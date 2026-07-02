Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre donde te sale más barato repostar en las principales ciudades andaluzas
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
La técnica que utilizan todos en Japón para conducir y ahorrar en gasolina que no falla
El primer jueves de este mes de julio y quizás muchos preparen ahora su coche para irse de vacaciones o tal vez porque tienen preparado una escapada de cara al fin de semana. De este modo, se hace imprescindible saber dónde repostar y más desde que ya no tenemos la rebaja del IVA para los combustibles y sí esa reducción progresiva durante los próximos tres meses, que en julio será de 15 céntimos el litro, así si quieres saber dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía, te dejamos las de las principales ciudades andaluzas a partir de lo que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Para este jueves 2 de julio, estas son las gasolineras más baratas de la zona de Sevilla:
Gasolina 95
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,249 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.
- Hijos de Oliva. Alcalá de Guadaíra. Calle Uno, 16. Precio: 1,309 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,329 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,329 €/l.
- A2D. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. Precio: 1,345 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,519 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1,555 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,569 €/l.
- Agla. Puebla de los Infantes. Carretera SE-141, km 11,325. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,594 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,594 €/l.
Diésel
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,399 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,406 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,409 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras que podemos encontrar más baratas:
Gasolina 95
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,259 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1,344 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1,344 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Avda. de las Industrias, 40. Precio: 1,359 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,363 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,363 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,379 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,539 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1,599 €/l.
- Las Marismas de Rota. Rota. Carretera A-491, km 11,200. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,599 €/l.
- BP El Florín. Chiclana de la Frontera. Carretera Fuente Amarga, km 151. Precio: 1,609 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1,619 €/l.
- BP. Chiclana de la Frontera. Carretera Medina, km 1. Precio: 1,625 €/l.
Diésel
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,384 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,384 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,384 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1,384 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,384 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1,397 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1,397 €/l.
- Radiotaxi. Cádiz. Calle Chiclana, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor, km 11. Precio: 1,398 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1,402 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Autovía N-340, km 970. Precio: 1,429 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,429 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1,599 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1,609 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,614 €/l.
- Repsol. Torrox-Costa. Carretera Málaga-Almería, km 282. Precio: 1,615 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, Sector 97. Precio: 1,624 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,429 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,431 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,438 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,438 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,438 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- RS Petrol. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono Los Pinos, 13. Precio: 1,369 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1,376 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,379 €/l.
- Q8. Lucena. Avenida Miguel Cuenca Valdivia, 16. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,385 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,519 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Fueling. Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,569 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1,589 €/l.
- BP Aeropuerto. Córdoba. Carretera Aeropuerto, km 3,700. Precio: 1,625 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste, Parcela M2. Precio: 1,625 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,373 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1,398 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,409 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,429 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,449 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,449 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,450 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1,464 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si te encuentras en Granada, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,249 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,269 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,269 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,309 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,319 €/l.
- Galp. Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1,319 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,449 €/l.
- Galp. Pulianas. Ctra. Vílchez-Almería, P.K. 0,100. Precio: 1,459 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,479 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,499 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,319 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,329 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,349 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,349 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,349 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Haxx Puerto de Motril. El Varadero. Acceso La ZAL, s/n. Precio: 1,359 €/l.
Ahora ya sabes dónde llenar el depósito, este jueves pero si en algún momento deseas hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y buscar tú mismo la zona que sea de tu interés. Podrás ver los resultados en forma de listado, como lo que acabamos de ver o en forma de mapa, como este que te mostramos de ejemplo de Málaga, y con ello podrás hacer búsqueda más detallada.