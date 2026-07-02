El PP dice ahora que acepta dar la nacionalidad a los descendientes de todos los que emigraron pero «con garantías»

El Partido Popular responde a la polémica por la conocida como Ley de Nietos planteando una ley de nacionalidad más amplia que aborde distintos supuestos de acceso a la nacionalidad «con garantías». Los populares consideran que los descendientes de emigrantes —no sólo de exiliados— deben tener ese derecho, pero de una forma más restrictiva que la que aprobó el Gobierno y que ha permitido que 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad española.

Desde el principal partido de la oposición inciden en que la diferencia con la Ley de Memoria Democrática —que en 2022 se aprobó en el Congreso, gracias al apoyo de Bildu— es profunda. Su propuesta es una extensa reforma del Código Civil que aborde las distintas formas de acceso a la nacionalidad. Y ahí tendría cabida también la nacionalidad para los descendientes de emigrantes, de todo tipo, no sólo exiliados políticos de la Guerra Civil y el franquismo. Esto incluye, por tanto, también a aquellos que salieron de España por distintas causas, como razones económicas. Eso sí, el planteamiento del PP estaría limitado a dos generaciones —no bisnietos ni tataranietos, como permite la ley actual—, acotado en el tiempo, con garantías —esto es, más acreditación documental sobre el vínculo de los solicitantes— y dotación de recursos en las oficinas consulares. Y aprobada con debate parlamentario.

La polémica por la nacionalización de descendientes de emigrantes ha adquirido estos días un renovado protagonismo, acaparando el foco político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de «ingeniería electoral», alterando el censo para «fabricar nuevos votantes» porque con los actuales «no le salen las cuentas».

Según los últimos datos, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por la conocida como Ley de Nietos, de los cuales,ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

El impacto en el censo electoral es evidente. Cabe recordar que en las cuatro últimas elecciones -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior, mientras el PP arrasaba en el recuento final.

Comparecencia de Albares

En los próximos días, el PP presentará un conjunto de iniciativas parlamentarias para «exigir transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas» sobre el proceso de nacionalización.

Entre ellas, solicitará la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el pleno del Congreso para informar, entre otras cosas, del funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución de expedientes, el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes de todo el proceso de nacionalización.

Igualmente, el PP quiere recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados. En este sentido, el PP exige la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por importe total de 1.602.217 euros, para la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, para realizar labores de apoyo de todo tipo y también como refuerzo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española. También solicita la copia del expediente completo de contratación de la empresa pública Ineco para realizar labores de apoyo en la tramitación de expedientes.

Los populares reclaman también información sobre las solicitudes de nacionalidad por oficina consular, entre otros.

«Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad», sostienen desde Génova.

Impacto en el censo

OKDIARIO viene revelando desde hace meses la nacionalización masiva a través de la Ley de Nietos.

Conscientes del potencial del voto exterior, el PSOE viene desarrollando una activa campaña de movilización en América Latina. Pilar Cancela, ahora secretaria de Estado de Migraciones, no ocultó el interés electoralista de la Ley de Nietos. «Podéis votar gracias a este Gobierno», proclamó en un encuentro con la militancia socialista de Buenos Aires, días antes de las pasadas generales, como reveló este periódico.

Su sucesor como responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, también realiza frecuentes visitas a la región. La última, hace unos días, a Uruguay. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tenía «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habría más nacionalizados -con derecho a voto- que en «el 95%» de las ciudades españolas.

Este periódico viene publicando cómo los descendientes de españoles que emigraron antes de la Guerra Civil han logrado la nacionalidad. Incluso presentando documentos del siglo XIX.

OKDIARIO también desveló la estrategia del PSOE de Argentina para movilizar el voto exterior en las provincias «más pequeñas», donde la diferencia con el PP es menor.

«En las provincias pequeñas es donde más se ha dividido el voto entre los dos grandes partidos. Contar desde el extranjero con esos datos va a ser de muchísima relevancia. Esos datos son los que nos faltan para poder tener una estrategia electoral profesional, que nos permita ir a buscar a cada votante», admiten los analistas del PSOE argentino. Porque «si juntas 2.000 o 3.000 votos en provincias pequeñas puedes salir segundo o primero». Y ahí está la estrategia: «Si vas cruzando habitantes de provincias españolas que están residiendo acá con localidades de Argentina puedes ir apuntando la campaña, hacer llegar información…».