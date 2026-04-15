OKDIARIO publica este miércoles cómo el Gobierno de Pedro Sánchez sigue favoreciendo los negocios de la familia de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. «Cuando no reciben subvenciones públicas y contratos la empresa de su marido o la de su hermano mayor, aparece otra ayuda del Gobierno, más sibilina, en forma de promoción o visibilidad, colando a la familia en actos del Ejecutivo», explica Segundo Sanz.

Este periódico viene revelando que la empresa del hermano mayor de la ministra, Harald Aagesen, ha obtenido más de 2,8 millones en contratos del Gobierno de Sánchez. Por su parte, la pyme de su marido, Diego Fernández-Polanco, y su hermano pequeño, Erik Aagesen, también se ha hecho con ayudas que suman cerca de 400.000 euros. En total, más de 3 millones para la familia de la vicepresidenta tercera de origen danés.

Y por si fuera poco, el mismo Gobierno está promocionando a la empresa del marido de Sara Aagesen en actos públicos. El último, una charla técnica del ICEX, del Ministerio de Economía, sobre aguas residuales.

En la web del ICEX se dice que esta jornada técnica online, de aproximadamente 75 minutos de duración, «brindará la oportunidad a tres empresas españolas de presentar sus soluciones y algún caso de éxito». De esta manera, el Ejecutivo del que Aagesen es vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica promociona el negocio de su marido, donde también trabaja su hermano pequeño, Erik Aagesen, como director técnico.

Asimismo, el ICEX enmarca esta iniciativa «en el ejercicio de sus funciones de apoyo a la internacionalización de la empresa española», por lo que considera «necesario impulsar acciones de difusión técnica que permitan visibilizar el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las soluciones innovadoras desarrolladas por empresas españolas del sector del agua, facilitando su posicionamiento ante prescriptores, operadores y decisores internacionales».