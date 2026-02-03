La coalición izquierdista se rompe en Coslada: Más Madrid pide la dimisión del alcalde del PSOE

Crisis interna en el Ayuntamiento de izquierdas de Coslada gobernado por PSOE, Más Madrid, IU y dos concejales no adscritos. La formación de Mónica García ha pedido este martes la dimisión de su alcalde, el socialista Ángel Viveros por el «bloqueo político y deterioro de la vida urbana» que sufre Coslada y del que hacen a Viveros responsable.

A través de un comunicado, Más Madrid ha pedido un cambio de liderazgo y una forma diferente de gobernar en el Ayuntamiento de Coslada. «La gravedad del momento exige abrir una nueva etapa en la ciudad basada en otra forma de gobernar, más dialogante, más eficaz y verdaderamente comprometida con las necesidades de los vecinos y vecinas», dice el texto.

«No se trata de una discrepancia puntual ni de diferencias de estilo. Se trata de un modelo de gobierno agotado». En este sentido, Más Madrid se queja del estado en el que el alcalde tiene la ciudad. «Miles de vecinos y vecinas lo expresaron hace unos meses en una movilización masiva para reclamar algo tan básico como aceras en buen estado, limpieza, mantenimiento y una ciudad cuidada».

Algo que confirma Más Madrid desde dentro del propio gobierno municipal, tras constatar una «forma de gobernar cerrada, unilateral y alejada de cualquier cultura democrática de coalición».

«La manera de gobernar del alcalde tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Coslada sufre un deterioro evidente del espacio público, una falta de mantenimiento continuada, problemas persistentes de limpieza y una sensación creciente de abandono en muchos barrios. A ello se suma la ausencia de políticas ambiciosas frente a la grave crisis de acceso a la vivienda y la falta de una estrategia seria para hacer de Coslada una ciudad más habitable y preparada para el futuro», añade la formación de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Más Madrid asegura que el modelo de gestión del alcalde socialista está dañando el funcionamiento interno del Ayuntamiento. «Existen deudas y compromisos pendientes con trabajadores y trabajadoras municipales que siguen sin resolverse, generando malestar, precariedad y un deterioro del clima laboral que repercute directamente en la calidad de los servicios públicos».

Además, acusan al regidor de ocultar un trato vejatorio contra los trabajadores municipales. «Gobierna sin escuchar, sin acordar y sin planificar, no es una cuestión de estilos: es una forma de dirigir la institución que bloquea la ciudad y empeora la vida de la gente. La situación resulta aún más preocupante porque durante años se han tolerado en el entorno municipal conductas reiteradas de trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática».

«El alcalde, conocedor de estas situaciones, ha optado por no actuar, amparando de facto estas conductas y generando un clima en el que quienes las han señalado no han encontrado respaldo institucional» señala la formación a través de este comunicado.

Acusan también a Ángel Viveros de haber actuado de manera reiterada al margen de los marcos de cooperación entre las fuerzas progresistas. «Una forma de gobernar en solitario que ha ignorado compromisos entre organizaciones y ha limitado el avance de políticas transformadoras en la ciudad».

En este sentido, Más Madrid ha informado de que ha planteado propuestas concretas para mejorar el estado de los barrios, reforzar el mantenimiento urbano, avanzar en políticas de vivienda y construir una ciudad más cuidada y con futuro, pero que la negativa reiterada del alcalde a dialogar y a corregir el rumbo ha convertido el gobierno municipal en un «espacio bloqueado e incapaz de dar respuesta a los desafíos actuales».

Por todo ello, Más Madrid pide la dimisión de Ángel Viveros. «Por responsabilidad con Coslada, Más Madrid no va a contribuir a sostener una forma de gobernar que ha demostrado estar agotada. Creemos en un gobierno progresista capaz de cuidar la ciudad y dar respuestas a los problemas reales. Para seguir formando parte del gobierno municipal es imprescindible un cambio profundo en la manera de gobernar y un nuevo liderazgo que permita recuperar la confianza y reactivar la acción pública. Coslada merece una ciudad cuidada, habitable y con futuro.», señalan.