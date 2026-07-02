Una gran foto de Sánchez preside las asesorías del PSOE para instruir sobre la nacionalidad

Desde que se aprobó la conocida como Ley de Nietos, el Partido Socialista ha venido ofreciendo a los descendientes de emigrantes españoles colaboración en sus trámites de acceso a la nacionalidad. Estas «jornadas de asesoramiento», como las han denominado, han tenido un notable éxito, como se desprende de las imágenes que acompañan esta información, captadas en la sede del PSOE de Buenos Aires, donde una gran foto de Pedro Sánchez preside el local.

Sólo en la ciudad argentina se han registrado 650.000 solicitudes de nacionalidad, y más de un millón en todo el país, donde se concentra la mayor parte de los futuros nuevos españoles. En total, 2,6 millones de personas optan a la nacionalidad española, y se han aprobado ya 557.709 expedientes.

Este periódico viene revelando el plan de nacionalización masiva del Gobierno, así como su evidente interés electoralista. De hecho, el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- pese a que el PP ganó con holgura los comicios.

Desde 2022, cuando se aprobó la ley en el Congreso, el PSOE viene desarrollando una intensa campaña de movilización en los países que, en su día, fueron destino de la emigración española. La ahora secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, viajó en numerosas ocasiones a Buenos Aires —como responsable del PSOE Exterior— para instar a los descendientes a solicitar la nacionalidad y alentar la participación electoral. «Podéis votar gracias a este Gobierno», proclamó Cancela en un encuentro con la militancia socialista, días antes de las generales de 2023.

Su sucesor como responsable del PSOE Exterior, el senador César Mogo, es también un habitual en la región. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tenía «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habría más nacionalizados -con derecho a voto- que en «el 95%» de las ciudades españolas.

OKDIARIO también viene desvelando cómo descendientes de españoles que emigraron antes de la Guerra Civil han logrado la nacionalidad, y cómo los consulados han ampliado ese derecho incluso hasta los tataranietos de emigrantes del siglo XIX en base a una instrucción firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia— días después de aprobarse la ley, que extendió el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes de todo tipo.

Impacto en el censo

El impacto del voto exterior es relevante y el PSOE es consciente de ello. Su estrategia pasaría por movilizar a los votantes de las «provincias pequeñas», donde menos papeletas les separan del PP, como revelaron en una charla del PSOE argentino, días después del 23J.

Una de las principales suspicacias está en la inscripción en el CERA -censo de españoles residentes ausentes-. Para ello, el nacionalizado debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España». Apenas tiene que justificar su elección. Entre los motivos de la elección del municipio está que sea «su última residencia», el «de mayor arraigo propio», el «de mayor arraigo de sus ascendientes» o bien «otros motivos». Tan sólo se indica que «en su caso» el solicitante «aporte los documentos que considere oportunos» para justificar su decisión.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado estos días la «ingeniería electoral» del Gobierno de Sánchez de cara a las generales del año que viene, «fabricando» votantes con la Ley de Nietos porque «no le salen las cuentas».