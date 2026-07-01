Resultado Inglaterra – RD Congo: resumen, goles y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo online

Inglaterra y RD Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputará a partir de las 18:00 horas en Atlanta. Los Three Lions miden sus fuerzas con una de las sorpresas del torneo que sacó un empate a Portugal en la fase de grupos. El ganador se enfrentará en octavos a México en octavos de final. Sigue en directo en OKDIARIO el Inglaterra-RD Congo del Mundial 2026.

En directo: Inglaterra-RD Congo

Inglaterra entra en escena en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que le enfrentará contra RD Congo en Atlanta. Después de confirmarse como una de las grandes candidatas al título en la fase de grupos, el equipo de Thomas Tuchel se enfrenta a una de las grandes sensaciones del torneo, que arañó un empate a Portugal y consiguió clasificarse como una de las mejores terceras de un grupo en el que estaban la selección lusa y Croacia.

El ganador del Inglaterra-RD Congo se enfrentará a México en los octavos de final que se disputarán el próximo lunes 6 de julio. La selección mexicana se impuso el lunes a Ecuador en los dieciseisavos de final que se disputaron en el Estadio Azteca. Brasil, que se enfrentará a Noruega en los octavos de final, espera en la misma parte del cuadro en una hipotética eliminatoria de cuartos de final.