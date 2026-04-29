Más Madrid ha expulsado de la formación a su portavoz en el Ayuntamiento de Parla y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes, por «hostilidades» hacia una compañera de partido. El proceso sancionador se abrió el pasado 16 de febrero tras una denuncia de una militante de Más Madrid ante el Comité Ético del partido y fue dicho Comité quien aprobó la expulsión el pasado 7 de abril tras considerar acreditada una infracción muy grave.

«Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo» son algunas de las expresiones con las que se dirigía Fuentes a una de sus compañeras de partido en el consistorio. Estos comportamientos atribuidos a Fuentes serían una infracción grave recogida en los estatutos de la formación política; el artículo 166 k hace referencia a «emitir insultos, expresiones vejatorias o realizar comportamientos hostiles hacia compañeros o compañeras del partido, de manera presencial, en medios digitales o cualquier otro medio de comunicación», comportamientos que habría mantenido Fuentes.

Esta infracción de los estatutos por parte de Fuentes no habría sido solo hacia una única compañera de partido, sino que en el inscrito emitido el pasado 7 de abril destaca que los comportamientos «hostiles» han ido dirigidos a «varios miembros» del partido en «un cúmulo de acciones prolongadas en el tiempo». Miguel Fuentes habría pedido también a varias compañeras de partido que no fueran ni en minifalda ni en pantalón corto y habría exigido a una compañera que no podía tomar ningún descanso, ya que tenía que estar «disponible 24/7».

Otro de los puntos críticos de las actuaciones de Fuentes sucedió cuando una trabajadora del Ayuntamiento le habría informado de que padecía una enfermedad grave que podría desembocar en una baja laboral. Ante esta información, el ex portavoz del Ayuntamiento de Parla le habría pedido dimitir para así «no ser una carga para el Grupo Municipal».

Este hecho en Más Madrid se produce en medio de la disputa por encabezar el partido en las próximas elecciones autonómicas entre Emilio Delgado y la ministra de Sanidad Mónica García. Miguel Fuentes es uno de los cargos de la formación que más veces ha mostrado su apoyo a Delgado, siendo el último episodio en la III Verbena de Más Madrid celebrada el pasado sábado.