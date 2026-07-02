Parece el Gran Cañón del Colorado pero está en España y es el viaje perfecto para escapar del calor

No hace falta irse a Estados Unidos para encontrarse con un paisaje que recuerda al Gran Cañón del Colorado. En España hay de hecho un rincón que, cuando lo ves por primera vez, descoloca bastante. Está en Teruel y no es especialmente famoso fuera de Aragón, pero quien lo visita suele salir con la misma sensación y es que no parece real.

La zona no tiene grandes carteles ni infraestructuras turísticas llamativas, incluso puede que de lejos pase desapercibido, pero en cuanto te acercas, el terreno cambia de golpe. Desaparece el paisaje más habitual y aparecen barrancos, paredes de tierra rojiza y una especie de cañón que rompe completamente con lo que uno espera encontrarse en esta parte del país. Ese contraste es parte de su encanto, y también lo que hace que cada vez más gente lo tenga en cuenta como escapada, sobre todo en verano. No porque haga menos calor, sino porque es un tipo de lugar que pocos visitan y que te garantiza calma, pero a la vez, sorpresa y espectacularidad.

Parece el Gran Cañón del Colorado pero está en España

El sitio en cuestión es el conocido como Cañón Rojo, aunque también se le llama Rambla de Barrachina. Está a muy poca distancia de Teruel, en dirección a Villaespesa. El paisaje es bastante seco, con una tierra que tira a rojiza y anaranjada y que, según le da la luz, cambia bastante de tono. Hay zonas con paredes casi verticales, otras con pequeñas grietas y partes más abiertas donde el terreno se extiende sin apenas vegetación.

No es un sitio bonito en el sentido clásico, pero tiene algo que engancha y que te deja con la boca abierta. Al fijarte al detalle puedes ver como el cañón se ha ido formando con el paso del tiempo, a base de erosión. El agua, el viento y los cambios de temperatura han ido moldeando el terreno poco a poco hasta dejar ese aspecto tan particular. No es algo que se haya creado de golpe, sino el resultado de muchos años de transformación.

Un lugar para ir sin prisas (y mejor a ciertas horas)

Uno de los detalles que más se notan cuando llegas es el silencio. No hay prácticamente nada alrededor, ni bares, ni tiendas, ni ruido. Eso hace que la experiencia sea distinta a la de otros sitios más conocidos. Aquí no hay mucho más que el paisaje y el tiempo que le quieras dedicar.

Eso sí, conviene tener en cuenta el tema del calor. Es una zona bastante abierta y no hay sombra, así que en pleno verano las horas centrales del día pueden hacerse largas. Lo más recomendable es ir temprano o esperar a la tarde, cuando el sol empieza a bajar y el ambiente cambia bastante. De hecho, es en ese momento cuando el lugar gana más. Los colores se intensifican, aparecen tonos más suaves y el paisaje se transforma sin necesidad de moverse. No es raro ver a gente sentada simplemente mirando, sin hacer mucho más.

Cómo recorrer el Cañón Rojo y qué tener en cuenta

No hay una ruta única ni un recorrido obligatorio. Se puede entrar y caminar libremente, lo que hace que cada visita sea un poco distinta. Hay gente que se limita a la parte más baja y en una hora lo tiene visto, y otros que se meten más hacia dentro y alargan bastante el paseo.

También existe la opción de subir a zonas más altas, desde donde se ve el conjunto completo. No es complicado, pero sí conviene ir con calma porque el terreno en algunos puntos es irregular. Nada especialmente técnico, pero mejor llevar calzado cómodo y no ir con prisas. Otro detalle importante es que no hay servicios de ningún tipo. Ni fuentes, ni bares, ni nada parecido, de modo que todo lo que necesites lo tienes que llevar tú.

Cómo llegar a este rincón escondido

Llegar no tiene mucha complicación, aunque tampoco está especialmente indicado. Desde Teruel hay que salir en dirección sur y, tras unos kilómetros, desviarse por un camino de tierra. No hace falta un coche especial, se puede acceder con uno normal sin problemas.

Una vez allí, se suele dejar el coche en algún lateral y continuar andando. En pocos minutos ya se empieza a notar el cambio de paisaje. No hay una entrada como tal, simplemente el terreno se abre y aparece el cañón. La cercanía es uno de sus puntos fuertes. Está a unos seis kilómetros de Teruel, así que se puede visitar sin organizar nada demasiado complicado.

Un sitio que todavía no está masificado

Quizá lo mejor de todo es que sigue siendo un lugar bastante tranquilo. No tiene la fama de otros espacios naturales y eso se nota. No suele haber grandes aglomeraciones y es fácil moverse con calma, sin la sensación de estar en un sitio saturado.

Eso, en un momento en el que muchos destinos están cada vez más llenos, se agradece. Permite disfrutar del entorno de otra forma, sin prisas y sin demasiadas distracciones. Al final, es parte de lo que hace que la experiencia sea diferente ya que no es un lugar enorme ni uno de esos que aparecen en todos los rankings, pero tiene algo especial. Y precisamente por eso, para muchos, termina siendo una de las sorpresas del viaje.