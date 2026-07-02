Hoy se presenta un día mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas que experimentan ligeras variaciones. Las mínimas descienden ligeramente, mientras que las máximas pueden mantenerse estables o aumentar un poco, especialmente en la depresión central. El viento soplará flojo con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de julio

Barcelona: día soleado con suave brisa

El sol se despereza lentamente en Barcelona, prometiendo una jornada espléndida. Con un cielo despejado que se mantendrá durante el día, las temperaturas alcanzarán los 31 grados en su punto álgido, mientras que por la mañana se sentirán frescas con valores que no bajarán de los 24. Aunque se espera un ambiente algo cargado debido a la alta humedad, el día aporta un aire de calidez adecuado para disfrutar al aire libre.

Ya por la tarde, la brisa suave se hará notar con ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h, regalando un alivio en las horas más cálidas. Con una puesta de sol que llegará a las 21:28, habrá tiempo más que suficiente para pasear por la ciudad y disfrutar del ambiente vibrante de Barcelona. Con ningún aviso de lluvia en el horizonte, esta jornada se presenta perfecta para explorar y disfrutar de la belleza local.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento persistente

Una mañana de contrastes se despierta en L’ Hospitalet de Llobregat, con el viento silbando entre las calles y un aire fresco que presagia cambios. Las nubes grises cubren el cielo, mientras el termómetro marca temperaturas que oscilarán entre los 23°C y los 31°C, llevando consigo una sensación térmica que puede alcanzar los 31°C en su punto más alto.

A medida que avance el día, el viento soplará fuerte desde el sur a una velocidad media de 20 km/h, con rachas que pueden superar los 30 km/h. Aunque no se prevén lluvias significativas, la humedad relativa se elevará hasta un 85%, creando un ambiente pesado en la tarde. Se aconseja llevar un paraguas para cualquier eventualidad y no olvidar la bufanda para mitigar el frío del viento.

Ambiente cálido y parcialmente nublado en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo lijamente nublado y temperaturas que rondan los 24 grados, ofreciendo una sensación térmica que se siente más cercana a los 31 grados. A medida que avance la jornada, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 30 grados por la tarde. La brisa del viento, que soplará de dirección variable a 20 km/h, podría presentar ráfagas de hasta 9 km/h, pero no se prevén lluvias, lo que asegura una jornada seca y agradable.

Con una humedad relativa que oscilará entre el 45 y el 85 por ciento, el ambiente podría sentirse un poco pesado, especialmente en horas del mediodía. La salida del sol ocurrirá a las 06:21 y se podrá disfrutar de aproximadamente 15 horas de luz hasta su ocaso a las 21:28. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero en general se espera que el tiempo se sienta caluroso y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente cálido en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados. Durante la mañana, se disfrutará de una agradable temperatura, mientras que la tarde mantendrá un ambiente cálido, con ligera brisa del sur que no interrumpirá las actividades diarias.

Una jornada perfecta para salir a pasear y disfrutar de los espacios al aire libre. Sin grandes cambios en el tiempo, es una buena ocasión para relajarse, ya sea en un parque o en una terraza, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira hoy.