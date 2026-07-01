El Gobierno de Pedro Sánchez adquirió nueva maquinaria para «agilizar» la producción de pasaportes, hasta «50 por minuto», según la propia empresa adjudicataria, tras haber lanzado su polémica nacionalización masiva -con derecho a voto- de extranjeros a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022, también conocida como ley de nietos del exilio.

En concreto, según ha podido saber OKDIARIO a partir de una comunicación interna en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), esta entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda actualizó su «línea de encajado y paletizado de pasaportes» con una tecnología «más moderna, compacta y eficiente».

Según esta nota interna, el anterior equipo, después de «más de una década en funcionamiento», había quedado desactualizado respecto a las «necesidades actuales». El sistema utilizado ahora «agiliza el proceso productivo, simplifica la operativa diaria, optimiza el espacio de trabajo y mejora las condiciones de las personas que lo utilizan», señala.

Asimismo, esta maquinaria actualizada «contribuye a una trazabilidad más eficaz del pasaporte en su última fase de fabricación, aumentando la seguridad y la fiabilidad del proceso».

Para su puesta en marcha, dice la nota interna, se contó, además del trabajo realizado por el área de Ingeniería y el personal de producción del departamento de Imprenta, «con la colaboración de los departamentos de Mantenimiento, SAP y DIT, cuya implicación ha sido fundamental para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la maquinaria».

Maquinaria más avanzada de la Fábrica de Moneda para producir pasaportes.

Sobre estas tareas de «encajado y paletizado de pasaportes», la empresa adjudicataria Inser Robótica, especialistas en el diseño e integración de soluciones de automatización y robótica, informó en mayo de 2025 de haber recibido el encargo de un «nuevo proyecto clave» para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

Esta compañía explicó que había sido elegida, en un concurso público del Gobierno al que concurrieron otras ingenierías de prestigio, para la instalación de «dos células robotizadas» en el emblemático edificio de este organismo en la madrileña calle Jorge Juan. El importe de adjudicación ascendió a 676.390 euros (impuestos incluidos).

«La FNMT ha dado un paso decisivo hacia la modernización de su proceso de fabricación de pasaportes, confiando en nosotros la instalación de dos líneas automáticas de encajado y paletizado. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad en la producción de uno de los documentos más sensibles del país», enfatizó la adjudicataria.

Gracias a esta solución, se podrán procesar hasta 50 pasaportes por minuto en cada línea, integrando tecnologías avanzadas como control RFID, verificación de peso y etiquetado automatizado. Estas funcionalidades permitirán una trazabilidad completa, desde la numeración de los pasaportes hasta su agrupación y embalaje final.

El contrato relativo a estas células de encajado y paletizado incluyó «no solo la instalación y puesta en marcha de estas líneas, sino también la formación teórica y práctica del personal de la FNMT, para asegurar un uso eficiente de la maquinaria», indicó la compañía vasca.

El expediente también recogió el compromiso de Inser Robótica de «garantizar el suministro de repuestos y soporte técnico durante los próximos diez años, reforzando así la sostenibilidad y el mantenimiento a largo plazo del proyecto».

Medio millón ya aprobados

Entretanto, el Gobierno de PSOE-Sumar sigue adelante con el proceso de nacionalización de nietos del exilio a consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo y de descendientes de emigrantes españoles que dejaron España con anterioridad a 1936. Muchos de ellos ya han recibido el pasaporte.

Según datos del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, con origen en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y difundidos por la agencia pública Efe hace dos días, un total de 2,4 millones de estos perfiles han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de Memoria Democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, a fecha del 31 de marzo de este año.