La reflexión de Luis Rojas Marcos, psiquiatra: «La mujer española vive mucho porque habla mucho»

Luis Rojas es un psiquiatra sevillano de prestigio internacional, que fue director del sistema de salud mental de Nueva York. El psiquiatra explicó en el pódcast Lo que tú digas, dirigido por Álex Fidalgo, que la comunicación puede ser un factor vital en la longevidad y lo relacionó con las mujeres españolas, que alcanzan una media de vida de 86,5 años.

La acción de hablar es un mecanismo biológico y emocional de supervivencia. Expresarse de forma verbal transforma el dolor abstracto en algo tangible y gestionable. En su libro Somos lo que hablamos y en otras diversas intervenciones, ha relacionado el vínculo entre el cerebro femenino y el uso de las palabras, explicando cómo una ventaja biológica y cultural se traduce en longevidad y salud.

Las mujeres españolas, de las más longevas del planeta

Luis Rojas recalca el estilo de vida cultural de la sociedad española, donde parte de la vida de los ciudadanos se desarrolla en espacios públicos (plazas, bares, …). La sociedad española es reflejada como una sociedad extrovertida y comunicativa, donde no está penalizado conversar con otras personas desconocidas, sino al contrario.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza media de los hombres se sitúa en los 81,38 años de vida y las mujeres se encuentran en los 86,53 años de media. Estos datos, muy por encima de la media del mundo e incluso europea, se deben al gran contraste cultural que hay con respecto a otros países. Luis Rojas comenta la diferencia de culturas entre España y Estados Unidos.

Mientras que en España existe la cultura de «tomar un café» como charla terapéutica grupal, que se produce cuando alguna persona quiere hablar de algún tema en concreto o simplemente por su naturaleza, el cuerpo le pide socializar. En cambio, en Estados Unidos ha adoptado una cultura más anglosajona, centrada en el aislamiento y en el desapego.

El cerebro vive más cuando habla

Para Rojas, el cerebro más comunicativo permite a la mujer recurrir a la palabra de manera automática ante la adversidad. Al disponer de más vocabulario emocional para liberar sus frustraciones, consiguen desahogarse mejor, pedir ayuda y tejer redes de apoyo, protegiendo a la larga a su organismo de daños emocionales relacionados con el aislamiento y la somatización.

El autor recalca que el aislamiento y la soledad no deseados son enemigos de la salud mental y física, llegando a calificarlos como una epidemia silenciosa mundial. El daño crónico que hace equivale, según el autor, a fumar 15 cigarrillos al día. El daño cardíaco se eleva, ya que aumenta la presión arterial. El cortisol es otro de los elementos que daña nuestro cuerpo a largo plazo y que está relacionado con el estrés. Además, acelera la pérdida de memoria y duplica el riesgo de demencia.