Sebastián Castella (Beziers, 1983) ha sido el gran vencedor de este San Isidro 2023 acaparando todos los premios, como Triunfador de la Feria y Mejor Faena. Su regreso a Madrid ha sido por todo lo alto tras su retirada de los ruedos en el 2020, en plena pandemia. Volvió a torear el pasado 7 de enero en Manizales, después de casi 900 días pisar los ruedos. Es el torero que más orejas ha cortado en el siglo XXI en Las Ventas, un total de 27 y tiene a sus espaldas seis puertas grandes, cinco de ellas cortando dos orejas por toro. Tras llevarse una fuerte cornada en el muslo izquierdo en su segunda tarde en esta edición el pasado 2 de junio, reaparece este sábado en la corrida más importante de toda la temporada: la de la Beneficencia junto a Emilio de Justo y Fernando Adrián.

PREGUNTA.- ¿Cómo se encuentra tras la fuerte cornada que recibió el pasado 2 de junio?

RESPUESTA.- Estoy bien, al final puedo reaparecer en la Beneficencia y estoy feliz e ilusionado. La recuperación ha ido muy bien. Al final mi preparación mental y la ilusión por torear me ayudan a la hora de afrontar una cornada.

P.- ¿Cómo se siente tras su sexta puerta grande en Las Ventas tras su regreso a los ruedos después de estar dos años apartado de ellos?

R.- La reaparición en Madrid ha sido muy bonita, a pesar de que el inicio de temporada no ha sido nada fácil, porque no salieron las cosas como deseaba, además tuve otro percance en Castellón bastante complicado. Para mí, llegar a Madrid y triunfar ha sido muy satisfactorio. Disfruté mucho las faenas ambas tardes, sobre todo a Rociero (19 de mayo) a pesar de que el viento me lo puso muy complicado tuve unas sensaciones muy bonitas y todo lo sacrifico ha tenido su recompensa.

P.- ¿Cómo ha replanteado su vuelta?

R.- Estoy muy centrado y tengo por delante una ilusionante temporada. En esta vuelta, lo que estoy buscando son las mejores sensaciones en cada faena, disfrutar del toreo, la profundidad, el sentirme como artista y en cada actuación entregar todo lo que tengo.

P.- Sexta puerta grande en Las Ventas, y ahora es el triunfador de este San Isidro, un gran regreso. ¿Qué significa para usted Madrid?

R.- Para un torero triunfar en Madrid es lo más importante de toda su carrera. Madrid siempre me ha fascinado, disfruto mucho de la ciudad, es la que más me gusta de todo el mundo. Tiene una energía especial. De Madrid al cielo es totalmente cierto.

P.- ¿Qué espera de la Beneficencia? Se ha cambiado la fecha precisamente para que toreara usted, ya que el día 18 tenía ya contratada otra actuación en Istres (Francia).

R.- No espero nada, sólo deseo estar a la altura del día y de la categoría que tiene. Haber cambiado la fecha, darme mi categoría, que la Casa Real ajuste su agenda, el público también, son muchas cosas y debo estar a la altura. Lo único que puedo hacer es estar de la mejor forma. Ojalá sin ningún contratiempo. Madrid se merece todo y más y en las mejores condiciones. Gracias a Dios se pudo mover la fecha y estoy muy feliz de poder reaparecer en Madrid, en una plaza a la que le debo mucho.

P.- Ha sido premiado este San Isidro como triunfador absoluto acaparando todos los premios y mejor faena. ¿Cómo se ha sentido tras enterarse?

R.- Muy feliz de ver que todo lo que uno va trabajando y soñando se ve reflejado ahí. Esta etapa de mi carrera es diferente, ahora busco disfrutar, aunque haya habido sangre por mi cornada esa sensación de conseguir cosas que llevaba mucho tiempo buscando como torero es espectacular. Llevo 23 años toreando y ahora lo que me importan son las sensaciones que tengo cada tarde. Además, que en la feria más importante del mundo sea el triunfador tiene un valor incalculable. Cuando has trabajado, el público lo entiende, me quedo con eso.

