Resultado Inglaterra – RD Congo: resumen, goles y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo online
Sigue en directo el Inglaterra-RD Congo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Hora y dónde ver por televisión el Inglaterra-RD Congo
Inglaterra y RD Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputará a partir de las 18:00 horas en Atlanta. Los Three Lions miden sus fuerzas con una de las sorpresas del torneo que sacó un empate a Portugal en la fase de grupos. El ganador se enfrentará en octavos a México en octavos de final. Sigue en directo en OKDIARIO el Inglaterra-RD Congo del Mundial 2026.
En directo: Inglaterra-RD Congo
Inglaterra entra en escena en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que le enfrentará contra RD Congo en Atlanta. Después de confirmarse como una de las grandes candidatas al título en la fase de grupos, el equipo de Thomas Tuchel se enfrenta a una de las grandes sensaciones del torneo, que arañó un empate a Portugal y consiguió clasificarse como una de las mejores terceras de un grupo en el que estaban la selección lusa y Croacia.
El ganador del Inglaterra-RD Congo se enfrentará a México en los octavos de final que se disputarán el próximo lunes 6 de julio. La selección mexicana se impuso el lunes a Ecuador en los dieciseisavos de final que se disputaron en el Estadio Azteca. Brasil, que se enfrentará a Noruega en los octavos de final, espera en la misma parte del cuadro en una hipotética eliminatoria de cuartos de final.
¡Final! Se lo lleva Inglaterra
Final. Se lo lleva Inglaterra gracias a un doblete de Harry Kane para remontar al Congo. La selección inglesa estará en octavos de final del torneo.
Min 90+5
La última del Congo
Va a tener la última el Congo en una falta peligrosa al borde del área. Grave error de Bellingham que no midió.
Min 90
Se añaden 6 minutos
6 minutos de descuento en un partido que tiene en la mano Inglaterra. Los jugadores de la RD Congo están exhaustos.
Min 88
Control de Inglaterra
Está controlando ahora una Inglaterra que ha hecho lo más difícil gracias a un espectacular doblete de Harry Kane. Partido histórico del capitán de la selección inglesa.
Min 86
Golazo de Harry Kaneeeeeeee
Golazo de Harry Kaneeee, golazoo de Inglaterra. Qué obra de arte del delantero que la clavó en la escuadra izquierda de Mpasi para meter a Inglaterra en octavos de final.
Min 82
Con todo Inglaterra
Sigue intentándolo con todo Inglaterra en los últimos minutos. No quiere la prórroga el equipo de Tuchel, mientras la RD Congo se defiende bien.
Min 78
Uy Inglaterra
A punto de marcar ahora Elliot Anderson que roza el segundo de Inglaterra con un disparo lejano.
Min 77
¡Gol de Inglaterra!
Gooool de Inglaterra. Gol de Harry Kane. Gordon puso un balón con música al delantero que la manda al fondo de la red. Empata Inglaterra, que sigue viva en el Mundial.
Min 74
Otra de Inglaterra
Providencial Wan-Bissaka para interceptar un buen ataque de Saka. Sigue resistiendo la RD Congo.
Min 70
Se reanuda el juego
Tuchel mantiene a Bellingham en el campo y entra Eze por Spence. Va con todo Inglaterra.
Min 67
Pausa de hidratación
Se vuelve a parar el juego pasada la hora de partido. Inglaterra tiene algo más de 20 minutos para darle la vuelta a esto.
Min 65
Qué peligro de la RD Congo
Elia intentó conducir una contra desde la banda y acabó interceptando de maravilla O’Reilly. Qué peligro lleva siempre a la contra la RD Congo.
Min 62
Uyyy la RD Congo
Ocasión ahora de la RD Congo. Andersson metió la cabeza de forma providencial para enviar a córner un balón que llevaba mucho peligro.
Min 60
Cambios de Tuchel
Tuche mueve el banquillo. Entran Gordon y Shaka; salen Madueke y Rashford.
Min 55
Resiste la RD Congo
Sigue resistiendo la RD Congo, que llega al 55 de partido un gol arriba en el marcador. Lionel Mapsi, portero africano, está siendo el héroe de su selección.
Min 53
Otra vez Mpasi
Otro paradón de Mpasi. Bellingham remató a gol al primer palo y el portero del Le Havre vuelve a salvar a su selección. Qué espectáculo del portero estamos viendo. La salvó en la línea ahora.
