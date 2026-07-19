Del Mundial a la pesadilla: detenido en Palma tras drogar con éxtasis a su amigo menor y agredir sexualmente

Terror en la Playa de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por drogar a un amigo suyo con éxtasis mientras miraban un partido de fútbol del Mundial e intentar agredirle sexualmente en una furgoneta durante el viaje de vuelta a casa.

Los hechos comenzaron sobre las 00:30 horas del pasado jueves 16 de julio. Una patrulla que se dirigía desde la Playa de Palma hacia la Jefatura Superior detectó una furgoneta que circulaba dando bandazos por la autopista, a la altura del aeropuerto de Son Sant Joan. Al recibir el alto de los agentes, el conductor lejos de detenerse, intentó darse a la fuga, aunque la Policía Nacional logró interceptarlo poco después.

Al aproximarse al vehículo, los agentes comprobaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol y las drogas, encontrando además varias latas de cerveza vacías en el habitáculo. Las pruebas posteriores confirmaron los peores pronósticos: el hombre dio positivo en alcohol, cocaína y éxtasis. Por si fuera poco, el vehículo carecía de seguro, lo que derivó en tres denuncias por infracciones viales.

La intervención policial dio un vuelco drástico cuando los agentes se entrevistaron con el copiloto, un menor de edad. El joven explicó que ambos residían en un municipio de la Part Forana y que mantenían una relación de amistad. Esa noche, el adulto le había propuesto ir a la Playa de Palma a ver un partido de fútbol del Mundial, una cita durante la cual el detenido estuvo comprándole alcohol al adolescente.

A lo largo de la velada, el conductor le propuso al menor añadir éxtasis a su bebida, asegurándole falsamente que no tendría efectos negativos. Al confiar plenamente en su amigo, el adolescente accedió a consumirlo.

Según detalló el copiloto, una vez que emprendieron el viaje de vuelta, el presunto autor comenzó a tocarle desde la rodilla hacia la ingle. A pesar de que el menor le apartó la mano y le recordó que «solo eran amigos» al ver que los tocamientos se dirigían a sus partes íntimas, el agresor no cesó en su actitud hasta que finalmente fueron interceptados por la patrulla en la autopista.

Ante la gravedad de la situación, la furgoneta fue inmediatamente inmovilizada. Los agentes detuvieron al varón por los delitos de agresión sexual y contra la salud pública, este último por haber suministrado sustancias estupefacientes a otra persona. Por su parte, el menor tuvo que ser trasladado y acompañado por la Policía a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente debido a la ingesta de las drogas.