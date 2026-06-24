Las 10 mejores fiestas y festivales que se celebran en julio en Europa: una fiesta española se cuela en el TOP 10

Durante el mes de julio, Europa se llena de celebraciones de todo tipo: desde festivales de música hasta fiestas tradicionales, desfiles multitudinarios, espectáculos de fuegos artificiales e incluso carnavales. En este contexto, Waynabox ha elaborado una selección con las 10 mejores fiestas y festivales que tendrán en distintos países, entre ellos España.

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Las 10 mejores fiestas y festivales que se celebran en julio en Europa

Con la llegada del verano, ciudades y pueblos de toda Europa se llenan de festivales de música, desfiles multitudinarios y espectáculos al aire libre que atraen a miles de visitantes. Waynabox ha publicado un ranking con las 10 mejores fiestas y festivales del próximo mes en Europa:

Mañana de Julio (Bulgaria, 1 de julio de 2026). Inspirada en el movimiento hippie, esta celebración marca la llegada del verano en Bulgaria. La noche anterior, miles de personas se acercan a la costa del mar Negro para reunirse alrededor de hogueras, cantar, compartir historias y esperar juntos el amanecer. Palio de Siena (Italia, 2 de julio de 2026). La histórica ciudad de Siena, en la Toscana, acoge una de las carreras de caballos más antiguas y emblemáticas del mundo. La competición enfrenta a los distintos barrios de la ciudad y va precedida por un espectacular desfile en el que vecinos y participantes lucen trajes inspirados en la Edad Media. Fiesta del Orgullo Gay (Colonia, del 3 al 6 de julio de 2026). También conocida como Christopher Street Day, esta celebración reúne cada año a más de un millón de personas y es una de las mayores fiestas del Orgullo de Europa. El gran desfile de carrozas tendrá lugar el domingo 5 de julio. Sanfermines (España, del 6 al 14 de julio de 2026). Los Sanfermines son una de las fiestas españolas más famosas a nivel internacional, especialmente por sus tradicionales encierros. Fiestas de Bayona (Francia, del 15 al 19 de julio de 2026). Situada cerca de la frontera con España, la ciudad de Bayona se llena de conciertos, desfiles y celebraciones que la convierten en una de las citas festivas más importantes de Francia. Orangemen’s Day (Irlanda del Norte, 12 de julio de 2026). Esta festividad, exclusiva de Irlanda del Norte, conmemora la victoria del rey Guillermo III en la batalla del Boyne. Fiesta Nacional de Francia (Francia, 14 de julio de 2026). El Día Nacional francés se celebra con especial intensidad en París, donde las tropas desfilan por los Campos Elíseos en uno de los actos más emblemáticos del país. Al caer la noche, los fuegos artificiales iluminan la Torre Eiffel, mientras ciudades como Niza, Marsella, Burdeos o Lyon organizan también espectáculos pirotécnicos y actividades festivas. Tomorrowland (Bélgica, del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio de 2026). Entre los numerosos festivales europeos, Tomorrowland destaca como uno de los más impresionantes del mundo. Sus más de 15 escenarios, una producción espectacular y la presencia de los mejores DJs internacionales convierten esta cita belga en una experiencia única para los amantes de la música electrónica. Zomercarnaval (Países Bajos, 24 y 25 de julio de 2026). Róterdam celebra cada verano su famoso Carnaval de Verano, un evento que reúne a miles de bailarines, carrozas y bandas de música de diferentes culturas. Víspera de la Fiesta Nacional de Suiza (Basilea, Suiza, 31 de julio de 2026). La noche previa a la Fiesta Nacional suiza se vive con especial entusiasmo en Basilea. El momento más esperado llega a las 23:00 horas, cuando un gran espectáculo de fuegos artificiales ilumina el cielo y da inicio a la celebración.

Sanfermines 2026

Los Sanfermines, que se celebran entre el 6 y el 14 de julio, son una de las fiestas más conocidas de España y cuentan con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional. El momento más esperado tiene lugar el 6 de julio con el famoso Chupinazo. A las 12:00 del mediodía, miles de personas se congregan frente al Ayuntamiento de Pamplona para presenciar el lanzamiento del cohete desde el balcón consistorial.

Sin embargo, no es hasta el 7 de julio, día en el que se celebra la festividad de San Fermín, cuando comienza el acto más emblemático: los encierros. Cada mañana, a las 8:00 horas y hasta el 14 de julio, las calles del casco histórico de Pamplona se llenan de emoción para disfrutar de esta tradición. El recorrido del encierro tiene una longitud de 849 metros y consiste en correr delante de seis toros que, posteriormente, participan en la corrida de la tarde.

Los Sanfermines concluyen con el tradicional «Pobre de Mí», el acto oficial que pone el broche final a la semana festiva a las 00:00 horas del 15 de julio. Miles de personas se reúnen en la Plaza del Ayuntamiento, velas en mano y vestidas de blanco y rojo, para entonar ésta emotiva canción.