Jordi Martí, arquitecto: «Muchos pondrían un aire acondicionado, pero hay algo mejor, una red de conductos de aire fresco del exterior»

España se prepara para superar incluso los 40 ºC a partir del próximo fin de semana, en la que será una ola de calor histórica en la península ibérica. El arquitecto Jordi Martí ha publicado un vídeo viral en las redes sociales en el que ha informado a los ciudadanos sobre las mejores opciones para que el uso desmedido del aire acondicionado no se traduzca en facturas de la luz demoledoras durante este verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la red de conductos que puede suplir al aire acondicionado.

La AEMET ha avisado de que este fin de semana llegará a España una de las olas de calor más importantes de la historia. Durante estos días ya se han decretado varias alertas naranjas por temperaturas de hasta 40 grados en algunos puntos de Córdoba o Sevilla, y lo que viene en los próximos días puede ser peor, con termómetros llegando a dígitos que nunca se han registrado. Así que esto requiere de seguir varias indicaciones para llevar de la mejor forma posible estos días de calor sofocante durante el día y noches tropicales.

La Organización de Consumidores y Usuarios ya ha publicado una serie de consejos que pasan por situar entre 24 ºC y 26 ºC la temperatura del aire acondicionado para que esta ola de calor no se traduzca en pagar de más en la factura de la luz, que ha recuperado el IVA del 21%. Otro consejo indispensable pasa por una buena protección de la vivienda durante las primeras horas de la tarde para que el calor no penetre en casa. Después también hay otros trucos como, por ejemplo, fregar el suelo durante la noche y generar corrientes de aire durante la primera y última hora del día.

Los expertos y el aire acondicionado

El arquitecto Jordi Martí ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dado una serie de consejos para poder llevar esta ola de calor y también ha explicado cuál puede ser el sustituto perfecto del aire acondicionado: una red de conductos de aire fresco del exterior. Hay que tener en cuenta que los aparatos de aire acondicionado generan un gasto extra en la factura de la luz y por ello este experto ofrece otra opción para refrescarse en verano.

Jordi Martí enseña junto a Micheel Wassouf, gran conocedor de la arquitectura bioclimática, lo que son los edificios con bajo consumo energético, que se caracterizan por su gran protección solar, buen aislamiento técnico con buenas ventanas. Estas casas están creadas para realizar una buena ventilación cruzada, pero en estas épocas de calor hay que recurrir a los conductos de aire fresco. Por ello, en este vídeo enseña una casa rehabilitada con la estrategia vernácula pasiva.

«Cuando hace mucho calor, conseguir confort solo con ventilación natural es casi imposible. Lo habitual es cerrar las ventanas y poner el aire acondicionado al máximo. Pero en una casa pasiva como el edificio Showpass, logran más confort gastando muchísima menos energía. Te lo explico junto a Micheel Wassouf», dice en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Martí (@jordimartix)

Micheel Wassouf deja claro que en los días de ola de calor lo más aconsejable es tener «una red de conductos de aire fresco del exterior que es aire sano filtrado». «En los días en los que no es factible ventilar, en vez de estar calentando el exterior, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor y aportar solo el frío necesario, que es muy poco, mediante el sistema de conductos», indica Jordi Martí, que deja claro que gracias a esto tendrás «el clima interior perfecto y de máximo confort».