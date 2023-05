Castella abre la puerta grande de Las Ventas con una intensa faena

Noveno festejo de La Feria de San Isidro 2023 y cuarto No hay billetes, protagonizado por: Sebastian Castella que regresaba a Las Ventas tras su breve retirada de los ruedos junto a José María Manzanares y Pablo Aguado. Destacó una emocionante faena de Castella al cuarto ganándose la puerta grande, la quinta que abre en Las Ventas.

Comenzó Castella con el primero de peinado Histérico, amplio de sienes y muy serio al que apenas pudo saludar por lances. El viento comenzó a molestar. Abrió por doblones de Castella en el inicio de faena ante un toro que tuvo movilidad. Con la derecha perdía las manos y cambio a la izquierda luciendo una serie bastante limpia. Pulcra faena del francés, que extrajo muletazos limpios con mérito ante un otro que puntea los engaños y cuando es sometido pierde las manos. Punto fina con dos series por la diestra ante un toro que perdía bastante fuerza. Remató con una estocada baja.

Segundo de la tarde para José María Manzanares, Lodazal, igual de serio que el anterior. Lo llevó a los medios ganándole terreno a un toro poco lucido en el capote. Comenzó la faena por doblones para sacarlo del tercio. Continuó por la derecha luciendo una gran serie, el animal embestía con clase y transmisión algo que el alicantino aprovechó. El viento continuó molestando, pero siguió por la diestra trazando un par de series. Cambió a la zurda, pero el animal flaqueaba por este lado. Volvió a la derecha Manzanares logrando dos series más, con la mano muy baja con emoción ante un toro bravo y codicioso y peleando con el viento, que ondea la muleta como una bandera. Remató con estocada baja.

Tercero de la tarde para Pablo Aguado de nombre Secretario, al que saludó a la verónica. El animal apenas tenía fuerza en su embestida y terminó de perderla en el caballo. El viento no paró y se lo puso complicado a Pablo Aguado, comenzando la faena por la diestra. Exprimió al animal como pudo al animal a pesar de no tener continuidad por la falta de fuerza. Destacó al natural, extrayendo muletazos de uno en uno de excelente trazo y temple ante un toro muy venido a menos. No tuvo mayor opción que abreviar.

Rociero fue el cuarto, segundo de la tarde para Sebastian Castella, al que saludó por breves verónicas. Tuvo mucha transmisión el comienzo de la faena por estatuarios ceñidísimos en un emocionante y bonito inicio. Le dio distancia y lució la primera tanda por la derecha muy emocionante. La faena fue cada vez a más bajando la mano continuando por la derecha. El público no cesó en olés. Castella fue cada vez a más, sometiendo al animal por la derecha poniendo al público en pie. Continuó al natural a pies juntos. Ceñidísimas fueron las manoletinas poniendo al público en pie. Gran faena de Castella ante un toro muy bravo de Jandilla. Remató la obra con una estocada en lo alto un tanto trasera y tendida ganándose la salida por la Puerta Grande.

Quinto de la tarde, Relojero, para Manzanares, al que saludó por un gran ramillete de verónicas. Destacó en el capote de Manzanares, que brilló con temple a la verónica en bonitos y largos lances. Tras el caballo, Pablo Aguado se lució a la verónica. Manzanares se fue a terrenos del tendido cuatro para cobijarse el viento para comenzar la faena. Le costó mucho arrancar por la derecha. Cambio de mano, pero por la izquierda tampoco funcionaba. Lo intentó de nuevo por la derecha, pero tampoco le dio mucho juego. Remató tras un segundo intento con una gran estocada.

Cerró la tarde Iralimpio, de Vegahermosa, para Pablo Aguado, que se se cayó al salir. No pudo lucirse el sevillano por el viento. El animal fue complicado de principio a fin dejándole apenas opciones. Sólo pudo lucir naturales desligados. La mejor decisión fue abreviar, tampoco tuvo suerte en los aceros.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Novena de la Feria de San Isidro. Corrida de toros. Lleno.

Toros de Jandilla y uno Vegahermosa.

Sebastián Castella: silencio y dos orejas.

José María Manzanares: ovación y silencio.

Pablo Aguado: silencio y silencio.