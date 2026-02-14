El marido y la cuñada de Aagesen imparten un curso de 1.100 € por alumno organizado por su ministerio

El marido y la cuñada de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participaron en la última edición de un curso sobre aguas residuales organizado por su propio departamento y el Ministerio de Transportes, de los que depende el Cedex, organismo que celebró este seminario.

La edición 42ª del Curso Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras contó el pasado noviembre con la participación como ponente de Diego Fernández-Polanco, pareja de la ministra, y su hermana, María Fernández-Polanco. El primero fue presentado en la propia web institucional del Cedex, organismo vinculado a Transición Ecológica, como ingeniero químico junto a la marca de su propia empresa privada: teCH4+ (Te Consulting House 4 Plus SL), que fue así promocionada por el Gobierno. En su caso, impartió la conferencia titulada Hidrólisis Térmica.

Por su parte, la cuñada de la vicepresidenta, María Fernández Polanco, figuró como doctora en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente por la Universidad de Valladolid. Ella intervino en la otra charla denominada Tratamientos anaerobios de aguas residuales urbanas.

Ambos familiares de Aagesen formaron parte, según indicó la web institucional del CEDEX, del «profesorado» de este curso que tuvo un coste de 1.100 euros por alumno. A los asistentes se les entregó diploma y certificado acreditativo. En el material para los alumnos -consultado por este periódico- aparece un capítulo del temario con los nombres del marido de la ministra y su hermano pequeño, Erik Aagesen, que también trabaja en teCH4+, y otro con el de su cuñada.

Web del curso con los nombres del marido y la cuñada de Aagesen y el logo de su ministerio.

El propio marido de la vicepresidenta presumió en redes sociales de haber tenido esta visibilidad gracias al Cedex, organismo que depende funcionalmente del Ministerio de Transportes y del que dirige su mujer desde el 24 de noviembre de 2024.

«El CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) inaugura la XLII edición de su histórico curso sobre tratamiento de aguas residuales: un referente formativo desde 1982, que este año vuelve a contar con teCH4+ para impartir el módulo de tecnología de hidrólisis térmica. Esta edición llega con el telón de fondo de la entrada en vigor de una Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (DTARU) que empuja al sector a dar pasos en temas tan esenciales como la neutralidad energética, la eliminación de nutrientes y los tratamientos cuaternarios», señaló Diego Fernández-Polanco.

«El curso, impartido por especialistas en cada materia, aborda estos retos desde una perspectiva práctica y, cuatro décadas después, sigue siendo un punto de encuentro indispensable. ¡Encantados de poner nuestro granito de arena!», enfatizó.

Temario del curso con capítulos del marido de Aagesen, su hermano pequeño y su cuñada.

En la anterior edición de este curso, celebrada del 11 al 22 de noviembre de 2024, también participaron como ponentes el marido y la cuñada de Aagesen, si bien la hoy vicepresidenta tercera del Gobierno todavía no había accedido a este cargo ni se había convertido en ministra, pues fue nombrada como tal el 25 de noviembre de aquel año. No obstante, cabe reseñar que Aagesen ya estaba ligada al Ministerio para la Transición Ecológica como secretaria de Estado de Energía desde enero de 2020 y como asesora del Gabinete de su antecesora, Teresa Ribera, desde mediados de 2018.

Subvenciones

El ingeniero Diego Fernández-Polanco Íñiguez de la Torre, es cofundador y administrador de la empresa Te Consulting House 4 Plus SL (con marca comercial teCH4+), firma en la que también trabaja el hermano pequeño de la ministra, Erik Aagesen, en labores de director técnico. Esta sociedad, una startup verde de hidrólisis térmica, también ha recibido sustanciosas ayudas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez, que suman al menos 375.900 euros, como ha publicado OKDIARIO.

Entre ellas, figura una subvención de 204.600 euros a través del Ministerio de Ciencia para el desarrollo del Proyecto Advisor. Esta ayuda la recibió formando parte de un consorcio que se hizo con una subvención total de 702.487 euros. Esta asignación tuvo lugar en diciembre de 2018. En esa fecha, Sara Aagesen ya era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica.

Posteriormente, ocupando ya el cargo de secretaria de Estado de Energía, la empresa de su marido percibió 171.300 euros del Gobierno en dos subvenciones (6.000 euros del Ministerio de Transformación Digital y 39.900 de Ministerio de Industria) y un préstamo (125.400 euros del Ministerio de Ciencia).