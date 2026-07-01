MUNDIAL 2026

Resultado Inglaterra – RD Congo: resumen, goles y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo el Inglaterra-RD Congo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Hora y dónde ver por televisión el Inglaterra-RD Congo

Inglaterra RD Congo
Mundial 2026: Inglaterra-RD Congo, en directo | Sigue el partido del Mundial 2026 en directo. (Foto: Getty)
Pedro Antolinos
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    • Inglaterra y RD Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputará a partir de las 18:00 horas en Atlanta. Los Three Lions miden sus fuerzas con una de las sorpresas del torneo que sacó un empate a Portugal en la fase de grupos. El ganador se enfrentará en octavos a México en octavos de final. Sigue en directo en OKDIARIO el Inglaterra-RD Congo del Mundial 2026.

    En directo: Inglaterra-RD Congo

    Inglaterra entra en escena en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que le enfrentará contra RD Congo en Atlanta. Después de confirmarse como una de las grandes candidatas al título en la fase de grupos, el equipo de Thomas Tuchel se enfrenta a una de las grandes sensaciones del torneo, que arañó un empate a Portugal y consiguió clasificarse como una de las mejores terceras de un grupo en el que estaban la selección lusa y Croacia.

    El ganador del Inglaterra-RD Congo se enfrentará a México en los octavos de final que se disputarán el próximo lunes 6 de julio. La selección mexicana se impuso el lunes a Ecuador en los dieciseisavos de final que se disputaron en el Estadio Azteca. Brasil, que se enfrentará a Noruega en los octavos de final, espera en la misma parte del cuadro en una hipotética eliminatoria de cuartos de final.

    20:06

    Inglaterra a octavos

    Inglaterra jugará los octavos de final del Mundial después de vencer a la RD Congo tras un doblete de Harry Kane (2-1). El cuadro inglés se jugará el pase a cuartos de final contra México.

     20:05

    ¡Final! Se lo lleva Inglaterra

    Final. Se lo lleva Inglaterra gracias a un doblete de Harry Kane para remontar al Congo. La selección inglesa estará en octavos de final del torneo.

     19:57

    Min 90+5

    La última del Congo

    Va a tener la última el Congo en una falta peligrosa al borde del área. Grave error de Bellingham que no midió.

     19:55

    Min 90

    Se añaden 6 minutos

    6 minutos de descuento en un partido que tiene en la mano Inglaterra. Los jugadores de la RD Congo están exhaustos.

     19:51

    Min 88

    Control de Inglaterra

    Está controlando ahora una Inglaterra que ha hecho lo más difícil gracias a un espectacular doblete de Harry Kane. Partido histórico del capitán de la selección inglesa.

     19:48

    Min 86

    Golazo de Harry Kaneeeeeeee

    Golazo de Harry Kaneeee, golazoo de Inglaterra. Qué obra de arte del delantero que la clavó en la escuadra izquierda de Mpasi para meter a Inglaterra en octavos de final.

     19:43

    Min 82

    Con todo Inglaterra

    Sigue intentándolo con todo Inglaterra en los últimos minutos. No quiere la prórroga el equipo de Tuchel, mientras la RD Congo se defiende bien.

     19:41

    Min 78

    Uy Inglaterra

    A punto de marcar ahora Elliot Anderson que roza el segundo de Inglaterra con un disparo lejano.

     19:38

    Min 77

    ¡Gol de Inglaterra!

    Gooool de Inglaterra. Gol de Harry Kane. Gordon puso un balón con música al delantero que la manda al fondo de la red. Empata Inglaterra, que sigue viva en el Mundial.

     19:37

    Min 74

    Otra de Inglaterra

    Providencial Wan-Bissaka para interceptar un buen ataque de Saka. Sigue resistiendo la RD Congo.

     19:32

    Min 70

    Se reanuda el juego

    Tuchel mantiene a Bellingham en el campo y entra Eze por Spence. Va con todo Inglaterra.

     19:30

    Min 67

    Pausa de hidratación

    Se vuelve a parar el juego pasada la hora de partido. Inglaterra tiene algo más de 20 minutos para darle la vuelta a esto.

     19:27

    Min 65

    Qué peligro de la RD Congo

    Elia intentó conducir una contra desde la banda y acabó interceptando de maravilla O’Reilly. Qué peligro lleva siempre a la contra la RD Congo.

     19:25

    Min 62

    Uyyy la RD Congo

    Ocasión ahora de la RD Congo. Andersson metió la cabeza de forma providencial para enviar a córner un balón que llevaba mucho peligro.

     19:20

    Min 60

    Cambios de Tuchel

    Tuche mueve el banquillo. Entran Gordon y Shaka; salen Madueke y Rashford.

     19:18

    Min 55

    Resiste la RD Congo

    Sigue resistiendo la RD Congo, que llega al 55 de partido un gol arriba en el marcador. Lionel Mapsi, portero africano, está siendo el héroe de su selección.

     19:16

    Min 53

    Otra vez Mpasi

    Otro paradón de Mpasi. Bellingham remató a gol al primer palo y el portero del Le Havre vuelve a salvar a su selección. Qué espectáculo del portero estamos viendo. La salvó en la línea ahora.

     19:15

    Min 52

    Casi Inglaterra

    La peinó Bellingham y el balón del jugador del Real Madrid lo despejó Masuaku.

     19:11

    Min 48

    Otra de la RD Congo

    Ya ha tenido la primera la RD Congo. Wan Bissaka  Mbuku obraron una buena jugada que fue interceptada por Guehi.

     19:07

    Min 46

    Comienza la segunda mitad

    Se reanuda el juego. Ya tiene el balón la RD Congo.

