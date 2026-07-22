Brutal violación grupal de tres cubanos a una turista holandesa de 19 años en su habitación de hotel en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares acoge este miércoles el juicio contra tres varones de origen cubano, acusados de cometer una brutal agresión sexual colectiva contra una turista holandesa de 19 años en la habitación de un hotel situado en la zona de Playa de Palma, Mallorca.

Los hechos se remontan a principios del mes de agosto de 2021, época en la que los tres procesados disfrutaban de unos días de vacaciones en Mallorca alojándose en un establecimiento hostelero de la citada zona turística. Durante su estancia, entablaron contacto con un grupo compuesto por tres jóvenes holandesas, todas de la misma edad.

Durante la noche del 9 de agosto, los implicados y las turistas coincidieron en diversos locales nocturnos y bares de copas de la Playa de Palma, donde estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas. Al finalizar la salida nocturna, todos acordaron trasladarse al dormitorio de los varones para continuar la fiesta. En este lugar siguieron bebiendo y una de las integrantes del grupo de jóvenes mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los implicados.

Alrededor de las 04:30 horas de la madrugada, dos de las amigas decidieron retirarse a su propio hotel para descansar. Al marcharse, se llevaron por error el teléfono móvil de la víctima creyendo que esta ya se había ido del lugar con anterioridad, dejando a la joven completamente incomunicada y sola en la estancia con los tres hombres.

Al salir del cuarto de baño y percatarse de que sus acompañantes ya no estaban allí, la víctima comenzó a sentir miedo y decidió resguardarse nuevamente en el aseo. Fue en ese instante cuando otro de los procesados accedió al baño, comenzó a besarla en contra de su voluntad y terminó violándola. Instantes después, los otros dos individuos se sumaron a la agresión.

Tras el ataque, la joven tuvo que ser atendida de urgencia en el hospital Son Llàtzer. El equipo médico le tomó muestras biológicas para descartar posibles enfermedades de transmisión sexual y se le administró de inmediato un tratamiento preventivo contra el VIH. Asimismo, el parte médico constató la presencia de múltiples contusiones y golpes distribuidos por sus brazos, piernas y cadera.

Como consecuencia directa de este grave ataque, la mujer padece un trastorno de estrés postraumático que ha requerido tratamiento psicológico y psiquiátrico continuado desde 2021 hasta la actualidad. A día de hoy, las secuelas de este trauma se manifiestan en constantes pesadillas recurrentes sobre lo sucedido y severas dificultades para concentrarse.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito continuado de abuso sexual. Por ello, la acusación pública reclama para cada uno de los tres imputados una pena de nueve años de prisión, así como una indemnización conjunta de 75.000 euros destinada a compensar a la víctima por los daños morales y las secuelas padecidas.