Cómo vestirse de chulapa en San Isidro: origen, significado y guía completa para dar en el clavo

Ya queda menos para que llegue mañana, el gran día de San Isidro en Madrid, y aunque a lo largo de esta semana muchas han sido las actividades y eventos que ya se han realizado, sabemos que el 15 de mayo es cuando se celebra el patrón de la capital, por lo que serán muchos los que no dudarán en vestirse con los respectivos trajes tradicionales, es decir, de chulapos y chulapas. Pero sabes como es este traje? En el caso de los hombres sabemos que consiste en pantalón, camisa, chaleco, la chaqueta o mañosa y como no, la gorra y el pañuelo, mientras que ellas llevan su vestido con mantón de manila, pero en el caso de estas, ¿sabes el porqué de ese traje? ¿Cómo podemos vestir de chulapa? Toma nota, porque te ofrecemos todos los detalles.

Basta salir a la calle durante estos días para encontrarse con claveles, mantones, pañuelos blancos y parpusas por todas partes. La Pradera, Las Vistillas o La Latina se llenan de madrileños y turistas que quieren vivir el ambiente más castizo de la ciudad, y muchos aprovechan para recuperar una tradición que sigue muy viva: vestirse de chulapo o chulapa. Aunque hoy mucha gente lo relaciona simplemente con la verbena o con una fiesta popular, el traje típico madrileño tiene bastante historia detrás ya que no nació como un disfraz, sino como una forma de identidad popular en una época en la que Madrid buscaba diferenciarse de las modas extranjeras. Y con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas de San Isidro.

El origen del traje de chulapa

El traje de chulapa no apareció de un día para otro ni nació pensando en las fiestas de San Isidro tal y como las conocemos ahora. Su historia viene de bastante atrás, de una época en la que Madrid empezaba a buscar una identidad propia frente a las modas que llegaban desde Francia y que estaban muy presentes entre las clases más acomodadas de la ciudad.

A comienzos del siglo XIX, y especialmente después de la invasión napoleónica, buena parte de los madrileños empezó a apostar por una forma de vestir mucho más popular y reconocible. En zonas humildes y muy castizas, como el antiguo barrio de las Maravillas, hoy Malasaña, comenzaron a verse prendas ajustadas, pañuelos, chalecos y vestidos que poco a poco acabaron relacionándose con la imagen típica del Madrid más tradicional.

También fue allí donde empezó a utilizarse la palabra chulapo, ligada a esa manera de hablar y comportarse tan propia de algunos barrios madrileños , es decir, gente orgullosa de su barrio, con mucho carácter y cierta actitud desafiante que terminó convirtiéndose casi en una seña de identidad de la capital. Con el paso de los años, las verbenas populares, las zarzuelas y películas como La verbena de la Paloma hicieron el resto. El traje terminó quedándose ligado para siempre a las fiestas castizas de Madrid y hoy sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de San Isidro.

Cómo es el traje tradicional de chulapa

El vestido más típico es el llamado vestido chiné. Suele ser ajustado, con mangas de farol, escote cuadrado y un volante en la parte baja de la falda. Los estampados más habituales son los lunares pequeños o la pata de gallo, normalmente en tonos rojos, negros o azules. Uno de los elementos más importantes es el pañuelo blanco colocado sobre la cabeza. Tradicionalmente debe ir doblado en pico y dejar parte del pelo visible en la zona frontal.

El cabello suele recogerse en un moño o coleta sencilla. Encima de los hombros se coloca el clásico mantón de Manila, una de las piezas más vistosas del conjunto. Lo habitual es llevarlo sujeto en ambos brazos para que caiga sobre la espalda de forma simétrica. Y en los pies, las chulapas suelen llevar zapatos negros de tacón bajo y ancho, pensados para poder caminar y bailar cómodamente durante toda la jornada.

El significado de los claveles

Los claveles son otro de los símbolos más conocidos de San Isidro y no se colocan al azar. Tradicionalmente servían para indicar el estado civil de quien los llevaba. Estas eran las combinaciones más conocidas:

Dos claveles blancos: mujer soltera.

Un clavel blanco y otro rojo: mujer comprometida o con pareja.

Dos claveles rojos: mujer casada.

Dos rojos y uno blanco: mujer viuda.

El clavel rosa suele reservarse para niñas pequeñas.

Aunque hoy muchas personas los utilizan sólo como complemento decorativo, todavía hay quienes siguen respetando esta tradición durante las fiestas.

Cómo vestir de chulapo correctamente

En el caso masculino, el traje tradicional está formado por pantalón oscuro, camisa blanca y el llamado Gabriel, un chaleco confeccionado normalmente con estampado de pata de gallo. La prenda más reconocible es probablemente la parpusa, la clásica gorra madrileña a juego con el chaleco. También resulta imprescindible el safo, el pañuelo blanco que se lleva anudado al cuello. El conjunto se completa con zapatos negros sencillos y un clavel rojo en el bolsillo del chaleco, aunque en el caso de los hombres las flores no tienen un significado concreto.

Dónde comprar o alquilar un traje de San Isidro

Cada año aumentan las tiendas que venden o alquilan trajes de chulapo y chulapa en Madrid. Una de las más conocidas es Menkes, especializada en vestuario tradicional y teatral. Allí pueden encontrarse vestidos, mantones, chalecos, pañuelos y parpusas tanto para adultos como para niños. Además, muchas personas recurren también a mercadillos y pequeños talleres artesanales donde todavía se confeccionan estos trajes de manera tradicional.

Más allá de San Isidro, este traje también suele verse durante otras fiestas populares madrileñas, como las verbenas de San Cayetano, San Lorenzo o La Paloma, donde el ambiente castizo sigue siendo uno de los grandes protagonistas del verano en Madrid.