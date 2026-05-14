Llegamos al jueves y en el caso de tener que coger el coche, seguramente te preguntarás donde te va a resultar más barato repostar hoy jueves. Es algo normal, si tenemos en cuenta que llenar el depósito sigue siendo bastante más caro de lo que muchos conductores recuerdan y eso hace que mirar los precios antes de repostar se haya convertido ya en algo habitual en Madrid. Hay días en los que apenas cambian unos céntimos, pero incluso así la diferencia termina notándose cuando toca echar gasolina varias veces por semana. Sobre todo para quienes utilizan el coche a diario para ir a trabajar, hacer repartos o moverse constantemente por distintos puntos de la ciudad de modo que debemos estar atentos y saber bien cuál es el precio de la gasolina hoy 14 de mayo y localizar además las gasolineras más baratas de Madrid.

Debemos tener en cuenta que dentro de la propia Comunidad de Madrid los precios cambian bastante entre unas estaciones y otras. Hay conductores que prefieren desviarse unos minutos si saben que van a ahorrar algo al llenar el depósito, mientras otros revisan directamente desde el móvil cuáles son las gasolineras más baratas antes de parar. Y no sólo ocurre entre municipios. En algunos barrios también hay diferencias llamativas dependiendo de la zona o de la marca de la estación de servicio. Y para consultar esos precios actualizados, muchos usuarios utilizan el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que esta herramienta permite comprobar cuánto cuesta la gasolina o el diésel en miles de estaciones de servicio de toda España y comparar rápidamente cuáles tienen los importes más bajos según la ubicación o el carburante elegido.

Precio de la gasolina hoy 14 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estos son los precios, a primera hora de hoy jueves para gasolina y diésel en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.365 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.365 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.379 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.379 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.379 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.379 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.389 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.389 €/l Petroprix (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l Plenergy (Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l

(Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 1 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 1 – 1.389 €/l Plenergy (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Carretilla, 36 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Carretilla, 36 – 1.389 €/l Petroprix (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 287 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 287 – 1.389 €/l Plenergy (Madrid) – Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km. 20 – 1.389 €/l

(Madrid) – Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km. 20 – 1.389 €/l Petroprix (Madrid) – Calle Herce, 41 – 1.389 €/l

(Madrid) – Calle Herce, 41 – 1.389 €/l Plenergy (Rivas-Vaciamadrid) – Calle de la Fundición, 125 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle de la Fundición, 125 – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Calle Trópico, s/n – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Trópico, s/n – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 249 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 249 – 1.389 €/l Petroprix (San Fernando de Henares) – Avenida de los Artesanos, 7 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.459 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.459 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.535 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.535 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.569 €/l

(Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.569 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Cepsa La Gavia 365 (Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l

(Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l BP San Peter 365 (Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.599 €/l

(Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.599 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l

(Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto (Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l BP Guadalcanal 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.599 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.614 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.614 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, pol. ind. El Carralero – 1.619 €/l

(Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, pol. ind. El Carralero – 1.619 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.619 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.619 €/l BP Río Corvo 365 (Alcalá de Henares) – Carretera Antigua N-II km. 26 – 1.629 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Antigua N-II km. 26 – 1.629 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l Shell Atalayuela 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 36 – 1.629 €/l

Diésel

Beroil (Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l

(Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.544 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.544 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.544 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.544 €/l Petrol Móstoles (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l Plenergy (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.569 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.579 €/l Family Energy (Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.579 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.579 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l Plenergy (El Escorial) – Calle Estación, 40 – 1.589 €/l

(El Escorial) – Calle Estación, 40 – 1.589 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Ronda Segovia, 37 – 1.599 €/l

(Madrid) – Ronda Segovia, 37 – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Carretera M-607 km. 13 – 1.599 €/l

(Madrid) – Carretera M-607 km. 13 – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Antonio Machado, s/n – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Antonio Machado, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Ofelia Nieto, 65 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Ofelia Nieto, 65 – 1.599 €/l Ballenoil (Valdemoro) – Avenida Andalucía, 7 – 1.599 €/l

(Valdemoro) – Avenida Andalucía, 7 – 1.599 €/l Ballenoil (Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l

(Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l T9 (Fuenlabrada) – Carretera M-506 km. 16,300 – 1.599 €/l

Dónde encontrar las gasolineras más baratas con Geoportal

Como podemos comprobar con los listados de arriba, el Geoportal de Gasolineras refiere los datos más fiables que requieren los conductores cuando desean saber dónde sale más barato repostar, pero además de mostrar los precios en forma de lista, nos los muestra también en forma de mapa como el que tenéis abajo a modo de ejemplo, y en el que aparecen estaciones de servicio de toda España junto a los precios actualizados de gasolina y diésel, algo que permite comparar rápidamente varias opciones antes de llenar el depósito. En Madrid suele consultarse bastante porque entre unas zonas y otras puede haber diferencias importantes.

La página también deja buscar únicamente un tipo concreto de carburante y ordenar las estaciones por precio para encontrar directamente las más económicas. Además del coste por litro, el sistema muestra otros datos útiles como la dirección, el horario o la marca de cada gasolinera. Mucha gente lo consulta desde el móvil antes de salir de viaje o simplemente antes de repostar cerca de casa para intentar ahorrar algo cada semana.