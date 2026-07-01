Los expertos coinciden en que abrir las ventanas de noche y cerrarlas de día está dejando de ser la mejor estrategia frente al calor

Durante años, combatir el calor en casa parecía tener una solución clara, que era la de bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, y abrirlo todo por la noche para que entrara el fresco. Era un gesto automático, casi sin pensarlo, porque normalmente funcionaba ya que la casa se enfriaba un poco, el ambiente se hacía más llevadero y se podía dormir mejor. Pero lo cierto es que ahora ese truco parece que ya no resulta tan eficaz.

Hay noches en las que abrir no cambia nada, o incluso empeora la sensación térmica. En algunas ciudades, la temperatura apenas baja de madrugada y el aire que entra no refresca, sino que mantiene el calor dentro. Es algo que mucha gente ya ha notado sin necesidad de datos: se duerme peor, cuesta más bajar la temperatura de la vivienda y el alivio nocturno prácticamente desaparece. Aun así, seguimos repitiendo el mismo patrón como si todo siguiera igual. Y ahí está la clave. No es que el truco haya dejado de tener sentido, es que dependía de una condición que ya no siempre se cumple. Antes, abrir por la noche funcionaba porque fuera hacía más fresco que dentro, pero su eso no ocurre, la lógica se rompe. Por eso cada vez se insiste más en una idea sencilla: no hay que mirar el reloj, hay que mirar el termómetro. Ventilar sólo sirve cuando el aire exterior ayuda de verdad a enfriar.

Abrir las ventanas de noche y cerrarlas ya no sirve frente al calor

Durante mucho tiempo, la diferencia de temperatura entre el día y la noche permitía que las viviendas «respiraran» y soltaran el calor acumulado. Era un equilibrio bastante eficaz, sobre todo en zonas donde las madrugadas refrescaban con claridad. Abrir ventanas en ese momento tenía sentido porque el intercambio de aire jugaba a favor.

Ahora esa diferencia se ha reducido. En muchos puntos, especialmente en ciudades grandes o zonas cercanas al mar, el calor se mantiene durante horas y apenas hay bajada térmica. Eso cambia completamente el resultado. Si fuera hay 25 grados o más, ventilar no enfría, simplemente deja pasar un aire que no mejora la situación. Puede parecer obvio, pero rompe con una costumbre muy arraigada.

Por eso, más que abandonar la ventilación nocturna, lo que cambia es cómo se utiliza. Ya no es una norma fija, sino algo que depende del momento concreto. Hay noches en las que sigue funcionando, pero otras en las que no tiene ningún efecto.

Dormir con calor el problema se nota en el cuerpo

Este cambio se percibe sobre todo al dormir. Cuando la casa no logra enfriarse, conciliar el sueño se vuelve más complicado, y no es sólo una cuestión de incomodidad, aunque también. El cuerpo necesita perder calor para iniciar el descanso, y si el ambiente no ayuda, ese proceso se ralentiza.

Cuesta dormirse, el sueño es más ligero y los despertares son más frecuentes. A la mañana siguiente, la sensación es de haber descansado peor, aunque se hayan pasado las mismas horas en la cama. Si se repite varios días seguidos, el cansancio se acumula. Por eso, la temperatura nocturna tiene un papel importante más allá del confort. No es SÓLO que haga calor, es que ese calor interfiere directamente en el descanso.

No es igual en todas partes

Aun así, no en todos los lugares ocurre lo mismo. En zonas del interior, donde la diferencia entre el día y la noche sigue siendo notable, abrir las ventanas de madrugada continúa siendo útil. Ahí el aire exterior sí ayuda a enfriar la vivienda y la estrategia clásica sigue teniendo sentido.

Donde más se nota el cambio es en ciudades densas o zonas costeras. El calor acumulado durante el día tarda más en disiparse y la noche no ofrece ese respiro que antes era habitual. En esos casos, lo importante pasa a ser evitar que el calor entre durante el día y conservar el frescor interior todo lo posible.

Esto obliga a adaptar los hábitos. No se trata de hacer justo lo contrario, sino de entender cuándo una cosa funciona y cuándo no. Es un ajuste pequeño en teoría, pero bastante importante en la práctica.

Más calor, menos margen para los trucos de siempre

A medida que las temperaturas suben, los recursos tradicionales se quedan cortos en muchos casos. Abrir o cerrar ventanas sigue siendo útil, pero ya no basta cuando el calor se mantiene de forma constante. La vivienda, tal y como está, también influye mucho en el resultado.

El aislamiento, la orientación o la protección frente al sol marcan diferencias claras. En algunos casos, el aire acondicionado se vuelve prácticamente imprescindible, aunque su eficacia depende de cómo esté preparada la casa para mantener ese frescor. En el fondo, lo que está cambiando es el escenario. La idea de abrir por la noche y cerrar por el día no era una regla universal, sino una respuesta a unas condiciones concretas, y esas condiciones, poco a poco, están dejando de ser las mismas.