El Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Sánchez, que lidera Sara Aagesen, ha publicado datos falsos sobre el precio del diésel del pasado mes de marzo, según ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer) este martes a través de la red social X. En concreto, los transportistas se han dado cuenta de que el Ejecutivo ha ocultado parte de la subida del coste del combustible que ha sufrido España a causa de la guerra de Irán.

Según ellos, el departamento que dirige Aagesen ha publicado «erróneamente a la baja los precios medios del gasóleo de marzo». «¡Lo que faltaba!», han exclamado en la publicación.

Así, el documento elaborado por Transición Ecológica refleja que el precio medio del diésel en el tercer mes del año, justo después del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, fue de 1,44 euros por litro después de impuestos.

El verdadero precio del diésel

Sin embargo, Fenadismer ha revelado que el coste real de este carburante fue de 1,87 euros por litro tras aplicar los tributos correspondientes. Esto supone infravalorar el precio del combustible en casi un 30%.

📢AVISO IMPORTANTE

Lo que faltaba! El Ministerio de Transición Ecológica @mitecogob publica erróneamente a la baja los precios medios del gasóleo⛽️de marzo

😳Con impuestos indica 1,44 €/l cuando fue de 1,87 € y sin impuestos el mismo error

👉Solicitamos su rectificación pic.twitter.com/9wGPDC0CMy — FENADISMER (@fenadismer) April 14, 2026



De hecho, la asociación de transportistas mantiene que los datos falsos se mantienen si se revisa la publicación de los precios antes de impuestos. Por ello, los profesionales de la carretera han solicitado al Ejecutivo que rectifique inmediatamente.

La subida de los precios de los carburantes, tanto del diésel como de la gasolina, ha sido enormemente acuciante a lo largo de marzo en España. De hecho, según el Ministerio de Economía, ha sido la responsable de que la inflación se haya disparado en ese mes.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) fue en ese periodo del 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado. De hecho, este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

«Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio», ha defendido el departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, el grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior.

No obstante, no todo se le puede achacar a la guerra, pues la inflación subyacente, que no incluye en su cálculo a la energía y a los alimentos no elaborados, subió dos décimas, hasta el 2,9%.

Y tanto ese 2,9% como el 3,4% del IPC general se encuentran por encima del objetivo del 2% de inflación del Banco Central Europeo (BCE). Es decir, que sin el impacto de la energía, España ya se sitúa en un estadio de inestabilidad de precios.