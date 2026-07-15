La presidenta del PSOE no se sale del guion ante el juez: «Conocía a Leire, pero nada de la supuesta trama»

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, que «conocía a Leire Díez» desde el año 2017, pero que no tenía constancia de «nada de la supuesta trama» de corrupción que tiene a la fontanera del PSOE como representante principal.

Narbona no se ha salido del guion ante el instructor de la trama de las cloacas del PSOE y niega estar al tanto de las maniobras de la ex militante socialista para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y a la formación que lidera Pedro Sánchez.

«He explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella. Y he dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando», ha manifestado Cristina Narbona tras comparecer ante el juez Pedraz.

La presidenta del PSOE, además, ha dicho que «en absoluto» teme ser imputada, después de que Pedraz la llamara a declarar tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes plasman una conversación entre ella y Leire Díez con fecha del 24 de abril de 2024, el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su famosa carta a la ciudadanía tras la apertura del caso Begoña Gómez y se dio un plazo para reflexionar sobre su futuro político.

Según los agentes de la UCO, «Leire habló de ‘reconducir’ los ataques al presidente, dar ‘ayuda cualificada’ y dar la vuelta al asunto ‘como un calcetín’». En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones «se las había contado a Santos el otro día».

«Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido», ha afirmado Narbona ante los medios, a su salida de la Audiencia Nacional.

La relación entre Leire y Cerdán

Preguntada por qué contestó a Leire Díez que ya se lo había contado Santos Cerdán, Narbona ha respondido que la fontanera «previamente» le había dicho que «conocía hechos que podían ser importantes».

«Por hechos yo entendí hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando», ha matizado. Por ese motivo, ha relatado, fue que derivó a Díez a Cerdán, en cuanto que él ejercía de secretario de Organización del PSOE y tenía, «entre otras muchas facultades, la de la política de comunicación».

Unos días después, según ha dicho, le preguntó a Cerdán sobre el asunto, a lo que el entonces número tres del PSOE le comentó que «no había nada de interés». «Después de eso hay una conversación, que es la que está grabada, en donde ella insiste y por eso yo le digo: ‘Pero eso ya lo has hablado con Santos’», ha indicado. Eso, ha continuado Narbona, supone que «había habido un contacto entre» Díez y Cerdán: «De ese contacto lo que el secretario de Organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés».