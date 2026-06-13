Música bajo las estrellas y frente al Atlántico: vuelve el ciclo de conciertos más mágico del verano andaluz

¿Imaginas disfrutar de un concierto de jazz frente a una de las playas más famosas de España? Pues es posible y en un entorno privilegiado como es la costa gaditana, donde volverá a celebrarse una de las citas culturales más destacadas del verano andaluz.

En un entorno mágico donde el sonido de las olas acompaña cada actuación, el festival Royal Hideaway Sessions reunirá durante los meses de julio y agosto a algunos de los nombres más reconocidos del jazz y las músicas de fusión. El escenario será, una vez más, el anfiteatro al aire libre del complejo hotelero, rodeado de más de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales y a escasos metros del Atlántico.

Desde su nacimiento en 2016, fruto de la colaboración entre el Festival Internacional Jazz Vejer y Royal Hideaway Sancti Petri, el ciclo ha apostado por un formato cercano y exclusivo que permite disfrutar de artistas de primer nivel en un ambiente íntimo y singular. Una propuesta que combina cultura, gastronomía, naturaleza y bienestar en uno de los destinos turísticos más valorados del sur de Europa.

Cuatro conciertos únicos junto al mar

La programación de 2026 ofrecerá cuatro conciertos que recorrerán distintos estilos musicales, desde el jazz contemporáneo hasta el flamenco-jazz, pasando por la canción mediterránea y las nuevas fusiones sonoras.

La primera cita llegará el 10 de julio con Hiromi’s Sonicwonder. La pianista japonesa Hiromi, considerada una de las grandes figuras del jazz actual, desplegará toda su energía creativa en un espectáculo donde conviven el jazz, el rock, la música clásica y la electrónica.

El 17 de julio, el protagonismo será para la delicadeza y la cercanía de Andrea Motis Dúo, acompañada por el guitarrista Josep Traver. Una propuesta acústica que viajará entre la bossa nova, el jazz y los sonidos mediterráneos.

Ya en agosto, el día 8, será el turno de Zenet, una de las voces más personales del panorama musical español. Su repertorio, marcado por influencias del bolero, el jazz y la canción de autor, promete una velada cargada de emoción y complicidad con el público.

El cierre llegará el 14 de agosto con una de las propuestas más esperadas del cartel: Chano Domínguez & Antonio Lizana 5tet. Dos referentes internacionales de la música andaluza compartirán escenario para explorar la fusión entre flamenco y jazz, en un concierto que pondrá el broche final al festival.

Música en uno de los escenarios más especiales de Cádiz

Más allá del cartel, una de las señas de identidad de Royal Hideaway Sessions es su ubicación. Pocos festivales pueden presumir de celebrarse junto a una de las playas más espectaculares de España, con el Atlántico como telón de fondo y el atardecer gaditano acompañando cada actuación.

Durante más de una década, el ciclo ha atraído a miles de aficionados a la música y se ha convertido en un referente de los veranos de la provincia de Cádiz. Una apuesta cultural que contribuye a enriquecer la oferta turística de Chiclana de la Frontera y que demuestra cómo la música en directo puede convertirse en una experiencia inolvidable cuando se une a un entorno excepcional.

Con esta nueva edición, Royal Hideaway Sancti Petri reafirma su compromiso con la cultura y vuelve a convertir las noches de La Barrosa en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de la música en directo.