     18:53

    Descanso en Atlanta

    Final de la primera parte y de momento hay sorpresón en Atlanta. Vence la RD Congo a Inglaterra gracias a un gol de Brian Cipenga a los diez minutos de partido. Mpasi ha sido el otro héroe africano que ha despejado las mejores ocasiones del cuadro inglés.

     18:48

    Min 45+3

    Vuelve a salvar Mpasi

    Otro gran cabezazo de Bellingham y vuelve a sacar una buena mano Mpasi para evitar el empate inglés.

     18:46

    Min 45

    6 minutos de añadido

    Se añaden 6 minutos en la primera parte e Inglaterra sigue sin poder contra la RD Congo.

     18:44

    Min 44

    Polémica por un posible penalti a Kane

    Harry Kane cae dentro del área, pero Mpasi tocó el balón con la mano antes de impactar con el delantero del Bayern. No interviene el VAR.

     18:43

    Min 43

    ¡Al palo la RD Congo!

    La acaba de tener la RD Congo. La estampó contra el palo Yoane Wissa, que acaba de tener una ocasión clarísima para hacer el 0-2.

     18:35

    Min 36

    ¡Sobre la línea de gol!

    La salva la defensa de la RD Congo sobre la línea de gol. Está resistiendo como puede el cuadro africano, que se quiere ir al descanso por delante. Sigue atacando Inglaterra.

     18:33

    Min 33

    Fenómeno Brian Cipenga

    La que está liando Brian Cipenga en Atlanta. El ex del Castellón y ahora en el Almería está haciendo un partidazo. Además del gol, ahora acaba de volver loca a toda la defensa inglesa.

     18:30

    Min 30

    Paradón de Mpasi a Inglaterra

    Qué paradón le ha hecho el portero de la RD Congo a Bellingham. El jugador del Real Madrid conectó un buen cabezazo y Mpasi sacó una mano para evitar el empate.

     18:29

    Min 29

    Uy Inglaterra

    Se la encontró Konsa dentro del área y estuvo a punto de empatar el partido casi sin querer. Le ha sentado bien el parón al cuadro inglés que busca el primer tanto del partido.

     18:26

    Min 26

    Pide penalti Inglaterra

    Ha caído Madueke dentro del área y piden penalti los jugadores ingleses pero el árbitro lo tiene claro: sigan.

     18:23

    Min 22

    Pausa de hidratación

    Se para el partido por la pausa de hidratación. Salta la sorpresa en Atlanta. RD Congo manda en el marcador e Inglaterra no puede de momento.

     18:20

    Min 20

    Amarilla a Bellingham

    Se la ha jugado Bellingham con una dura entrada sobre Mbuku que le cuesta la tarjeta amarilla.

     18:17

    Min 17

    Bien Mpasi

    Despejó bien de puños el portero de la RD Congo ante la amenaza de Bellingham, que entraba como un misil a rematar un centro puesto desde la izquierda.

     18:14

    Min 14

    Amenaza Inglaterra

    Inglaterra reacciona volcándose sobre el área rival. Rice forzó un córner y acabó poniendo un balón al que no llegó Bellingham en el segundo palo.

     18:10

    Min 10

    Se para el juego

    Lionel Mpasi, el portero de RD Congo, se ha dado un fuerte golpe al caer y se para al partido mientras entran los servicios médicos.

     18:04

    Min 8

    ¡Gol del RD Congo!

    Gool, goool, goool. Sorpresón en Atlanta. Gol de la RD Congo. Brian Cipenga adelanta al conjunto africano. La agarró en el segundo palo prácticamente solo y le pegó con el alma al palo corto de Pickford.

     18:03

    Min 2

    Empieza fuerte Inglaterra

    Ha salido con todo Inglaterra dispuesta a sentenciar el partido desde el minuto 1. Está presionado muy arriba el equipo de Tuchel y Rashford ya amenaza área rival.

     18:00

    Min 1

    Comienza el partido

    Ya ataca Inglaterra. Salen con todo los de Tuchel a por la RD Congo.

     17:45

    Suenan los himnos

    Ya suenan los himnos de Inglaterra y RD Congo en Atlanta. Impresionante el God Save the King.

     17:36

    Dónde ver el Inglaterra-RD Congo

    El Inglaterra-RD Congo se disputa a partir de las 18:00 horas y se podrá ver a través de estos canales. La lista AQUÍ.

     17:30

    México espera en octavos

    México será el rival en octavos de final del vencedor del partido que disputan a partir de las 18:00 horas Inglaterra y la RD Congo. Aquí puedes consultar el cuadro del Mundial 2026.

     17:11

    Alineación de RD Congo

    Así salen los africanos al partido contra Inglaterra. Este es el once de la ilusión congoleña en su primera eliminatoria de un Mundial: Mpasi en portería; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe y Masuaku en defensa; Moutoussamy, Mukau y Sadiki en el centro del campo; Cipenga, Mbuku y Wissa en la delantera.

     17:09

    Alineación de Inglaterra

    Este es el once con el que salen los ingleses: Jordan Pickford en portería; Djed Spence, Konsa, Marc Ghéhi y Nico O’Reilly en defensa; Declan Rice y Anderson en el centro del campo; Rashford, Noni Madueke en bandas, con Jude Bellingham de mediapunta y Harry Kane en la delantera.

     17:00

    ¡Muy buenas tardes!

    Buenas tardes. Bienvenidos a otro partidazo del Mundial 2026 que enfrentará a Inglaterra y RD Congo. Los de Thomas Tuchel entran en juego en la eliminatoria de dieciseisavos de final en un partido que se disputa en Atlanta.

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