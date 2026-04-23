Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Los médicos han dicho basta. Después de más de un año de negociaciones y de los intentos de bloqueo de la ministra de Sanidad, Mónica García, al estatuto marco al no ceder a la redacción propuesta por el ministerio, ha dado un paso al frente y han exigido la dimisión de la ministra. En su argumentación han señalado que, además de por el propio estatuto, por la «manipulación del relato» en el conflicto sanitario.

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), quiere aclarar una serie de incorrecciones que se han emitido por parte del Ministerio de Sanidad en las últimas horas.

El Comité rechaza la versión del Ministerio y niega ser responsable de la suspensión de la reunión con las comunidades autónomas. En ellas se señala al Comité como responsable de la suspensión de una reunión con las comunidades autónomas, algo que no se corresponde con la realidad y que lleva al Comité a exigir la dimisión de la ministra por la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses.

El Ministerio de Sanidad comunicó ayer, 22 de abril, a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre ambas partes y el comité de huelga En dicha comunicación sostiene que la reunión había sido solicitada por el propio Comité, al que reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga prevista para la próxima semana.

Las organizaciones integrantes del Comité de Huelga señalan que esta versión de los hechos no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando de forma indebida la responsabilidad del conflicto tanto al Comité como a las comunidades autónomas.

En la reunión celebrada el viernes 17 de abril entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, los representantes ministeriales plantearon como posible vía de salida la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico y facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas. Para ello, el ministerio se comprometía a trasladar la propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución.

Comité de huelga

En ese contexto, el Comité de Huelga manifestó su disposición a estudiar la propuesta y comunicar posteriormente su posición. Además, quedó establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuera aceptada por el Comité.

Tras su análisis, la propuesta del ministerio se consideró inviable desde el punto de vista jurídico, ya que el marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico sin una modificación previa de la legislación básica estatal. Según el Comité, los fundamentos jurídicos son tan claros que resulta difícil creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran.

En consecuencia, el Comité trasladó formalmente el rechazo a la propuesta, lo que hacía innecesaria la convocatoria de la reunión con las comunidades autónomas.

El Comité sostiene que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos. Sin esta modificación normativa previa, las comunidades autónomas carecen de competencias para constituir dichas mesas.

Pese a ello, el Ministerio de Sanidad, según el Comité, elude asumir su responsabilidad y mantiene un relato que desvía el origen del conflicto hacia otras partes, en lugar de abordarlo desde el rigor jurídico y la coherencia normativa.

El Comité también denuncia la manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones, lo que ha motivado su petición de que las reuniones sean grabadas para garantizar transparencia.

Por todo ello, el Comité de Huelga considera que esta situación dificulta gravemente la posibilidad de avanzar hacia una solución del conflicto, que requiere respuestas estructurales y no propuestas inviables dentro del marco legal actual.