Horario de Las Ventas de Madrid hoy: a qué hora y dónde ver la corrida de toros de Diego Urdiales, Fortes Fernando y Adrián en la Feria de San Isidro 2026

La Feria de San Isidro llega mañana viernes 15 de mayo a una de esas tardes marcadas en rojo para cualquier aficionado, y es que Madrid celebra su día grande dedicado a San Isidro Labrador y Las Ventas vuelve a vestirse de gala con una corrida que reúne a tres nombres muy esperados por la afición como son los de Diego Urdiales, Jiménez Fortes y Fernando Adrián. No se trata de una cita cualquiera dentro del abono, sino que el día de San Isidro siempre tiene un peso especial en la plaza madrileña de modo que hay mucho ambiente en la plaza, pero además al ser un día festivo seguro que muchos aficionados aprovechan para ver esta corrida de toros, pero ¿a qué hora empieza y dónde puede verse?.

El cartel de la corrida de mañana que coincide con San Isidro, mezcla conceptos muy diferentes del toreo que suelen encajar especialmente bien con el público venteño. Desde la pureza clásica de Urdiales hasta el valor seco de Fortes, pasando por el momento arrollador que atraviesa Fernando Adrián, convertido ya en uno de los grandes ídolos recientes de Madrid. Todo ello frente a una corrida de El Torero, una ganadería que acostumbra a dejar opciones de triunfo cuando embiste con la movilidad y nobleza que suele caracterizarla. Y todo ello podrá verse por televisión ya que este año, como ya pasó en 2025, hay una cadena que emite la Feria de San Isidro al completo en abierto, tanto en Madrid como en el resto de España a través de distintos operadores tal y como te contamos a continuación.

Horario y dónde ver la corrida de Diego Urdiales, Jimenez Fortes y Fernando Adrian en Las Ventas

La corrida de toros del viernes 15 de mayo comenzará a las 19:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, dentro de la programación oficial de la Feria de San Isidro 2026 y como sucede con todas las corrida del ciclo actual, podrá verse en directo a través de Telemadrid. Además, la retransmisión también estará disponible online mediante la web oficial de Telemadrid y su plataforma digital TLMAD, la aplicación gratuita que permite ver la emisión en directo desde móvil, tablet o Smart TV.

La app de Telemadrid está disponible tanto para Android como para iPhone y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que siguen San Isidro fuera de Madrid o desde cualquier lugar. Además del directo, permite acceder a programas taurinos, resúmenes y contenidos relacionados con la feria.

Y quienes tengan televisión de pago también podrán seguir las retransmisiones en el dial 157 de Movistar Plus+, además de otros operadores como Orange TV, R o Telecable. Algunas corridas seleccionadas también serán emitidas por otras autonómicas como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media.

Cartel completo de la corrida del 15 de mayo en Las Ventas

La corrida de este viernes 15 de mayo reúne a tres toreros muy diferentes entre sí, pero con una conexión clara con la afición madrileña:

Diego Urdiales

Jiménez Fortes

Fernando Adrián

Los toros pertenecerán a la ganadería de El Torero, de procedencia Juan Pedro Domecq y Díez que mezcla clasicismo, verdad y uno de los nombres más en forma del circuito actual. Además, la fecha multiplica la expectación. El día de San Isidro siempre convierte Las Ventas en una plaza todavía más exigente y emocional.

Fernando Adrián llega como el gran nombre de la tarde y es que el madrileño atraviesa una relación histórica con Las Ventas después de encadenar varias puertas grandes consecutivas que le han convertido prácticamente en el torero de moda en Madrid. La presión esta vez será todavía mayor porque llega precisamente el día más simbólico de toda la feria. Muchos aficionados consideran que la corrida del 15 de mayo puede marcar uno de los grandes momentos del ciclo si Fernando Adrián vuelve a responder en su plaza.

Además, no será su única comparecencia en San Isidro 2026. También está anunciado el 17 de mayo con toros de Fuente Ymbro y volverá el 6 de junio en la esperada corrida de Victorino Martín.

Por otro lado, Diego Urdiales vuelve a Las Ventas como uno de esos toreros que siempre despiertan respeto entre los aficionados más clásicos. Su concepto pausado, puro y sin artificios conecta especialmente con el público madrileño, que suele reconocer el toreo despacio y de verdad. El riojano también regresará el 28 de mayo en la tradicional Corrida de la Prensa, donde compartirá cartel con Roca Rey.

Por último, Jiménez Fortes llega después de volver a demostrar una enorme capacidad de superación. El malagueño mantiene intacto ese concepto vertical y valiente que tantas veces ha emocionado en Madrid. Su regreso a San Isidro genera bastante expectación entre quienes valoran el valor seco y la entrega absoluta delante del toro. Fortes volverá además a hacer el paseíllo el próximo 24 de mayo con la corrida de Alcurrucén.