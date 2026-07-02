Los arquitectos expertos coinciden: para que la casa esté más fresquita por la noche en verano hay que «colocar un toldo durante el día» porque es más efectivo que las cortinas

Con el mes de julio llegan las temperaturas más altas del año en toda España y eso es sinónimo de noches tropicales en las que es muy difícil conciliar el sueño. Para que la casa esté lo más fresca posible durante estas noches tórridas, algunos expertos han desvelado algunos trucos, como puede ser fregar la casa y generar corrientes de aire en las últimas horas del día o una cosa más importante que puedes hacer durante el día: colocar un toldo en las ventanas o balcones para parar el calor.

España se prepara para una nueva ola de calor el próximo fin de semana que puede superar registros históricos con temperaturas por encima de los 40 grados en la península ibérica. Lo visto en los meses de mayo y junio hace prever unas próximas semanas de termómetros al alza en todo el territorio español y por ello siempre hay que seguir una serie de indicaciones para llevar de la mejor forma posible estos episodios de calor a nivel de salud y también económico.

La OCU ha advertido a los españoles de los mejores consejos para el uso de los aparatos eléctricos durante estos días de calor; no suponga un quebradero de cabeza a la hora de encarar la factura de la luz, que en enero recuperó el IVA del 21%. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios recomiendan una temperatura del termostato de entre 24 ºC y 26 ºC, además de realizar otras tareas durante el día, como puede ser bajar completamente las persianas que impacten de forma directa con el sol.

Lo que dicen los expertos y la casa esté fresca

Sobre el impacto del sol en las ventanas ha opinado el arquitecto Julio Romero, el último en pronunciarse sobre los mejores hábitos para que estas noches tropicales no se conviertan en un suplicio a la hora de conciliar el sueño. Este experto en la materia ha dejado claro que el uso de los toldos es imprescindible para frenar el calor y así provocar que la casa esté fresca durante la noche.

«Aislar bien una vivienda es siempre importante y recomendable, pero no siempre está al alcance de todo el mundo, ya sea porque la casa no es de propiedad, porque no hay presupuesto o porque no se puede afrontar una obra», ha dicho en una entrevista concedida a La Vanguardia en la que ha dejado claro que: «En esos casos conviene recurrir a medios auxiliares, como toldos o protecciones solares, que ayudan a reducir el sobrecalentamiento».

«La protección exterior es más eficaz porque actúa antes de que la radiación solar alcance la vivienda», indica, resaltando que cuando el sol impacta en la ventana, ese calor ya ha entrado dentro de la vivienda. «Un toldo, por ejemplo, no solo da sombra sobre la ventana, sino también sobre parte de la fachada, de manera que reduce el calentamiento del propio edificio y, con ello, el calor que después acaba llegando al interior», informa en la entrevista que ha concedido a este medio.

De esta forma, y según indica un experto, situar un toldo en algunas de las ventanas o el balcón de la vivienda puede ser vital para llevar mejor la ola de calor de este verano. Aunque la instalación suponga un coste mayor, esto supondrá una inversión, ya que se regulará la temperatura de casa y no tendrá que gastar más de la cuenta con aparatos como aire acondicionado, ventiladores o los pingüinos que se estilan en los últimos tiempos.