P.- ¿Cuál sería la faena con la que más ha disfrutado a lo largo de toda su carrera?

R.- Tengo varias, pero he tenido dos muy importantes en Las Ventas: la del toro Jabatillo, de 2015, estará en mi retina siempre y la de Rociero, el pasado 19 de mayo de este San Isidro, ése día pude expresar lo que lo llevo buscando.

P.- Tiene una gran responsabilidad de torear en Madrid al ser la plaza más importante del mundo. ¿Cómo gestiona antes de torear en Madrid?

R.- Se duerme diferente, pero duermo igual de bien. Esa responsabilidad, tal vez hace que te quite el sueño, pero cuando estás tranquilo contigo mismo, has hecho los deberes, saber que vas a hacer lo que te gusta es muy gratificante y me libera de todas las preocupaciones. En esta vida hay poca gente que hace lo que me gusta, y yo tengo esa suerte. Me juego la vida, pero es lo que a mí me apasiona. Lo que de verdad me hace levantarme temprano cada día. Le debo mucho al toreo. Me siento muy afortunado.

P.- ¿En qué plazas disfruta más toreando?

R.- A mí me gusta torear en todas. Si tengo que elegir, sería cualquier de Francia, mi país y Madrid.

P.- Ser torero es una carrera de fondo, unas veces se triunfa y otras no. Además, vivir día a día con la muerte tan cerca debe ser muy complicado. ¿Se prepara psicológicamente?

R.- Sí, durante toda la carrera lo he tenido muy presente. El toro sale a la plaza por tradición y cultura y su destino va a ser la muerte. Pero yo, cuando voy a la plaza, sé que puede pasar cualquier cosa, por respeto al toro le debo sacar lo mejor de mí cada tarde. Hasta que termine la tarde no me voy a ir a enfermería si me veo en condiciones de poder continuar. Es un enfrentamiento de entrega e inteligencia. Es lo primero que te enseñan cuando quieres ser torero. Además, en el día a día te preparas para ese dolor.

P.- En 2020 decidió hacer un parón, estuvo dos años alejado de los ruedos, ¿por qué decidió parar?

R.- Empecé muy joven en esta profesión, salí de mi casa a los 14 años dejando a mi toda mi familia en otro país. Ante todo, los toreros somos personas, somos seres humanos y como seres humanos necesitamos ese proceso para llegar a la madurez, pasar de un niño a joven. Yo no había vivido la adolescencia. Por ello, decidí tener ese momento de descanso, haciendo un parón sobre todo para tener tiempo para mí y disfrutar de cosas que antes no había podido hacer. Me refugié en la pintura que me hace expresar mi parte artística, viajaba, leía… Necesitaba madurar y crecer como hombre. Fue muy difícil tomar la decisión, pero necesario. A lo largo de todos esos meses no quise saber nada del toro y me di realmente cuenta de que lo que me hacía feliz era torear.

P.- En su carta de despedida habló de que se sentía un privilegiado por ser torero. ¿Qué privilegios le ha dado el toro?

R.- Todos, el toro de hecho. Conocer a un ser con una verdad como es el toro bravo, con unos valores y un concepto de vida donde no hay mentira, no hay falsedad. En una corrida soy solo yo y el toro, no hay nada más.

P.- Hizo un vídeo promocional muy auténtico de su reaparición donde había un claro mensaje dedicado a los antitaurinos al afirmar que regresaba porque se siente animalista. Madrid ha tenido este San Isidro récord de asistencia cada tarde y los toros vuelven a estar de moda. ¿Qué opina de esta corriente? ¿Se está desgastando?

R.- Los toreros somos los verdaderos animalistas, no hay ningún torero que no invierta todo lo que gana en el toro. Todos volvemos a invertir en cuidar al animal ya sea en nuestra ganadería, en caballos… Hay una doble moral en el mundo de los animalistas. Me satisface ver los tendidos llenos. Madrid ha sido increíble. Creo que la gente joven y el cambio generacional en Madrid y en muchos sitios y perder el miedo a defender nuestros ideales es fundamental. El sello de España son los toros y hay que asumirlo.