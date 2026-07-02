Se esperan colas kilométricas en Lidl por la mini nevera de Silvercrest de 48W con capacidad para 4,3 litros que te va a salvar el verano

Lidl vuelve a poner en el radar uno de esos productos que, sin hacer demasiado ruido, acaban convirtiéndose en imprescindibles en cuanto suben las temperaturas. En este caso hablamos de una mini nevera compacta de la marca Silvercrest que ahora se puede conseguir por 31,99 euros tras una rebaja a partir de los 39,99 euros. No se trata de un electrodoméstico pensado para que metamos mucha cosa dentro, pero sí para resolver situaciones muy concretas del día a día con bastante eficacia y especialmente, puede ser una de esas pequeñas neveras que usar para los productos cosméticos.

De hecho lo interesante de este modelo no es sólo su precio, sino el concepto que hay detrás ya que no se trata de una simple mini nevera para bebidas, sino de un dispositivo versátil que también está pensado para el cuidado personal. Cada vez es más habitual guardar cosméticos en frío, y aquí es donde este aparato encuentra parte de su sentido, especialmente entre quienes buscan soluciones prácticas sin complicarse demasiado. Además, incorpora un detalle que marca la diferencia frente a otras opciones similares ya que cuenta con un frontal con efecto espejo que permite utilizarla como espejo de maquillaje. Puede parecer algo secundario, pero en espacios pequeños o en habitaciones donde no sobra el sitio, tener dos funciones en un sólo aparato es algo que se agradece más de lo que parece.

Colas kilométricas por la mini nevera de Lidl

Uno de los puntos fuertes de esta mini nevera de Silvercrest que tienes en el bazar online de Lidl es su formato. Con unas medidas de 17,5 x 25,4 x 26,9 centímetros, está claramente pensada para que ocupe lo mínimo posible sin renunciar a una capacidad útil razonable. No se trata de un producto que haya llegado para sustituir a un frigorífico convencional, pero sí para tener a mano bebidas frías o productos concretos sin la necesidad de tener que ir constantemente a la cocina.

Su capacidad es de 4,3 litros, lo que permite guardar hasta seis latas de 330 ml sin problema. Es suficiente para un uso individual o para tener lo básico cubierto durante varias horas. Además, al pesar alrededor de 1,9 kg, se puede mover con facilidad de una habitación a otra o incluso llevarla contigo si la necesitas en otro contexto como por ejemplo que te la quieras llevar de vacaciones al camping o a tu segunda residencia.

El interior tampoco es rígido, ya que cuenta con estante y compartimento de puerta extraíbles. Esto permite reorganizar el espacio dependiendo de lo que quieras guardar en cada momento, algo que se agradece cuando no siempre utilizas la nevera para lo mismo. No se trata de un detalle espectacular, pero sí práctico en el uso real.

Pensada tanto para bebidas como para cosméticos

Aunque en un primer momento pueda parecer un producto orientado a que podamos meter dentro pequeñas botellas y latas de refrescos, lo cierto es que su uso va más allá. Esta mini nevera está pensada también para quienes quieren conservar cosméticos a baja temperatura, algo que puede mejorar la sensación en la piel y ayudar a mantener mejor ciertos productos.

En este sentido, el espejo frontal no es casualidad. Está claramente enfocado a ese uso combinado entre almacenamiento y rutina de cuidado personal. Tener cremas, sérums o mascarillas frías a mano mientras te preparas delante del espejo aporta una comodidad extra que muchos usuarios ya están buscando y que además es tendencia, si tenemos en cuenta que muchas influencers suelen aparecer en sus vídeos de belleza usando este tipo de electrodoméstico.

Aun así, no pierde su función principal. Es capaz de enfriar hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente, lo que es más que suficiente para mantener bebidas frescas en condiciones normales. No es una refrigeración extrema, pero sí adecuada para el tipo de producto que es.

Funciona en casa y también en el coche

Otro aspecto interesante es que no se limita al uso doméstico. Incluye tanto enchufe de red como adaptador de 12 V para coche, lo que permite utilizarla durante viajes o escapadas. Esto la convierte en una opción bastante útil para quienes pasan tiempo fuera de casa y quieren tener algo frío a mano sin depender de otros sistemas.

En cuanto al funcionamiento, trabaja con una potencia de 48 W en corriente alterna y 36 W en corriente continua. No es un consumo elevado dentro de su categoría, aunque como cualquier mini nevera termoeléctrica, su eficiencia depende bastante de la temperatura ambiente. Por otro lado, el nivel de ruido ronda los 45 dB, lo que significa que se puede tener en una habitación sin que resulte especialmente molesta. Además, incorpora una pequeña pantalla LED para visualizar la temperatura, un detalle sencillo pero que ayuda a tener cierto control sobre su uso.

En conjunto, esta mini nevera Silvercrest por 31,99 euros es una de esas compras que no parecen imprescindibles hasta que empiezas a usarla. Compacta, fácil de mover y con un enfoque bastante práctico, encaja bien tanto para bebidas como para cosmética o escapadas puntuales.