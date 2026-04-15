El Gobierno promociona la empresa del marido de Aagesen y la pone como ejemplo del sector de las ‘startups verdes’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha organizado una charla del marido de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, promocionando así su empresa, Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), una startup verde dedicada a la gestión de residuos.

En concreto, se trata de una «jornada técnica» organizada por el ICEX (antes conocido como Instituto Español de Comercio Exterior), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el portal aguasresiduales.info.

Esta «conferencia virtual» está prevista para el próximo 28 de abril y lleva por título Soluciones para la optimización del tratamiento y la gestión de lodos de la depuración. En el cartel anunciador figuran el propio marido de Aagesen, Diego Fernández-Polanco, junto a Virginia Villanueva, responsable del Sector Agua en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático del ICEX.

También aparecen en el cartel José Miguel del Arco, fundador y director del portal especializado aguasresiduales.info, y dos representantes de otras dos empresas del sector: Anastasia Yakubyak, gestora de proyectos de Poseidon Water Services SL, y Augusto Montamarta, director gerente de Acqua-e Group.

En la web del ICEX, organismo del Gobierno de Pedro Sánchez, se dice que esta jornada técnica online, de aproximadamente 75 minutos de duración, «brindará la oportunidad a tres empresas españolas de presentar sus soluciones y algún caso de éxito». De esta manera, el Ejecutivo del que Aagesen es vicepresidenta tercera promociona el negocio de su marido, donde también trabaja su hermano pequeño, Erik Aagesen, como director técnico.

Asimismo, el ICEX enmarca esta iniciativa «en el ejercicio de sus funciones de apoyo a la internacionalización de la empresa española», por lo que considera «necesario impulsar acciones de difusión técnica que permitan visibilizar el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las soluciones innovadoras desarrolladas por empresas españolas del sector del agua, facilitando su posicionamiento ante prescriptores, operadores y decisores internacionales».

Junto a ello, el Gobierno justifica la elección de la empresa del marido de la vicepresidenta tercera. Según el Ejecutivo, los criterios para la selección de las tres empresas participantes fueron los siguientes: uno, ser tecnologías que permiten optimizar el tratamiento y la posterior gestión de lodos resultantes de la depuración de aguas residuales; segundo, ser soluciones desarrolladas e implementadas; tercero, el carácter innovador de la solución; cuarto, escalabilidad y proyección internacional de las soluciones, y quinto, prioridad a pymes frente a grandes empresas.

Además, el organismo del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, especifica que la organización de esta jornada técnica online especializada «constituye un instrumento eficaz en línea con los objetivos de ICEX y su estrategia de promoción sectorial de alcance internacional, al permitir la divulgación de contenidos técnicos de alto valor añadido por parte de empresas españolas, con un formato ágil y accesible». En este contexto, ICEX se comprometió a «difundir la información para promocionar el webinar», dando así visibilidad a la empresa del marido de la ministra.

Por su parte, el propio perfil de la startup de la familia de Sara Aagesen se congratula en redes sociales de que esta empresa haya sido elegida por el ICEX para tener este altavoz. «Encantados de haber sido seleccionados para participar en esta Jornada Técnica, presentando nuestra tecnología de hidrólisis térmica como uno de los avances reales en eficiencia y sostenibilidad de la gestión de lodos de EDAR/PTAR. Gracias a aguasresiduales.info e ICEX por generar este espacio de innovación», puede leerse en la cuenta de Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+) en la red profesional LinkedIn.

Cartel de la jornada organizada por el ICEX con el marido de Aagesen.

Esta participación del marido de Sara Aagesen en un evento organizado por el Gobierno de su mujer tiene precedentes. Por ejemplo, OKDIARIO publicó que Diego Fernández-Polanco y la cuñada de la vicepresidenta tercera del Gobierno, María Fernández-Polanco, intervinieron como ponentes en la última edición de un curso sobre aguas residuales organizado por su propio departamento (Ministerio para la Transición Ecológica) y el Ministerio de Transportes, de los que depende el Cedex, organismo que celebró este seminario el pasado noviembre.

Subvenciones

El ingeniero Diego Fernández-Polanco Íñiguez de la Torre es cofundador y administrador de la empresa Te Consulting House 4 Plus SL. Esta startup verde ha recibido sustanciosas ayudas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez que suman al menos 375.900 euros, como ha publicado OKDIARIO.

Entre ellas, figura una subvención de 204.600 euros a través del Ministerio de Ciencia para el desarrollo del Proyecto Advisor. Esta ayuda la recibió formando parte de un consorcio que se hizo con una subvención total de 702.487 euros. Esta asignación tuvo lugar en diciembre de 2018. En esa fecha, Sara Aagesen ya era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Posteriormente, ocupando ya el cargo de secretaria de Estado de Energía, la empresa de su marido percibió 171.300 euros del Gobierno en dos subvenciones (6.000 euros del Ministerio de Transformación Digital y otros 39.900 del Ministerio de Industria) y un préstamo (125.400 euros del Ministerio de Ciencia).