Narbona reconoce en el Senado que preguntó a Cerdán si Leire Díez tenía «información de interés»

La presidenta del PSOE, la ex ministra Cristina Narbona, ha apelado este miércoles a los imputados Santos Cerdán y Leire Díez, cabecillas de las cloacas socialistas, y ha negado conocer los hechos delictivos que «están siendo objeto de investigación».

Así se ha pronunciado en la comisión de investigación de la trama PSOE impulsada por el PP en el Senado, donde Narbona ha manifestado que ella misma preguntó a Cerdán, ex secretario de Organización de su partido y actualmente en libertad provisional, si Leire Díez «había traído información que fuera de interés», a lo que el entonces número tres de los socialistas le contestó que «no».

En este sentido, en alusión a la conversación de WhatsApp entre Narbona y Leire interceptada por la UCO de la Guardia Civil, la ex ministra ha declarado –estaba obligada por ley a decir la verdad– que Díez «me había comentado que creía que disponía de información que podía ser relevante, y yo le había dirigido al secretario de Organización, que era la persona responsable de la política de comunicación del partido», ha relatado.

«Era la segunda vez que yo la dirigía hacia la persona de la Comisión Ejecutiva que ostentaba las tareas correspondientes a la política de comunicación», ha manifestado Narbona, insistiendo en que Cerdán le dijo que lo que Leire Díez trasladaba «no tenía la menor importancia», ha señalado a preguntas de la senadora de UPN, María Caballero.

«Cuando (Leire Díez) hablaba de información, pensaba que se refería a unos hechos, pero nada que ver con lo que está siendo objeto de investigación», ha sostenido la presidenta del PSOE. «No era un campo en el que yo pudiera hacer nada», ha dicho Narbona, asegurando que «nunca conoció» los hechos ni le preguntó a Leire sobre los mismos. En aquellos días de abril de 2024, Leire Díez manejaba una serie de audios con la intención de proteger los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estos audios estuvieron sobre la mesa en las reuniones que cargos del PSOE y de Moncloa mantuvieron entonces en Ferraz. Sin embargo, Narbona ha dicho este miércoles en el Senado que ella no tuvo conocimiento de tales reuniones.

De esta forma, sobre Cerdán y Leire Díez, muñidores de las cloacas socialistas, ha manifestado que, si bien le preocupa el contenido de los informes de la UCO, «hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia» de ellos, ha aseverado.

Sobre si ha hablado de este asunto con el jefe del Ejecutivo, Narbona ha declarado que no iba a revelar el contenido de sus conversaciones con el presidente.

De igual modo, sobre el imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido igualmente su presunción de inocencia y ha esgrimido que tampoco sabía que éste tenía una caja fuerte en un despacho propiedad del PSOE con joyas por valor de 1,3 millones. «Las explicaciones las debe dar el presidente. No hay ningún tiempo tasado sobre esa explicación. La dará cuando pueda darla», ha replicado. «El presidente Zapatero merece un enorme respeto», ha apostillado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado junio sobre la investigación de las cloacas del PSOE que Narbona también habría conocido la presunta actividad delictiva de la trama a través del propio ex secretario de Organización Santos Cerdán.

En concreto, los agentes del Instituto Armado hacen referencia a que el 24 de abril de 2024 la ex fontanera socialista Leire Díez mantuvo una conversación con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Cristina Narbona Ruiz, en la que la ex directiva de Correos habló de «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, ofrecer «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

Sólo diez días antes, el 14 de abril, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE había difundido su polémica «Carta a la Ciudadanía», tomándose unos días de reflexión al conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

En esa misma conversación, según relata la Guardia Civil a partir de las comunicaciones intervenidas en el móvil de Leire Díez, Cristina Narbona trasladó a la ex fontanera sobre esas cuestiones: «Se lo habías contado a Santos el otro día», le escribió.

El pasado miércoles, en su declaración como testigo ante el juez Pedraz, en la Audiencia Nacional, Narbona no se salió del guion. Admitió que «conocía a Leire Díez» desde el año 2017, pero sostuvo que no tenía constancia de «nada de la supuesta trama» de corrupción vinculada a la ex fontanera del PSOE y Santos Cerdán.

«He explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella. Y he dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando», manifestó Cristina Narbona tras comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.