Los nutricionistas expertos coinciden: hay alimentos que no debemos tomar en una ola de calor y muchos españoles los comen a diario

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Con la inevitable llegada del verano, también llegan las temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. El cuerpo sufre y trabaja para combatir contra el calor y los efectos que nos puede provocar.
Los expertos en nutrición recomiendan vigilar qué alimentos ingerimos durante el día, ya que algunos pueden ser contraproducentes para poder sofocar el calor y producir efectos adversos. Estos alimentos aumentan la temperatura corporal, exigen una digestión pesada y se descomponen rápido, disparando el riesgo de intoxicaciones.
Alimentos a evitar
Los alimentos, no prohibidos, pero que habría que tener cuidado en su consumo según los expertos, son:
- Comidas grasientas y muy calóricas: las frituras, salsas pesadas y guisos obligan a tu cuerpo a generar exceso de calor interno al intentar digerirlos.
- Alimentos picantes: ingredientes como el chile o salsas picantes estimulan los receptores de calor y aumentan la sudoración y la temperatura del cuerpo.
- Exceso de sal y ultraprocesados: los snacks salados, embutidos y los alimentos ultraprocesados favorecen la deshidratación y la retención de líquidos.
- Proteínas crudas o mal refrigeradas: el marisco, la carne picada y los huevos son muy sensibles al calor.
- Alcohol y bebidas azucaradas: el alcohol tiene un efecto diurético que acelera la deshidratación, y las bebidas azucaradas no son la mejor opción para la hidratación. El ejemplo claro es la cerveza, que a primera instancia parece que hidrata, pero en un plazo más prolongado el alcohol comienza a deshidratarte.
Alimentos recomendados
Los expertos recomiendan implementar en tu dieta habitual de forma abundante los siguientes alimentos:
- Frutas y verduras: la sandía y el melón son los aliados por excelencia contra el calor, gracias a su composición de más del 90% de agua; además, ayudan a reponer azúcares naturales. Otros alimentos ideales para la lucha contra el calor son el tomate, el pepino, el calabacín y la lechuga.
- Platos fríos: platos típicos de nuestra gastronomía como el gazpacho y el salmorejo son excelentes fuentes de vitamina, fibra y agua; además, ayudan a reducir la temperatura corporal al servirse fríos. Cremas frías de verduras (calabacín, puerro) son también una opción nutritiva.
- Proteínas ligeras: por un lado, tenemos los yogures naturales, que son proteínas de fácil digestión, calcio y agua, combinables con fruta fresca. El pescado blanco y la pechuga de pollo te dan energía sin saturar tu sistema digestivo, siendo proteína animal de fácil digestión.
- Bebidas hidratantes: agua con rodajas de cítricos o menta; son alternativas más divertidas que beber simplemente agua. Las infusiones de té verde o menta enfriadas con hielo ayudan a la temperatura corporal sin aportar calorías.
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