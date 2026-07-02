Los arqueólogos no dan crédito: el arte rupestre del Cantábrico no fue aleatorio y esconde una gramática oculta que nadie había visto antes

Un estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Method and Theory y liderado por el investigador español Iñaki Intxaurbe ha demostrado que el arte paleolítico no era un repertorio caótico de imágenes, sino un lenguaje visual complejo y estructurado. Para ello se han analizado 500 figuras de nueve cuevas del entorno del golfo de Vizcaya entre España y Francia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el estudio de las pinturas rupestres y su significado.

Las pinturas rupestres son el legado que dejaron los hombres de la prehistoria hace casi 70.000 millones de años, que es la más antigua encontrada en Sulawesi (Indonesia). En España se han datado pinturas de más de 40.000 años de antigüedad en la cueva de El Castillo (Cantabria) y recientemente también se han hallado motivos rupestres en las cuevas de La Pasiega, en Puente Viesgo (Cantabria) y en Ardales (Málaga). Lo que los estudios realizados en los últimos años han dejado claro es que los primeros artistas fueron los neandertales.

Ahora, el investigador Iñaki Intxaurbe, de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos, ha publicado un estudio en la revista Journal of Archaeological Method and Theory en el que ha demostrado que estas pinturas respondían a un sistema organizado de comunicación. Es decir, este arte no tenía que ver con dibujos realizados de forma improvisada, sino que todo estaba perfectamente pensado y respondía a un lenguaje visual complejo y estructurado.

La gramática oculta en el arte rupestre

«Mapeo de la estructura simbólica del arte rupestre paleolítico mediante análisis de redes de coocurrencia». Este es el nombre del estudio publicado el 28 de mayo de 2026, en el que se han analizado más de 500 figuras que se han encontrado en cuevas situadas en el golfo de Vizcaya y que pertenecen al periodo Magdaleniense, que está situado entre hace 18.500 y 14.000 años. Las cuevas seleccionadas fueron las de Santimamiñe, Lumentxa, Atxurra, Ekain, Altxerri, Aitzbitarte IV, Aitzbitarte V, Alkerdi 1 (en España) y Etxeberri (en Francia), en las que los autores han llevado a cabo un gran trabajo de documentación y geoarqueología utilizando tecnologías de escáner láser 3D, fotogrametría y sistemas de posicionamiento global.

«El arte rupestre paleolítico se aborda como un sistema semiótico estructurado, en el que las asociaciones temáticas y las convenciones formales pueden investigarse independientemente de interpretaciones simbólicas predefinidas. Se construyeron redes de coocurrencia temática a escala de panel utilizando ponderaciones basadas en frecuencia y normalizadas de Jaccard, complementadas con redes filtradas, árboles de expansión mínima y modelos bipartitos panel-tema», se puede leer en el abstracto publicado por los autores.

Estos sacaron las siguientes conclusiones: «Los resultados revelan un patrón no aleatorio de asociaciones temáticas, caracterizado por el predominio recurrente de grandes herbívoros —en particular, bisontes, caballos y cabras montesas— y por la presencia de estructuras jerárquicas y modulares que operan en múltiples escalas analíticas. Variables formales como la orientación e inclinación de las figuras también muestran distribuciones estructuradas, lo que respalda la existencia de convenciones gráficas compartidas». Así que este estudio «identifica patrones organizativos recurrentes en el arte parietal magdaleniense».