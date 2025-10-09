El Gobierno adjudica otros tres contratos a la empresa del hermano mayor de Aagesen por 75.000 €

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado en los últimos meses otros tres contratos a la empresa del hermano mayor de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. El importe de estos expedientes, consultados por OKDIARIO, asciende a más de 75.000 euros.

El pasado 12 de septiembre, el Ministerio de Defensa otorgó a la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU un contrato de «suministro de dos equipos hidrófonos y accesorios para el CEMCAM (Centro de Medidas, Calibración y Análisis) del Arsenal Militar de Cartagena, en Murcia. La adjudicación se elevó a 50.564,69 euros, impuestos incluidos.

Dos días antes, el 10 de septiembre de 2025, también el Ministerio de Defensa, a través de la secretaría general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dio un contrato menor por importe de 9.580,78 euros, impuestos incluidos, a la empresa de la que es directivo el hermano mayor de Sara Aagesen. En este caso, el objeto del contrato otorgado a dedo fue el suministro de un «Módulo de amplificación y conexión para amplificador HBM MGCplus».

Asimismo, el pasado 19 de agosto, el INTA concedió a Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU otro contrato con el siguiente objeto: «Calibración acelerómetros a baja frecuencia». En esta ocasión, el importe de adjudicación a la «mejor oferta» se situó en 15.358,43 euros, impuestos incluidos.

Formalización de uno de los últimos contratos del Gobierno con la firma del hermano de la ministra Sara Aagesen como parte adjudicataria.

En los dos contratos por encima de 15.000 euros -el límite para la consideración de menor-, fue el propio Harald Aagesen el que firmó la formalización de los acuerdos con el Gobierno del que forma parte su propia hermana. Estos tres expedientes otorgados en menos de un mes suman 75.503,9 euros.

Por otra parte, OKDIARIO viene revelando que la empresa del hermano mayor de la ministra Sara Aagesen ha obtenido ya bajo mandato del Ejecutivo de Pedro Sánchez contratos públicos por cerca de tres millones de euros. Decenas de concesiones realizadas por al menos siete ministerios distintos.

Los préstamos, contratos y ayudas del Gobierno de Sánchez a empresas de familiares de Aagesen.

Este cómputo está realizado a partir de los contratos recibidos tanto por Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU como por las empresas que conformaron esta compañía en la fusión de finales de 2019. En esta fecha, la firma Brüel & Kjaer España SL y la conocida como Hottinger Baldwin Messtechnik Ibérica SL se fusionaron en Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU. Ambas eran empresas hermanas dentro del grupo británico Spectris, que destacó que esta alianza serviría para «reforzar nuestra posición dentro del mercado de ensayos y medida».

El negocio familiar

Hottinger Baldwin Messtechnik Ibérica SL se constituyó en España en 2002, mientras que Brüel & Kjaer España SL lo hizo en 1982. A ella estuvo vinculado el padre de la ministra, Harald Aagesen (nacido en Birkerod, Dinamarca), llegando a ser director general de la sociedad en España hasta diciembre de 2008. Falleció en agosto de 2009.

Su hijo mayor, Harald Aagesen Muñoz, continuó la saga familiar en este negocio y desde 1997 ya se enroló en la compañía de su padre, una de las dos sociedades fusionadas en la actual Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU.

A pregunta del PP en el Senado en el anterior periodo de sesiones, Sara Aagesen negó haber «favorecido» la contratación de «ningún particular». «Mi familia es honrada», señaló en el Pleno de la Cámara Alta en respuesta al senador del Grupo Popular Fernando Martínez Maíllo.

«A usted le puede molestar mucho que le hablemos de su familia, pero es que la corrupción de su gobierno es muy familiar. Porque ahí está el hermano (de Sánchez), la mujer (Begoña Gómez), Koldo…», le reprochó el senador del PP.

«No es compatible recibir contratos públicos del Gobierno y seguir siendo vicepresidenta del Gobierno de este país. Por lo tanto, si usted quiere siendo vicepresidenta, no puede contratar a su familia con la Administración pública de la que usted es vicepresidenta», remachó Martínez-Maíllo.

También a finales de 2024, Aagesen señaló en sede parlamentaria que las concesiones públicas realizadas por el Gobierno central a empresas relacionadas con su familia -la startup verde Te Consulting House 4 Plus SL de su marido y donde trabaja otro hermano también es beneficiaria- no guardan relación con su competencia ministerial. «Para que quede claro, mi familia no ha recibido ninguna ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», esgrimió.

Sin embargo, OKDIARIO publicó el pasado marzo que un organismo competencia de la propia Aagesen dio otro contrato de 114.000 euros a la empresa de su hermano mayor. El licitador de dicho expediente fue el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero que también depende a nivel funcionalmente de la cartera de Transición Ecológica, la que dirige Sara Aagesen.