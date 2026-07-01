Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio
Consulte los encuentros que se juegan en el Mundial este miércoles
Harry Kane salva a Inglaterra
La ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 sigue su curso y este miércoles 1 de julio tenemos tres grandes partidos. Tres equipos seguirán vivos en octavos y otros se irán para casa. Una jornada que ha empezado con el increíble duelo entre Inglaterra y RD Congo. Continuará a partir de las 22:00 con el Bélgica-Senegal. Y terminará a las 2:00 con el partido del gran anfitrión, Estados Unidos, contra Bosnia.
Cómo ha quedado el Inglaterra – RD Congo (2-1)
Inglaterra se clasificó para los octavos del Mundial 2026 tras un increíble partido en el que RD Congo aguantó hasta el minuto 75 ganando 0-1 gracias a un gran tanto de Cipenga a los siete minutos de juego. Fue Harry Kane quien salvó a la selección inglesa con un doblete en apenas diez minutos que puso patas arriba a la hinchada british.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios