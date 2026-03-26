Más Madrid Coslada ha anunciado este jueves que abandona el Gobierno local, dejando al PSOE del alcalde, Ángel Viveros, en minoría, y le ha acusado de «bloqueo» institucional a medidas necesarias para el municipio.

Lo han anunciado Paz Garretas y Sonia Murillo en una rueda de prensa en el municipio tras meses de tensión en el Gobierno, que derivó en un ultimátum de la formación de Mónica García en febrero y de la que ya se hizo eco OKDIARIO.

Entonces pidieron la dimisión del regidor acusándole, entre otros, de «amparar de facto» conductas de «trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática».

Al pasar las ediles de Más Madrid a la oposición, Viveros añade una pieza más a una mayoría de izquierdas en la que también es necesario conseguir el apoyo de Fernando Romero (primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética) y Luis Arteaga (Deportes), dos ediles que abandonaron Más Madrid, pero que el alcalde mantiene en el Gobierno.

«Seguir en el Gobierno nos haría cómplices de una forma de gobernar que no compartimos. Pero no vamos a facilitar ninguna moción de censura. No vamos a formar parte de ninguna operación que ponga en riesgo un gobierno progresista», han lanzado las dos ediles de Más Madrid este jueves para advertir de que esto no significa que tendrán un «papel pasivo», sino que «cada votación va a tener que dialogarse».

La salida del Gobierno municipal ha sido respaldada «por unanimidad» por la asamblea de Más Madrid Coslada tras un proceso de «reflexión riguroso y sostenido en el tiempo», del que también formaba parte el ultimátum del pasado 3 de febrero.

Entonces, la formación regionalista exigía un cambio de la forma de liderazgo y de las dinámicas del gobierno personalizadas en Ángel Viveros. Una reclamación que, a sus ojos, no ha tenido la respuesta adecuada ni para el seno de la coalición ni para el conjunto de Coslada.

«No ha existido la voluntad política necesaria por parte de la Alcaldía», han destacado desde Más Madrid, quienes han asegurado que para intentar encauzar este conflicto han intervenido también las direcciones regionales que lideran la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), y el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Durante su comparecencia, Paz Garretas ha afirmado que ha habido un trabajo «fantástico» por las direcciones regionales, pero que no ha sido «respetado por el alcalde». «No hay ninguna batalla regionalista», han insistido, negando que lo ocurrido hoy sea parte de una estrategia que trascienda los límites del municipio.

A renglón seguido, han afirmado que en otros municipios Más Madrid gobierna «mano a mano» con el PSOE con «normalidad» y con un «respeto institucional y capacidad de acuerdo» que en Coslada «no ha sido posible».

«No vamos a poner en riesgo un gobierno de izquierdas, pero no es un cheque en blanco. Más Madrid aprobará únicamente aquellos acuerdos que sean avances reales para la ciudadanía», han proseguido las nuevas dos ediles de la oposición cosladeña.

El «bloqueo» lo han ejemplificado en al o ha centrado sus reproches en la Zona de Bajas Emisiones de Coslada que ha sido «bloqueada durante meses por la Alcaldía» y que supone la pérdida de 200.000 euros de subvención regional que deberá ser devuelta y «con intereses».