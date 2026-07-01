Mpasi amarga a un Bellingham al que sólo le faltó el gol

A Jude Bellingham no le quedó otra que asumir que este miércoles el gol no estaba para él y disfrutar del pase a octavos de final del Mundial 2026 gracias al doblete de Harry Kane contra RD Congo. El jugador del Real Madrid tuvo hasta cuatro ocasiones claras, pero el desenlace fue el mismo en todas: paradones del portero congoleño, Lionel Mpasi.

Pero, como el gol no lo es todo en el fútbol, el inglés se pudo ir a la ducha orgulloso de haber firmado otro gran partido con su selección. Bellingham fue de las grandes amenazas de Inglaterra y sólo una actuación estelar del meta rival impidió redondear otra noche de sobresaliente. De esas que ponen contento a un madridismo ávido de recuperar la mejor versión de su ‘5’ a partir de agosto. Ese que llega una y otra vez y que no para de fajarse en busca de aportar en la faceta anotadora.

Bellingham encaraba la primera tarde decisiva de su gran Mundial. Hasta ahora, la fase de grupos le había servido para foguearse tras una temporada llena de problemas físicos y de rendimiento: dos goles, una asistencia y líder de Inglaterra junto a Kane. En dieciseisavos de final quería otra gran actuación y ni la valentía de RD Congo ni su tempranero gol en la primera parte apagarían a Jude.

Tampoco una tarjeta amarilla antes de la pausa de hidratación, ya que de no ser por los reflejos del portero congoleño, Mpasi, Bellingham podría haber hecho dos goles de cabeza en la primera parte. Sin embargo, Inglaterra, una de las favoritas, se iba al descanso obligada a remontar. Había esperanza mientras estuviese la estrella del Real Madrid.

¡Bellingham a octavos!

Que volvió a enseñar las garras en el inicio de la segunda, con un disparo con la izquierda que sacaba otra vez Mpasi. Lo intentó hasta el final, realizó un cuarto disparo que acabaría de la misma manera y se resignó a celebrar cómo entre Kane, héroe, y Anthony Gordon (dos asistencias), nuevo futbolista del Barcelona, se inventaban la remontada para meter a Inglaterra en octavos.