Cielos con nubes y vientos variables marcan el día en Andalucía, según AEMET

Cielos con intervalos de nubes altas marcan el inicio de la jornada en el conjunto del territorio andaluz este 2 de julio de 2026. Mientras las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, las máximas se mantienen estables en la vertiente atlántica y descienden en la mediterránea. El viento soplará flojo y variable, aunque el levante se intensificará moderadamente en el litoral oriental y será fuerte en el Estrecho, donde se esperarán rachas muy contundentes.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de julio

Cielo despejado con calor y brisa en Sevilla

El cielo en Sevilla se despereza lentamente mientras se acerca la jornada, adornándose de un suave manto de nubes que no traen consigo la amenaza de lluvia. Con temperaturas mínimas alrededor de 25 grados y una sensación térmica que podría alcanzar los 41, el ambiente ya se presenta cálido desde la madrugada. El viento soplará con una suave brisa del sur, apenas notable, a unos 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de cada rayo de sol que se asoma timidito a las 07:07.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá de manera notable, rondando los 39 grados, con una humedad que puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Sin embargo, las nubes se dispersarán, dejando paso a un cielo despejado. A medida que el día avance, la puesta del sol a las 21:48 nos regalará un espectáculo de luces en el horizonte, ideal para disfrutar de la calidez de la noche sevillana, perfecta para un paseo al aire libre.

Córdoba: cielo nublado y viento fresco

Las calles de Córdoba despiertan hoy con un aire inquieto, donde el sol tímido lucha por asomarse entre nubes amenazantes. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más fresco, con un viento del sureste soplando a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, preparando a los cordobeses para un día inusual.

Por la mañana se sentirán temperaturas suaves, pero al acercarse la tarde, el termómetro podría marcar hasta 42°C, acompañado de una sensación térmica intensa. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se descartan sorpresas. Con la humedad alcanzando niveles del 55%, lo mejor es salir preparado: no olviden el paraguas por si acaso y una prenda ligera para combatir el calor.

En Huelva, cielo despejado y ambiente fresco

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde predominarán algunas nubes durante la mañana y se espera que la tarde ofrezca un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 37 grados, con ligera brisa que aportará frescura sin causar incomodidad, perfecta para disfrutar del aire libre.

Además, el ambiente tranquilo invita a los habitantes a aprovechar el día para pasear por las áreas verdes o realizar actividades al aire libre. Un buen momento para disfrutar de la naturaleza y desconectar de la rutina diaria.

Calor y brisa marina en jornada despejada en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, donde la brisa marina comenzará a notarse desde primeras horas. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando una sensación térmica de hasta 37°C, aunque el termómetro marcará 26°C. Sin embargo, la humedad se mantendrá relativamente baja, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado y el calor se intensificará, con máximas alrededor de 35°C. Aunque no se esperan lluvias en absoluto, es importante estar atentos a las ráfagas del viento, que podrían alcanzar hasta 55 km/h. Con el sol asomándose a las 07:11 y despidiéndose a las 21:47, Cádiz disfrutará de más de 14 horas de luz en esta jornada calurosa.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En la mañana, Jaén se despertará con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondarán los 27 grados, creando una sensación agradable para quienes salgan a dar un paseo. A medida que avance el día, el sol se hará más presente y se espera que la temperatura alcance los 39 grados por la tarde, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y suficiente agua para mantenerse hidratado. En la noche, el tiempo se mantendrá cálido, con temperaturas de alrededor de 28 grados, ideal para disfrutar de la velada al aire libre.

Cielo despejado y viento cambiante en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas, que rondan los 24°C. A medida que avanza la jornada, el termómetro ascenderá y alcanzará niveles cálidos de hasta 32°C, acompañados de vientos suaves del sureste a 10 km/h, que aportarán algo de frescura.

Sin embargo, se recomienda estar atentos, ya que la tarde podría traer rachas más intensas de viento, llegando hasta 37 km/h, mientras la sensación térmica podría superar los 37°C. Es un buen momento para disfrutar al aire libre, pero no olvidar la protección solar, ya que la humedad irá en aumento.

Granada: cielo despejado con posibilidad de lluvia

La mañana se presenta tranquila en Granada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas alrededor de los 24 grados, lo que brinda una sensación de frescura. A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 25%. Las temperaturas subirán hasta los 23 grados y con una brisa suave del suroeste, será un buen momento para disfrutar al aire libre, aunque se aconseja llevar una chaqueta ligera por si acaso.

Almería: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca con temperaturas de 26 °C, ideal para disfrutar de un agradable paseo. A medida que el sol ascienda, la temperatura aumentará, alcanzando un máximo de 33 °C durante la tarde, mientras una suave brisa del este, con velocidades de hasta 25 km/h, brindará un aire refrescante.

A lo largo del día, se recomienda mantenerse hidratado ya que la humedad alcanzará un 80% y la sensación térmica podría superar los 34 °C. La tarde promete mantenerse estable, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre, antes de que las temperaturas comiencen a descender al caer la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET