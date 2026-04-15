Lo de los Aagesen es la versión danesa del ‘caso Begoña Gómez’

Vuelve la saga Aagesen, la familia de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, además de vicepresidente tercera del Gobierno. Y es que OKDIARIO ha venido publicando en los últimos meses la catarata de ayudas y subvenciones que tanto su hermano como su marido han venido recibiendo del Ejecutivo. El último apoyo ha consistido en el patrocinio de una charla del marido de Sara Aagesen, promocionando así su empresa, Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), una startup verde dedicada a la tecnología limpia.

Lo han vestido como una «jornada técnica» organizada por el ICEX (antes conocido como Instituto Español de Comercio Exterior), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el portal aguasresiduales.info. Tendrá lugar el próximo 28 de abril bajo el título «Soluciones para la optimización del tratamiento y la gestión de lodos de la depuración».

Y en el cartel anunciador del evento aparece el mismísimo marido de la ministra Aagesen, Diego Fernández-Polanco, junto a Virginia Villanueva, responsable del Sector Agua en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático del ICEX. Dicen que la jornada «brindará la oportunidad a 3 empresas españolas de presentar sus soluciones y algún caso de éxito».

O sea, que el Gobierno de Sánchez elige a tres empresas y una —qué casualidad— es la del marido de la vicepresidenta tercera, donde, por cierto, también trabaja su hermano pequeño, Erik Aagesen, como director técnico. Y se justifica poniéndola por las nubes en tecnología, soluciones de desarrollo, innovación, escalabilidad y proyección internacional. Todo un espaldarazo. Y, claro, la startup de la familia Aagesen se congratula en redes sociales de que esta empresa haya sido elegida por el ICEX para tener este altavoz.

«Encantados de haber sido seleccionados para participar en esta Jornada Técnica, presentando nuestra tecnología de hidrólisis térmica como uno de los avances reales en eficiencia y sostenibilidad de la gestión de lodos de EDAR/PTAR. Gracias a aguasresiduales.info e ICEX por generar este espacio de innovación». Esto de los Aagesen empieza a parecerse mucho al caso Begoña Gómez. En su versión danesa.