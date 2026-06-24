Los nutricionistas expertos coinciden: hay alimentos que no debemos tomar en una ola de calor y muchos españoles los comen a diario

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Con la inevitable llegada del verano, también llegan las temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. El cuerpo sufre y trabaja para combatir contra el calor y los efectos que nos puede provocar.

Los expertos en nutrición recomiendan vigilar qué alimentos ingerimos durante el día, ya que algunos pueden ser contraproducentes para poder sofocar el calor y producir efectos adversos. Estos alimentos aumentan la temperatura corporal, exigen una digestión pesada y se descomponen rápido, disparando el riesgo de intoxicaciones.

Alimentos a evitar

Los alimentos, no prohibidos, pero que habría que tener cuidado en su consumo según los expertos, son:

Comidas grasientas y muy calóricas : las frituras, salsas pesadas y guisos obligan a tu cuerpo a generar exceso de calor interno al intentar digerirlos.

: las frituras, salsas pesadas y guisos obligan a tu cuerpo a generar exceso de calor interno al intentar digerirlos. Alimentos picantes : ingredientes como el chile o salsas picantes estimulan los receptores de calor y aumentan la sudoración y la temperatura del cuerpo.

: ingredientes como el chile o salsas picantes estimulan los receptores de calor y aumentan la sudoración y la temperatura del cuerpo. Exceso de sal y ultraprocesados : los snacks salados, embutidos y los alimentos ultraprocesados favorecen la deshidratación y la retención de líquidos.

: los snacks salados, embutidos y los alimentos ultraprocesados favorecen la deshidratación y la retención de líquidos. Proteínas crudas o mal refrigeradas : el marisco, la carne picada y los huevos son muy sensibles al calor.

: el marisco, la carne picada y los huevos son muy sensibles al calor. Alcohol y bebidas azucaradas: el alcohol tiene un efecto diurético que acelera la deshidratación, y las bebidas azucaradas no son la mejor opción para la hidratación. El ejemplo claro es la cerveza, que a primera instancia parece que hidrata, pero en un plazo más prolongado el alcohol comienza a deshidratarte.

Alimentos recomendados

Los expertos recomiendan implementar en tu dieta habitual de forma abundante los siguientes alimentos: