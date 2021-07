El subidón de los precios de la energía ha provocado que miles de españoles se las ingenien para evitar sufrir los efectos del ‘tarifazo’ del Gobierno de Pedro Sánchez en su factura de la luz en verano. Decir adiós al aire acondicionado para dar más uso al ventilador, desenchufa los aparatos que no vas a utilizar durante tu vacaciones o usar los electrodomésticos de manera eficiente son algunos de los consejos con los que, según el comparador de tarifas Selectra, vamos a ahorrar entre los meses de junio y septiembre.

Mejorar el aislamiento

El primer consejo es mejorar el aislamiento de tu vivienda. «Te recomendamos usar aislantes térmicos en las paredes de tu hogar, además de sustituir las ventanas viejas por otras de aluminio, pero también tendrás que asegurarte de que las puertas y ventanas estén bien selladas instalando tiras autoadhesivas», explica Laura Cardenal, directora de comunicación de Selectra en conversaciones con OKDIARIO. Además, recalca que «aconsejamos tener las persianas subidas para aprovechar la luz solar y ventilar a primera hora del día».

Controla la temperatura

«Cuando uses el el aire acondicionado, no bajes la temperatura de los 25º. También te aconsejamos que si vas a usar el aire acondicionado compruebes que todo esté bien cerrado, ya que puedes estar desperdiciando el frío generado y que limpies de forma regular los filtros de aire, así evitarás que se llenen de polvo y consuman el doble», asegura Cardenal.

No te olvides del ventilador

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume, por lo tanto, desde Selectra, recomiendan dar un mayor uso al ventilador. «En muchas ocasiones no es necesario poner el aire acondicionado porque el calor no es tan intenso, algo que suele ocurrir por las noches. En ese caso te recomendamos que utilices el ventilador, ya que que gasta un 90% menos de energía», dice.

También puedes instalar un ventilador en el techo, ya que se trata de un alternativa para los que no tengan instalado un aire acondicionado en sus viviendas. Este tipo de aparato reactivan las corrientes de aire naturales para mantener una sensación de frescor en el hogar.

Apuesta por la eficiencia

Usa los electrodomésticos de manera eficiente. «Es aconsejable lavar a baja temperatura porque el 80% del gasto en energía de la lavadora proviene del calentamiento del agua». «Además, es habitual que nos olvidemos de apagar las luces de los dormitorios o baños, esas bombillas encendidas, teniendo en cuenta que las horas de la noche se alargan, se traducen en unos euros más en la factura de la luz», recuerda Cardenal.

¿Hay electrodomésticos que no usas?

«Desenchufa los aparatos que no vas a utilizar durante tu vacaciones de verano, como es el caso de los radiadores eléctricos. Al dejarlos en ‘stand by’ siguen consumiendo electricidad y, aunque no supone el mismo gasto que si el aparato estuviese encendido, provocan un aumento innecesario del gasto en el recibo eléctrico», explica.

Bombillas de bajo consumo

Apuesta por LED y bajo consumo. Además de consumir mucha electricidad, las tradicionales bombillas incandescentes y fluorescentes que aún conservamos en nuestros hogares desprenden una gran cantidad de calor con su uso. Según Selectra, por este motivo, se recomienda sustituirlas por bombillas LED.

Enchufes inteligentes

Compra enchufes inteligentes. Los enchufes conectados son dispositivos muy interesantes en prestaciones y coste para controlar y monitorizar el gasto energético, siendo especialmente adecuados para electrodomésticos básicos como los ventiladores más sencillos, grills, calentadores, etc. «Con este tipo de aparato podrás encender/apagar o programar y monitorizar el consumo eléctrico y, además, podrás activar o desactivar el modo ausente de forma aleatoria cuando estés fuera de casa», recalca.

Consume en horas valle

«Todos aquellos que tengan una tarifa por horas, es importante hacer la mayor parte del consumo posible en las horas valle para que no aumente la factura de la luz. Si no se puede, optar por las horas llano», explica Cardenal. No obstante, recomienda que «los españoles revisen las tarifas disponibles y compara opciones para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades».