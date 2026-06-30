Todos cometemos el mismo error en Madrid durante una ola de calor: los expertos revelan cuándo es bueno abrir las ventanas y cuándo deben permanecer cerradas

Muchos madrileños reaccionan igual cuando llegamos a temperaturas como las que llevamos sufriendo desde hace ya semanas, y es que abren las ventanas durante el día pensando que así entrará aire fresco y la casa se mantendrá más soportable. Es un gesto automático, casi intuitivo, pero no siempre funciona como se espera. De hecho, en plena ola de calor puede provocar justo lo contrario, aunque no se note de inmediato, de modo que el problema no es ventilar, sino hacerlo en el momento equivocado.

En Madrid esto se nota especialmente. El calor no sólo es alto, también es muy persistente durante varias horas, y eso hace que cualquier pequeño error se pague después así que abrir o cerrar una ventana en el momento equivocado puede parecer un detalle sin importancia, pero acaba influyendo mucho más de lo que parece. El calor se va quedando dentro, poco a poco, en paredes, en el suelo, en los muebles y luego cuesta sacarlo. Por eso muchas casas siguen calientes incluso cuando fuera ya ha refrescado.

Ahí es donde los expertos ponen el foco. No se trata de ventilar sin más, ni de abrir todo el día, que es lo que suele hacer mucha gente. La clave está en elegir bien el momento, porque no todos los momentos sirven. Saber cuándo abrir y cuándo cerrar cambia entonces bastante el resultado, aunque a simple vista no lo parezca.

Todos cometemos el mismo error en Madrid durante una ola de calor

Abrir las ventanas en las horas centrales del día suele ser el error más repetido. A simple vista nos puede parecer que el aire se mueve y eso da sensación de frescor, pero la realidad es distinta. Cuando la temperatura exterior es más alta que la interior, lo que entra en la vivienda es aire caliente que poco a poco va elevando la temperatura de todo.

No ocurre de golpe, sino de forma progresiva. El calor se va quedando en superficies que luego lo liberan durante horas, incluso cuando ya se han cerrado las ventanas. Por eso muchas casas siguen siendo un horno por la noche, aunque fuera haya refrescado. Ese calor acumulado durante el día es el que cuesta eliminar. Y en Madrid, donde el sol aprieta desde media mañana, lo más recomendable suele ser cerrar ventanas a partir de ese momento y mantenerlas así hasta última hora de la tarde. No es una regla exacta para todos los casos, pero como referencia funciona bastante bien. Al final, se trata de evitar que el calor entre cuando más aprieta.

Cuándo sí conviene abrir las ventanas

Ventilar sigue siendo necesario, pero hay que elegir bien el momento. Durante la noche y primeras horas del día es cuando normalmente la temperatura exterior baja lo suficiente como para que el aire que entra ayude a refrescar la casa. Abrir las ventanas en ese intervalo, incluso durante pocos minutos, puede tener un efecto mucho más eficaz que dejarlas abiertas todo el día. Si además se consigue corriente, abriendo ventanas en lados opuesto—, el aire se renueva rápido y la sensación cambia bastante.

Y para saber cuando cerrar, basta con notar que fuera empieza a hacer más calor que dentro. Un termómetro exterior puede ayudar, pero muchas veces es suficiente con observar cómo cambia el ambiente. Es un gesto sencillo, pero marca diferencia.

Cómo evitar que el calor se acumule dentro de casa

Más allá de las ventanas, hay otros factores que influyen mucho en la temperatura interior. Uno de los más importantes es evitar generar calor innecesario dentro de la vivienda, algo que muchas veces pasa desapercibido.

Electrodomésticos como el horno, la secadora o incluso algunos pequeños aparatos eléctricos pueden elevar varios grados la temperatura de una estancia. Usarlos en horas de mucho calor no ayuda precisamente a mantener la casa fresca. Siempre que sea posible, conviene retrasar su uso o buscar alternativas.

También influye la humedad. Un ambiente cargado hace que el calor se perciba más intenso. Por eso no es buena idea, por ejemplo, secar ropa dentro de casa en verano. Son pequeños detalles que, sumados, acaban teniendo bastante impacto.

Trucos sencillos que sí funcionan en días de calor intenso

Cuando no hay aire acondicionado, cualquier ayuda cuenta. Los ventiladores, por ejemplo, no enfrían el aire como tal, pero sí mejoran la sensación térmica al favorecer la evaporación del sudor. Eso, en la práctica, hace que el cuerpo se enfríe más rápido. Y luego hay quien coloca hielo o botellas congeladas delante del ventilador para potenciar el efecto. No hace milagros, pero puede ayudar a bajar unos grados la sensación en una habitación. Son soluciones básicas, pero en días de calor intenso se agradecen.

También funciona refrescar ciertas zonas del cuerpo, como muñecas, cuello o codos, donde los vasos sanguíneos están más cerca de la piel. Aplicar agua fría o usar un paño húmedo puede aliviar bastante en momentos puntuales. Incluso una almohadilla fresca en la cama puede marcar la diferencia a la hora de dormir. Al final, todo suma. No se trata de una única solución, sino de combinar varias pequeñas decisiones a lo largo del día. Y entre todas ellas, algo tan simple como saber cuándo abrir o cerrar una ventana sigue siendo, sorprendentemente, de lo más efectivo.