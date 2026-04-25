Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado este sábado que volverá a ser candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas y ha cargado contra la actual presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso: «Tiene que caer». La dirigente del partido de extrema izquierda ya se presentó en dos ocasiones a las autonómicas y su mejor resultado fue un 18% de los votos, muy lejos de la mayoría absoluta que alcanzó la líder del PP de Madrid en los últimos comicios madrileños.

«Nos toca poner fin al satélite de la ola reaccionaria en nuestro país, el Gobierno de la señora Ayuso. Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid, si ha caído [Viktor] Orbán, tiene que caer Ayuso», ha asegurado la dirigente del partido de extrema izquierda en un acto de la formación este sábado en Madrid, La Madrileña, la Verbena de Más Madrid.

«Si este país queremos que siga prosperando y avanzando, el punto de inflexión pasa por Madrid, porque este es el laboratorio de las políticas ultras», ha asegurado, para añadir que, si no crece más el partido de Santiago Abascal en la región, es «porque lo encarna la señora Ayuso».

«Yo no puedo ocultar que Madrid me corre por las venas», ha expresado. «En estos años como médica y como ministra, he aprendido que si quieres cambiar las cosas tienes que ir a la raíz de los problemas y tienes que remangarte y hacerte cargo», ha reconocido, para expresar que cree que ha «cambiado muchas cosas desde el Gobierno de España».

«Quiero que se vaya Ayuso»

A su vez, ha indicado que ha aprendido «que esos pasos hay que llevarlos más lejos». «Hay que ponernos todavía más al frente», ha subrayado. «Tenemos que gobernar Madrid», ha espetado. «Después de mucho pensarlo, y si me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha anunciado Mónica García desde el acto de su partido este sábado.

«Quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, hacer política», ha añadido la también ministra de Sanidad. «Ese camino no lo voy a recorrer sola», ha apuntado, para nombrar a los principales políticos de su formación, «todos juntos nos necesitamos».

La ministra de Sanidad ya se ha presentado en dos ocasiones a las elecciones de la Comunidad de Madrid en dos citas electorales en las que no logró superar a la lista más votada que, en ambos casos, fue el PP de Isabel Díaz Ayuso. Su mejor dato fue un 18% de los votos, con 27 escaños. Pese a que en ambos comicios superó al PSOE, no sólo no logró superar a Ayuso sino que su formación tampoco sumó los escaños con el resto de partidos de izquierdas para arrebatarle la presidencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Mónica García tendrá que presentar su candidatura en un proceso de primarias en el que contará con todo el apoyo del aparato de su partido, congregado este sábado en el acto de Más Madrid. Pese a ser escogida como la candidata a las próximas elecciones, continuará como ministra de Sanidad hasta que se convoquen los próximos comicios.