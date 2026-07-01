Mundial 2026: dieciseisavos

Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio

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Harry Kane salva a Inglaterra

Resultados Mundial
Mpasi ante Kane en el Mundial. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.
La ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 sigue su curso y este miércoles 1 de julio tenemos tres grandes partidos. Tres equipos seguirán vivos en octavos y otros se irán para casa. Una jornada que ha empezado con el increíble duelo entre Inglaterra y RD Congo. Continuará a partir de las 22:00 con el Bélgica-Senegal. Y terminará a las 2:00 con el partido del gran anfitrión, Estados Unidos, contra Bosnia.

Cómo ha quedado el Inglaterra – RD Congo (2-1)

Inglaterra se clasificó para los octavos del Mundial 2026 tras un increíble partido en el que RD Congo aguantó hasta el minuto 75 ganando 0-1 gracias a un gran tanto de Cipenga a los siete minutos de juego. Fue Harry Kane quien salvó a la selección inglesa con un doblete en apenas diez minutos que puso patas arriba a la hinchada british.

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