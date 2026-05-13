Horario y dónde ver la corrida de toros de Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda en Las Ventas por la Feria de San Isidro de Madrid 2026

La Feria de San Isidro sigue adelante en Madrid, y con la de mañana llega ya a una de esas tardes que muchos aficionados tenían marcadas desde que salió el abono. Este jueves 14 de mayo vuelve el ambiente grande a Las Ventas con un cartel que mezcla experiencia, oficio y uno de los nombres que más ruido está haciendo esta temporada dentro del mundo taurino. Madrid acoge la sexta corrida del ciclo y lo hace con bastante expectación alrededor de los toros de El Parralejo, de modo que si no te quieres perder nada toma nota porque este el horario y dónde vas a poder ver la corrida de toros de Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

A partir de las 19.00 saltarán al Castella, Luque y de Miranda, tres toreros que llegan además en momentos muy distintos. Castella mantiene esa conexión especial con Las Ventas que tantas tardes importantes le ha dado, Luque atraviesa probablemente el tramo más sólido de su carrera y David de Miranda aterriza en Madrid después de varios triunfos que le han colocado otra vez en el foco. Nadie se lo quiere perder y por ello, muchas de las entradas están agotadas desde hace días, pero en el caso de no poder ver esta corrida de toros en vivo y en directo, debes saber que puedes verla también por televisión, con Telemadrid de nuevo retransmitiendo el festejo así como otras cadenas tal y como a continuación, te explicamos.

Horario y dónde ver la corrida de toros de San Isidro del 14 de mayo

La corrida de mañana jueves 14 de mayo en Las Ventas comenzará a las 19.00 horas. El festejo contará con toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Como ya hemos avanzado, la retransmisión podrá seguirse gratis a través de Telemadrid, mientras que quienes vivan fuera de Madrid tendrán la opción de verla mediante Movistar Plus+ y Orange TV. El equipo de retransmisión como en días previos, estará formado por Sixto Naranjo, Federico Arnás, Luis Miguel Encabo y Laura Palmer desde el callejón.

En el caso de querer seguir la corrida por internet puedes hacerlo también a través de la app de Telemadrid, que tiene su propia plataforma llamada TLMad.

Qué se puede esperar de la corrida de Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda en Las Ventas

Sebastián Castella afronta una nueva tarde en Las Ventas después de consolidar en los últimos años una relación muy especial con la plaza madrileña. El torero francés tomó la alternativa el 12 de agosto de 2000 en Beziers con Enrique Ponce como padrino y José Tomás como testigo, mientras que confirmó en Madrid el 28 de mayo de 2004.

Su nombre quedó todavía más reforzado en San Isidro tras la Feria de 2023, cuando logró convertirse en triunfador del ciclo y firmó una de las grandes faenas de aquella temporada. La tarde del 19 de mayo cortó dos orejas al toro «Rociero» de Jandilla y abrió por sexta vez la Puerta Grande de Las Ventas, un registro que comparte como torero en activo con Miguel Ángel Perera. Castella llega ahora a esta edición de San Isidro con el objetivo de mantener ese idilio con Madrid y volver a dejar una actuación importante en el coso venteño.

Daniel Luque por su parte, atraviesa probablemente uno de los mejores momentos de su carrera. El diestro sevillano tomó la alternativa el 24 de mayo de 2007 en Nimes con El Juli de padrino y Sebastián Castella como testigo, mientras que confirmó posteriormente en Madrid junto a Javier Conde y José Tomás. Y durante las últimas temporadas se ha consolidado como uno de los toreros más completos y fiables del escalafón, algo que también reconocen numerosos críticos y aficionados.

Su triunfo en la Feria de Abril de Sevilla 2024 terminó de reforzar esa imagen después de cortar tres orejas a los toros de Núñez del Cuvillo y firmar además otra importante actuación con los de Domingo Hernández. De este modo, muchos aficionados consideran que Daniel Luque es el gran favorito para abrir la Puerta Grande esta tarde en Las Ventas gracias a su capacidad para adaptarse a todo tipo de embestidas y sacar rendimiento a cualquier toro.

Por último, David de Miranda será otro de los grandes focos de atención de la tarde. El torero de Huelva mantiene un recuerdo muy especial de Las Ventas después de abrir la Puerta Grande el 24 de mayo de 2019, precisamente el día de su confirmación de alternativa. Aquella tarde cortó dos orejas al sexto toro de Juan Pedro Domecq en un cartel en el que compartía protagonismo con El Juli y Paco Ureña. Su alternativa había llegado en Huelva en 2016 con José Tomás como padrino.

Ahora llega a Madrid después de otro triunfo importante en Sevilla y con una circunstancia que ha disparado todavía más la expectación: ese éxito reciente llegó precisamente frente a toros de El Parralejo, la misma ganadería que protagonizará la corrida de esta tarde en San Isidro.