Horror en Mallorca: tres hombres agreden sexualmente a una mujer en Playa de Palma y al terminar le pegan una paliza

Horror en la Playa de Palma, una de las zonas más turísticas de toda Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por agredir sexualmente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella y, al terminar, propinarle una brutal paliza.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio, cuando los varones abordaron a la víctima, que se encontraba sola, para intentar ligar con ella. Sin embargo, la víctima mostró desinterés absoluto, por lo que los individuos la cogieron por el cuello de forma repentina y la arrastraron hasta la arena de la playa, donde abusaron de ella.

Durante la agresión sexual, la mujer opuso resistencia en todo momento, lo que provocó el enfado de los ahora arrestados. De esta manera, los tres hombres decidieron propinarle una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Una vez finalizada la paliza, se marcharon del lugar como si nada.

Ese mismo día, la víctima interpuso una denuncia para que la Policía abriera una investigación e identificara a los responsables. Sin embargo, fue horas después cuando ella misma se encontró de nuevo con los hombres que supuestamente la habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Finalmente, los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.