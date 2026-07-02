Festival Río Babel 2026: cartel, entradas, artistas confirmados, fechas y programación completa

El Festival Río Babel vuelve este verano a Madrid con una edición que confirma su crecimiento dentro del calendario musical nacional. La cita, que alcanza ya su novena edición, se celebrará a partir de mañana viernes 3 de julio, también el sábado 4 y el domingo 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, un recinto que el año pasado ya demostró encajar perfectamente con el formato del evento. Así, tras varios años consolidándose, el festival mantiene su idea de reunir en un mismo espacio artistas de España, América Latina y la escena internacional sin encasillarse en un solo estilo.

El cartel de este año vuelve a apostar por esa mezcla sin complejos. Nombres muy reconocibles como Katy Perry, The Offspring o Molotov conviven con propuestas nacionales y latinoamericanas que se mueven entre el indie, el mestizaje o la electrónica. Esa combinación es precisamente lo que diferencia a Río Babel de otros festivales, ya que no responde a una única escena ni a una etiqueta concreta, sino a una forma más abierta de entender la música en directo.

A todo esto se suma un elemento que este año cobra especial importancia: la coincidencia con el cierre del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. El domingo, última jornada del festival, se convierte así en un punto de encuentro para quienes quieren alargar el fin de semana en la capital, en un contexto donde música y ambiente festivo van de la mano. Esa conexión con lo que ocurre en la ciudad refuerza aún más el papel del festival dentro del verano madrileño y se convierte en un plan que pocos se van a querer perder.

Fechas, lugar y qué esperar del Río Babel 2026

El festival tendrá lugar este fin de semana, viernes, sábado y domingo en el Auditorio Miguel Ríos, situado en Rivas-Vaciamadrid. Se trata de un espacio al aire libre con capacidad para más de 34.000 personas y que ya en la edición anterior superó los 50.000 asistentes, confirmando el acierto del traslado desde IFEMA. Su formato en anfiteatro y las buenas conexiones en transporte público lo convierten en un recinto cómodo tanto para el público como para la organización.

Desde su nacimiento en 2017, Río Babel ha mantenido una identidad bastante clara dentro del circuito de festivales. Su propuesta pasa por unir escenas que no siempre comparten cartel, con especial atención a la música latinoamericana y su relación con España. Esto ha permitido que, con el paso de los años, el festival haya construido un público propio que busca precisamente esa mezcla y no un cartel cerrado en un solo género.

La edición de 2026 sigue esa línea, pero con un salto evidente en cuanto a ambición. El número de artistas, la presencia de grandes nombres internacionales y el contexto en el que se celebra hacen que esta edición se sitúe como una de las más potentes hasta la fecha. Además, el hecho de coincidir con uno de los fines de semana más importantes en Madrid añade un atractivo extra que va más allá de lo puramente musical.

Todos los conciertos del Río Babel 2026

La programación se divide en tres jornadas con perfiles bastante diferenciados, lo que permite entender mejor la propuesta global del festival.

Viernes 3 de julio

Amaia

Bandalos Chinos

Chambao

Juventude

La M.O.D.A.

La Pegatina

Ultraligera

Sábado 4 de julio

Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad

Caramelos de Cianuro

Chiquita Movida

Eskorzo

Ilan Amores

Irepelusa

Molotov

Oslo Ovnies

Son Rompe Pera

The Offspring

Domingo 5 de julio coincidiendo con el Cierre del Orgullo LGTBIQ+ Madrid

Bomba Estéreo

Iseo & Dodosound

Katy Perry

La Casa Azul

Louta

Machaka

YADAM

Yami Safdie

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Entradas y cómo llegar al Auditorio Miguel Ríos

Aunque comience a celebrarse en apenas unas horas, las entradas para el Festival Río Babel 2026 siguen estando disponibles a través de la web oficial, con opciones tanto de abono para los tres días como de entradas individuales por jornada. Esto permite adaptar la experiencia en función del interés de cada asistente, ya sea para seguir todo el festival o acudir sólo a los días con artistas concretos. Los precios así parten de los 48 euros y pueden llegar a superar los 300.

En cuanto al acceso, el Auditorio Miguel Ríos cuenta con buenas conexiones desde Madrid. La opción más habitual es el metro, utilizando la línea 9 hasta la estación de Rivas Futura, desde donde se puede llegar andando al recinto. También hay varias líneas de autobús interurbano que conectan con la zona, además de servicios de lanzadera que facilitan la vuelta tras los conciertos.

Para quienes prefieran desplazarse en coche, existe aparcamiento gratuito en las inmediaciones del recinto, aunque está sujeto a disponibilidad. En cualquier caso, la organización recomienda el uso del transporte público para evitar complicaciones en los accesos y salidas, especialmente en las jornadas con mayor afluencia de público.