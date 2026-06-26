Entradas Mad Cool 2026: cómo comprarlas, dónde se venden, precios y cómo hacerse socio

El verano en Madrid ya tiene una de sus citas marcadas en rojo y, como suele pasar cada año, todo empieza bastante antes de julio. El Mad Cool 2026 se celebrará del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music y, con el cartel ya anunciado, el siguiente paso es claro: hacerse con las entradas antes de que se agoten.

No es algo nuevo. Cada edición repite el mismo patrón. Primero se anuncia el cartel y casi sin respiro se abre el periodo de venta de entradas. En esta ocasión, el proceso vuelve a dividirse en dos fases, con preventa que ya se celebró en diciembre del año pasado y venta general, que es lo que nos queda ahora y lo que obliga a tener claro qué tipo de entrada interesa más. Además, el cartel de este año vuelve a jugar con perfiles muy distintos. Desde Foo Fighters o Florence + The Machine hasta Lorde, Nick Cave, Kings of Leon o Twenty One Pilots, pasando por nombres más recientes como Teddy Swims, Jennie, Renée Rapp o The Last Dinner Party. Con ese nivel de demanda, no conviene dejar la compra para el último momento.

Cómo comprar entradas para el Mad Cool 2026

El sistema de venta del Mad Cool 2026 no cambia demasiado respecto a otros años, pero sí conviene tener claras las fechas porque marcan bastante la diferencia. La preventa ya se hizo el pasado mes de diciembre, nada más arrancar el mes, y luego desde el 4 de diciembre comenzó la venta general. A partir de ese momento, cualquier persona ha podido acceder a la compra sin necesidad de registro previo y todavía lo puede hacer aunque lo cierto es que con pocos días para que empiece el festival, es normal que algunos abonos se agoten.

Las entradas se venden únicamente a través de la web oficial del festival, www.madcooltickets.com. No hay otros canales autorizados, así que lo más recomendable es evitar enlaces externos o páginas de reventa, sobre todo en las primeras horas, que es cuando más tráfico se concentra.

Cuánto cuesta el abono para el Mad Cool 2026

El abono para el Mad Cool es lo mejor para aquellos que no quieran perderse nada, o disfrutar del festival todos los días. En cuanto a los precios, durante la preventa, el abono general de cuatro días costaba 225 euros más gastos de distribución. El abono VIP, por su parte, se situaba en 380 euros más gastos. Y una vez se abrió la venta general, el precio subió un poco. El abono general pasó a 240 euros más gastos, mientras que el VIP alcanza los 425 euros.

Con las entradas de día ocurre algo parecido. En preventa, la entrada general costaban 85 euros más gastos y la VIP 130 euros. En la venta general, esos precios han subido a los 95 y 160 euros respectivamente.

En la práctica, quien tenga claro que va a ir los cuatro días suele optar por el abono completo, sobre todo viendo el número de artistas repartidos entre el 8 y el 11 de julio. Cada jornada tiene nombres bastante potentes: desde Moby o The War on Drugs el primer día hasta Pulp, Kasabian o The Black Crowes en el cierre.

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Cómo hacerse socio

El registro en la web del Mad Cool se aconsejaba para la preventa, pero sigue activo y cualquier usuario puede crear una cuenta en cualquier momento desde la página oficial del festival. Este proceso, que en muchos casos se identifica como hacerse socio, permite gestionar la compra de entradas, consultar pedidos o tener acceso a la información del festival desde el área personal.

Además, de cara a futuras ediciones, disponer de una cuenta facilita el proceso cuando se activan nuevas ventas, ya que los datos del usuario quedan guardados y no es necesario introducirlos de nuevo. En la práctica, es un trámite sencillo que se completa en pocos minutos y que resulta útil para cualquier persona que tenga previsto asistir al festival en próximas ediciones.

¿Cuántas entradas puede comprar una persona?

El límite de compra está fijado en 10 entradas por persona. Todas se gestionan dentro de la misma operación y se asocian a un único comprador. Esto tiene un detalle importante ya que las pulseras del festival se enviarán a una sola dirección. Es decir, si se compra para un grupo, todo llegará al mismo punto.

Este sistema intenta controlar la compra masiva y facilitar que más gente pueda acceder a entradas en las primeras horas. Aun así, en festivales de este tamaño, lo habitual es que las primeras tandas se muevan rápido, sobre todo cuando el cartel incluye nombres tan reconocibles como Interpol, Pixies, Halsey, David Byrne o Zara Larsson, además de los cabezas de cartel.

Con todo esto, quien tenga pensado ir al Mad Cool 2026 debe tenerlo claro y lo mejor es revisar fechas, decidir tipo de entrada y no despistarse y no tardar a la hora de comprar abonos o entradas si tenemos en cuenta que el festival arranca el 8 de julio.