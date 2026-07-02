Espantada en Más Madrid: 8 cargos abandonan a Mónica García por «irregularidades» tras el lanzamiento de su candidatura

Más Madrid vive su primera gran crisis del ciclo electoral desde que Mónica García anunciase su candidatura. Ocho cargos —entre ellos una diputada de la Asamblea y el portavoz municipal de Leganés— han renunciado a presentarse en 2027 bajo el liderazgo de García mientras más de cien militantes denuncian irregularidades en el proceso de las primarias.

En febrero de 2026, cuatro de los seis miembros del Comité de Garantías —el órgano interno que vela por el funcionamiento democrático del partido— dimitieron en bloque. Sandra Rodríguez, Alejandro Lerena, Txema Urkijo y Leo Bisignano denunciaron que no podían «trabajar con independencia» y señalaron a la reforma de los estatutos, aprobada meses antes, que a su juicio recortaba las competencias del propio comité.

Esa reforma resultaría clave después. El nuevo reglamento diferencia entre «militantes» —quienes deben acreditar al menos tres actividades del partido en el último año— y «simpatizantes», que sólo pueden votar en determinadas condiciones. Según cálculos del sector crítico, la restricción podría reducir el censo de primarias de las 20.000 personas que votaron en 2023 a apenas un millar.

Cuando García confirmó su candidatura, el diputado Emilio Delgado, portavoz adjunto del grupo en la Asamblea, reclamó primarias abiertas y llegó a anunciar que competiría por el liderazgo. La disputa, pública en un tenso cara a cara televisivo el 27 de abril, se cerró el 20 de mayo con un pacto: lista única encabezada por García, con Delgado en el puesto tres y destino final en la candidatura al Congreso.

El acuerdo en la cúpula no apagó el descontento por las reglas del proceso. Un recurso formal contra el reglamento, presentado ante el Comité de Garantías, reunió entre 67 y 68 firmas de militantes. Fue desestimado. En paralelo circuló una carta de crítica más amplia que, según fuentes del partido, superó el centenar de firmas, denunciando que la reforma «transforma el partido en una organización cada vez más cerrada y controlable por el aparato».

El malestar ha tenido, además, bajas concretas. El 22 de junio, el portavoz de Más Madrid en Leganés, Carlos Poblete, y el concejal Enrique Martín anunciaron que no se presentarían a las primarias municipales, alegando que los nuevos requisitos de antigüedad impuestos por la dirección del partido dejaban fuera a buena parte de la candidatura plural que habían intentado construir.

Cuatro días antes, la diputada de la Asamblea Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer había tomado la misma decisión a nivel autonómico, afirmando que «la coherencia política ha pasado a un segundo plano». Ambos casos coinciden en un mismo gesto: renuncian a competir, pero no al partido, y anuncian que seguirán en sus cargos institucionales y como militantes de base.

A esta lista se suma el caso, más disputado, de Miguel Fuentes Sánchez, concejal en Parla expulsado tras una denuncia por acoso que él atribuye a una represalia orgánica, alertando de «un patrón de construcción de casos» contra cargos incómodos para la dirección.

El último foco ha estallado en Alcorcón, donde un grupo de militantes ha denunciado en el Juzgado de lo Penal un presunto delito de falsedad documental durante las primarias municipales: personas que no figuraban en el censo habilitado para votar habrían logrado inscribirse con documentación presuntamente falsa.

El episodio salpica un proceso ya tenso entre dos listas: la de la actual portavoz, Trinidad Castillo —próxima al entorno de Delgado, con quien ha compartido actos públicos—, y la de Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En conjunto, ocho cargos han dado un paso atrás en sus candidaturas o puestos internos, más de un centenar de militantes han cuestionado por escrito las reglas del proceso, y una denuncia penal por presunta falsedad documental añade ya un frente judicial a las primarias que llevarán a García a medirse con Ayuso en 2027.