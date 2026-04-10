La villa medieval que muchos consideran ideal para desconectar: el pueblo de España declarado como el mejor del mundo

Situada en lo alto de una colina y rodeada por un paisaje montañoso que parece detenido en el tiempo, Morella, en la provincia de Catellón, es una villa medieval que conserva su encanto histórico y natural. Cada rincón del casco antiguo parece contar una historia: desde la plaza del Ayuntamiento hasta el barrio de la Judería, pasando por torres y portales que han sobrevivido al paso de los siglos.

La localidad forma parte de la asociación «Los pueblos más bonitos de España», y no es casualidad: museos, iglesias góticas como la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor y restos prehistóricos como las pinturas rupestres de Morella la Vella, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hacen de Morella un destino imprescindible.

Morella, la villa medieval más bonita de Castellón

#comunidadvalenciana #castellon #explorespain #morella #aresdelmaestrat #culla #peñiscola #vilafames #lospueblosmbe ♬ original sound – Curtis Charles @laaventurademimaleta 🌟🇪🇸Escapada diferente por España 🚐 Ideal para ir en Camper ¡Toma nota! 📝⬇️ – DÍA 1: • Morella: Uno de los pueblos más bonitos de España , rodeado por 2 km de murallas 🅿️ AC gratuita con preciosas vistas – DÍA 2: • Ares del Maestrat: Situado sobre una gran roca 🪨 a 1195 metros sobre el nivel del mar. • Font d’En Segures: donde se encuentra el manantial de una de las mejores aguas del mundo. • Culla: Pueblo con un gran encanto medieval. 🅿️ Mirador Vall d’ Alba , tranquilidad y vistas privilegiadas – DÍA 3: • Vilafames: Curioso pueblo construido en piedra rojiza. • Castillo de Xibert: impresionantes restos de un castillo templario ⚔️ • Peñiscola: Donde descubriremos como su casco antiguo desprende magia en navidad 💫 🅿️ AC de pago “ La brisa” – DÍA 4: • Laberinto de Peñiscola: El más grande de España y tercero de Europa 🍃 • Santuario de la virgen de la Balma: es impresionante por que está enclavado en la roca de la montaña. ⛪️ 🔐 ¡Guárdatelo! Y no te pierdas esta zona que te encantará ¿Conocíais alguno de estos lugares? 🧐 #escapadarural

Situada a apenas 60 kilómetros de la costa, Morella se encuentra en una posición estratégica que domina el paisaje, con sus murallas centenarias coronadas por el imponente castillo, situado a más de 1.000 metros de altura. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, fue el primer pueblo de España en recibir la distinción de Mejor Pueblo Turístico del Mundo. Fue en los Best Tourism Villages de ONU Turismo, en 2021.

La Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVIII y de estilo gótico, es considerada una de las más bonitas de la Comunidad Valenciana y se la conoce como la joya del gótico mediterráneo. Destaca su coro elevado con escalera helicoidal de piedra, una auténtica obra maestra, así como el órgano barroco, con más de 3.000 tubos, y la sillería tallada en madera. El altar mayor cuenta con un imponente retablo de estilo churrigueresco del siglo XVII, obra del escultor Vicent Dols.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores planes para familias en esta villa medieval es el Museo Tiempo Dinosaurios, «un viaje al centro de la tierra, donde grandes y pequeños recorren el apasionante mundo de la geología y la paleontología mediante la colección de fósiles del Cretácico».

Por otro lado, a sólo seis kilómetros del casco urbano, se encuentran las pinturas rupestres de Morella la Vella, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del conjunto de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.

Castillo de Morella

«El castillo de Morella, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es una impresionante fortaleza que domina toda la comarca desde sus 1.072 metros de altura. Se construyó aprovechando la forma natural de la montaña y fue testigo de batallas, conquistas y coronaciones a lo largo de los siglos. Desde su plaza de armas se puede gozar de una de las vistas más espectaculares del interior de la Comunitat Valenciana».

La ubicación estratégica del castillo de esta villa medieval le permitió dominar el paso natural del interior hacia la costa, convirtiéndose en una fortaleza casi inexpugnable. En la actualidad, el conserva restos de distintas épocas: neolítico, Bronce, Hierro, íberos y romanos, así como vestigios de visigodos, árabes y cristianos. Las reformas cristianas de los siglos XIII y XIV y los avances en el arte de la guerra dieron forma a la fortaleza militar, que también fue testigo del paso de personajes históricos como Abderramán III, el Cid, Jaume I, el Papa Luna y San Vicente Ferrer.

La visita permite recorrer la plaza de armas y contemplar las cadenas montañosas y el tapiz de tejados rojizos de Morella desde lo alto. El castillo abre al público de lunes a domingo; de 11:00 a 17:00 horas en invierno y de 11:00 a 19:00 horas en verano. La entrada general cuesta 5 euros, con tarifas reducidas para grupos, mayores de 65 años, estudiantes y familias numerosas, mientras que los menores de 6 años, docentes y vecinos de la comarca tienen acceso gratuito. Además, se ofrece una audioguía gratuita a través de la aplicación de Castillos y Palacios de España.