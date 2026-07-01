Horario del Portugal – Croacia: cuándo es el partido del Mundial 2026 y cómo verlo en directo por TV y en vivo online gratis

Llega el turno de la verdad para Portugal y Croacia, ya que se tienen que ver las caras en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sólo uno podrá acceder a los octavos de final. Ni los lusos ni el combinado ajedrezado consiguieron brillar en la fase de grupos de la Copa del Mundo y ahora sólo uno de ellos podrá clasificarse y el otro se tendrá que despedir antes de lo esperado. Cristiano Ronaldo o Luka Modric disputarán el último choque de su carrera en un torneo tan importante. Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online este duelo que se disputa en el Estadio de Toronto.

Portugal – Croacia de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Portugal y Croacia se ven las caras en el partido que corresponde a la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio de Toronto acoge este choque entre dos combinados que no han conseguido ofrecer su mejor nivel en la ronda de grupos, pero que una vez llegados a estas alturas de la Copa del Mundo intentarán estar en los octavos. La mala noticia, es que o Cristiano Ronaldo o Luka Modric, dos leyendas de este deporte, se despedirán del que será su último torneo de esta magnitud. La FIFA ha programado este partidazo para la madrugada del jueves 2 de julio al viernes 3 y el horario establecido para este choque es el de las 1:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Portugal vs Croacia del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en el territorio español absolutamente todos los partidos que se jueguen en esta apasionante Copa del Mundo. Este Portugal – Croacia correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Este operador también ofrece a sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador y su aplicación de teléfonos móviles, tablets o smarts TVs para que vean en streaming y en vivo online el choque. Esto significa que este partidazo que se juega en el Estadio de Toronto no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Recordamos también que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que pase en esta Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – Croacia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y actualizaremos el cuadro de la fase final del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Portugal – Croacia del Mundial 2026

Todos aquellos aficionados que estén siguiendo fielmente el Mundial 2026 y que no vayan a poder disfrutar del Portugal – Croacia en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Toronto para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en este duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Portugal – Croacia?

El Estadio de Toronto, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Ontario, será el escenario donde se disputará el Portugal – Croacia que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 2007 y tiene capacidad para algo más de 45.000 espectadores, así que se espera un ambientazo para este choque entre dos combinados muy potentes del viejo continente.

La FIFA ha elegido al árbitro Espen Eskas para que dirija la contienda entre Portugal y Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de Toronto. Este colegiado tiene 38 años y nació en Oslo, Noruega, por lo que será un colegiado europeo el que impartirá justicia entre los portugueses y la selección ajedrezada.