El restaurante elegido por Zendaya y Tom Holland en Madrid: una famosa casa de comidas que triunfa en La Latina

Madrid se ha convertido en uno de los mejores destinos gastronómicos de Europa, capaz de atraer tanto a turistas anónimos como a algunas de las mejores estrellas internacionales. La oferta culinaria de la capital, cada vez más diversa, permite descubrir propuestas alejadas de los circuitos más turísticos, una circunstancia que parece haber seducido a Zendaya y Tom Holland durante su reciente estancia en la ciudad.

Los dos actores, que visitaron España con motivo de la promoción de la cuarta entrega de Spider-Man, aprovecharon parte de su tiempo libre para recorrer algunos de los rincones más famosos de la capital. En lugar de optar por restaurantes de lujo o establecimientos ampliamente conocidos por el turismo internacional, pusieron rumbo al barrio de La Latina.

En COOL sabemos que la pareja estuvo en Trèsde, un restaurante que cada vez tiene más popularidad y que destaca por la calidad de sus productos.

La nueva película de Spider-Man

La presencia de Zendaya y Tom Holland en Madrid despertó una enorme expectación entre sus seguidores. Ambos se encuentran inmersos en la promoción de la próxima entrega de Spider-Man, una película especialmente significativa para ambos, ya que fue durante el rodaje de las anteriores producciones de la saga cuando comenzó la relación sentimental que mantienen desde hace varios años.

Desde entonces, los intérpretes se han convertido en una de las parejas más populares de la crónica social. Cada una de sus apariciones genera una gran atención mediática y sus desplazamientos suelen despertar el interés de admiradores y paparazzi que no se quieren perder ningún detalle.

A pesar de esa repercusión, durante su paso por Madrid buscaron disfrutar de algunos momentos con discreción. Lejos de los grandes ejes comerciales y de los establecimientos más frecuentados por el turismo internacional, eligieron recorrer las calles de La Latina.

Tom y su novia no se conformaron con visitarel barrio. Lo mejor es que se sentaron a comer en Trèsde, donde todo el equipo les recibió con los brazos abiertos.

Trèsde, un restaurante Michelin

Situado en la calle Cava Alta, Trèsde se ha convertido en uno de los restaurantes más interesantes de Madrid. La carta está cambiando constantemente y siempre apuestan por platos muy interesantes.

El establecimiento se presenta como una reinterpretación de las tradicionales casas de comidas, con una cocina que pone el foco en los ingredientes de temporada y en una elaboración que busca potenciar el sabor de cada materia prima sin recurrir a artificios innecesarios.

Su carta evoluciona a lo largo del año para adaptarse a la disponibilidad de los productos de cada estación. Las verduras ocupan un lugar destacado dentro de la propuesta gastronómica, aunque también tienen un peso importante las carnes y los pescados seleccionados cuidadosamente.

Ese trabajo ha recibido el respaldo de algunas de las principales guías gastronómicas del país. Trèsde cuenta con un Bib Gourmand de la Guía Michelin, reconocimiento que distingue a aquellos restaurantes capaces de ofrecer una cocina de gran nivel con una excelente relación calidad-precio.

La foto con el equipo de Trèsde

Durante su estancia en el restaurante, Zendaya y Tom Holland compartieron un ambiente distendido con el personal del establecimiento. Los actores accedieron a fotografiarse junto al equipo de Trèsde, una imagen que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su visita a Madrid.

La fotografía fue recibida con entusiasmo tanto por los seguidores de la pareja como por numerosos clientes habituales del restaurante, que celebraron que dos figuras de proyección internacional eligieran precisamente un negocio de carácter independiente para disfrutar de una comida durante su estancia en la capital.

La repercusión de la visita ha supuesto también un importante escaparate para Trèsde, cuyo nombre ha comenzado a aparecer entre las recomendaciones gastronómicas vinculadas a la presencia de celebridades en Madrid.

Debemos recalcar que el prestigio del establecimiento no responde únicamente al impacto de esta visita. Su crecimiento ha sido el resultado de una trayectoria construida paso a paso y del reconocimiento obtenido entre clientes y críticos gastronómicos desde su apertura.

¿Qué historia hay detrás?

Uno de los rasgos que mejor definen la identidad de Trèsde es la historia de quienes impulsaron el proyecto. El restaurante nació de la iniciativa de tres amigos de la infancia: Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés, que decidieron trasladar a la hostelería una idea compartida sobre la cocina y la hospitalidad.

Su propuesta apuesta por recuperar el ambiente de las casas de comidas tradicionales, donde el producto ocupa el centro de la experiencia y el trato cercano forma parte del servicio. Esa combinación ha permitido que el restaurante mantenga un perfil propio incluso en un entorno tan competitivo como el gastronómico madrileño.

La elección de La Latina tampoco resulta casual. El barrio ha experimentado una importante transformación culinaria durante los últimos años, con la apertura de numerosos restaurantes que conviven con tabernas históricas y comercios locales. Todo esto ha hecho que Trèsde se posicione como una parada obligatoria para aquellos que buscan comer bien sin renunciar a la tradición.