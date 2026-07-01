Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio

Cómo ha quedado el Inglaterra – RD Congo (2-1)

y este miércoles 1 de julio tenemos tres grandes partidos. Tres equipos seguirán vivos en octavos y otros se irán para casa. Una jornada que ha empezado con el increíble duelo entreContinuará a partir de las 22:00 con elY terminará a las 2:00 con el partido del gran anfitrión,, contra

Inglaterra se clasificó para los octavos del Mundial 2026 tras un increíble partido en el que RD Congo aguantó hasta el minuto 75 ganando 0-1 gracias a un gran tanto de Cipenga a los siete minutos de juego. Fue Harry Kane quien salvó a la selección inglesa con un doblete en apenas diez minutos que puso patas arriba a la hinchada british.