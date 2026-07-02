Segundo día de julio y el mes ya se nota en las carreteras. Los primeros en salir de vacaciones llevan ya unos días fuera, y los que aún están en Madrid empiezan a contar los días que les quedan para hacer lo propio. Es jueves, así que el fin de semana ya está cerca, y con él la posibilidad de una escapada, aunque sea corta. Sea cual sea el plan, si hay coche de por medio, conviene saber antes de arrancar cuál es el precio de la gasolina hoy 2 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid. Unos minutos de consulta pueden traducirse fácilmente en varios euros de ahorro al llenar el depósito.

No olvidemos sin embargo, que el Gobierno anunció este pasado lunes, tras celebrarse el Consejo de Ministros, que la rebaja del IVA en los combustibles no se mantenía aunque pasaba a ser un descuento temporal hasta septiembre y que en julio se traduce en rebaja de 15 céntimos el litro, de modo que son muchos los conductores que ahora sí que miran con lupa donde es mejor repostar para ahorrar, si tenemos en cuenta que dependiendo de la cantidad que llenes el depósito puedes estar pagando hasta varios euros más de lo que pagaste hace apenas unos días. De este modo, ahora más que nunca, se hace necesario mirar bien el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que llegan siempre los precios, reportados por las propias gasolineras y de forma actualizada. Veamos entonces a continuación, los precios más bajos disponibles hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 2 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo marcado por el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy jueves a primera hora de la mañana:

Gasolina 95

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l. E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l.

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l. Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l.

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l. Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1,349 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1,349 €/l. Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino Cooperativa de la, 2. Precio: 1,349 €/l.

. Villaconejos. Camino Cooperativa de la, 2. Precio: 1,349 €/l. Galp . Coslada. Avenida del Jarama, 19. Precio: 1,359 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 19. Precio: 1,359 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,359 €/l. Alcampo . Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1,359 €/l.

. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1,359 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l.

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1,369 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1,369 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1,369 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1,369 €/l. Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1,369 €/l.

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1,369 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1,369 €/l. Galp&Go . Madrid. Calle La Acebeda, 57. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Calle La Acebeda, 57. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1,369 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1,369 €/l. Alcampo . Villanueva de la Cañada. Avenida España, 1. Precio: 1,379 €/l.

. Villanueva de la Cañada. Avenida España, 1. Precio: 1,379 €/l. Alcampo . Arroyomolinos. Avenida de Francia, 144. Precio: 1,379 €/l.

. Arroyomolinos. Avenida de Francia, 144. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,385 €/l.

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,385 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,385 €/l.

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,385 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,385 €/l.

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,385 €/l. Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1,389 €/l.

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1,389 €/l. Galp. Madrid. Calle Bravo Murillo, 229. Precio: 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,422 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,422 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,453 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,453 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,489 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,489 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,559 €/l. Star Petroleum . Madrid. Calle Avenida de los Poblados, 167. Precio: 1,569 €/l.

. Madrid. Calle Avenida de los Poblados, 167. Precio: 1,569 €/l. Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,574 €/l.

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,574 €/l. Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,579 €/l.

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,579 €/l. Galp . Valdemoro. Calle Aguado, 11. Precio: 1,584 €/l.

. Valdemoro. Calle Aguado, 11. Precio: 1,584 €/l. Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero, s/n. Precio: 1,589 €/l. Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,594 €/l.

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,594 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,599 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,599 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1,604 €/l.

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1,604 €/l. Galp . Fuenlabrada. Avenida de la Hispanidad, 20. Precio: 1,604 €/l.

. Fuenlabrada. Avenida de la Hispanidad, 20. Precio: 1,604 €/l. Cepsa . Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1,607 €/l.

. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1,607 €/l. Moeve . San Martín de la Vega. Avenida Doctor Manuel Jarabo, 74. Precio: 1,609 €/l.

. San Martín de la Vega. Avenida Doctor Manuel Jarabo, 74. Precio: 1,609 €/l. BP . Madrid. Calle Ricardo Ortiz, 44. Precio: 1,619 €/l.

. Madrid. Calle Ricardo Ortiz, 44. Precio: 1,619 €/l. BP . Paracuellos de Jarama. Calle Miguel de Cervantes, 2. Precio: 1,619 €/l.

. Paracuellos de Jarama. Calle Miguel de Cervantes, 2. Precio: 1,619 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l.

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l. Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,627 €/l.

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,627 €/l. Cepsa . Coslada. Calle Rioja, 23. Precio: 1,629 €/l.

. Coslada. Calle Rioja, 23. Precio: 1,629 €/l. Cepsa . Coslada. Calle Rioja, 20. Precio: 1,629 €/l.

. Coslada. Calle Rioja, 20. Precio: 1,629 €/l. BP. Pozuelo de Alarcón. Avenida Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo, 17. Precio: 1,629 €/l.

Diésel

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l. Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l. T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,373 €/l.

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,373 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,373 €/l.

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,373 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,381 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,381 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,384 €/l.

. Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,384 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,389 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,389 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,395 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,395 €/l. Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1,395 €/l.

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1,395 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,395 €/l.

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,395 €/l. Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,399 €/l.

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1,406 €/l.

. Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1,406 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,406 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,406 €/l. Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1,406 €/l.

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1,406 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l.

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,409 €/l.

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: 1,409 €/l.

. Móstoles. Avenida Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: 1,409 €/l. E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,409 €/l.

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,409 €/l.

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,409 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,409 €/l.

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,409 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,409 €/l. Petroprix. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,409 €/l.

Geoportal tiene el mapa para ver las gasolineras más baratas de Madrid:

Con los listados que acabamos de ver, ya puedes saber hacia donde dirigirte hoy jueves para llenar el depósito, pero si quieres hacer una consulta en cualquier otro municipio, o si deseas actualizar precios, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de gasolineras, que muestra los resultados constantemente actualizados, y no sólo en forma de lista como las mostradas, sino que tienes también resultados en forma de mapa interactivo. Y es algo que nos viene muy bien ya que con el verano ya en marcha y muchos conductores haciendo trayectos distintos a los habituales, el mapa es especialmente útil para localizar de un vistazo qué estaciones tienes cerca de tu ruta, sin necesidad de desviarte. A continuación puedes ver una captura de como aparece el de Madrid, a modo de ejemplo.