Min 52
Casi Inglaterra
La peinó Bellingham y el balón del jugador del Real Madrid lo despejó Masuaku.
Min 48
Otra de la RD Congo
Ya ha tenido la primera la RD Congo. Wan Bissaka Mbuku obraron una buena jugada que fue interceptada por Guehi.
Min 46
Comienza la segunda mitad
Se reanuda el juego. Ya tiene el balón la RD Congo.
Descanso en Atlanta
Final de la primera parte y de momento hay sorpresón en Atlanta. Vence la RD Congo a Inglaterra gracias a un gol de Brian Cipenga a los diez minutos de partido. Mpasi ha sido el otro héroe africano que ha despejado las mejores ocasiones del cuadro inglés.
Min 45+3
Vuelve a salvar Mpasi
Otro gran cabezazo de Bellingham y vuelve a sacar una buena mano Mpasi para evitar el empate inglés.
Min 45
6 minutos de añadido
Se añaden 6 minutos en la primera parte e Inglaterra sigue sin poder contra la RD Congo.
Min 44
Polémica por un posible penalti a Kane
Harry Kane cae dentro del área, pero Mpasi tocó el balón con la mano antes de impactar con el delantero del Bayern. No interviene el VAR.
Min 43
¡Al palo la RD Congo!
La acaba de tener la RD Congo. La estampó contra el palo Yoane Wissa, que acaba de tener una ocasión clarísima para hacer el 0-2.
Min 36
¡Sobre la línea de gol!
La salva la defensa de la RD Congo sobre la línea de gol. Está resistiendo como puede el cuadro africano, que se quiere ir al descanso por delante. Sigue atacando Inglaterra.
Min 33
Fenómeno Brian Cipenga
La que está liando Brian Cipenga en Atlanta. El ex del Castellón y ahora en el Almería está haciendo un partidazo. Además del gol, ahora acaba de volver loca a toda la defensa inglesa.
Min 30
Paradón de Mpasi a Inglaterra
Qué paradón le ha hecho el portero de la RD Congo a Bellingham. El jugador del Real Madrid conectó un buen cabezazo y Mpasi sacó una mano para evitar el empate.
Min 29
Uy Inglaterra
Se la encontró Konsa dentro del área y estuvo a punto de empatar el partido casi sin querer. Le ha sentado bien el parón al cuadro inglés que busca el primer tanto del partido.
Min 26
Pide penalti Inglaterra
Ha caído Madueke dentro del área y piden penalti los jugadores ingleses pero el árbitro lo tiene claro: sigan.
Min 22
Pausa de hidratación
Se para el partido por la pausa de hidratación. Salta la sorpresa en Atlanta. RD Congo manda en el marcador e Inglaterra no puede de momento.
Min 20
Amarilla a Bellingham
Se la ha jugado Bellingham con una dura entrada sobre Mbuku que le cuesta la tarjeta amarilla.
Min 17
Bien Mpasi
Despejó bien de puños el portero de la RD Congo ante la amenaza de Bellingham, que entraba como un misil a rematar un centro puesto desde la izquierda.
Min 14
Amenaza Inglaterra
Inglaterra reacciona volcándose sobre el área rival. Rice forzó un córner y acabó poniendo un balón al que no llegó Bellingham en el segundo palo.
Min 10
Se para el juego
Lionel Mpasi, el portero de RD Congo, se ha dado un fuerte golpe al caer y se para al partido mientras entran los servicios médicos.
Min 8
¡Gol del RD Congo!
Gool, goool, goool. Sorpresón en Atlanta. Gol de la RD Congo. Brian Cipenga adelanta al conjunto africano. La agarró en el segundo palo prácticamente solo y le pegó con el alma al palo corto de Pickford.
Min 2
Empieza fuerte Inglaterra
Ha salido con todo Inglaterra dispuesta a sentenciar el partido desde el minuto 1. Está presionado muy arriba el equipo de Tuchel y Rashford ya amenaza área rival.
Min 1
Comienza el partido
Ya ataca Inglaterra. Salen con todo los de Tuchel a por la RD Congo.
Suenan los himnos
Ya suenan los himnos de Inglaterra y RD Congo en Atlanta. Impresionante el God Save the King.
Dónde ver el Inglaterra-RD Congo
El Inglaterra-RD Congo se disputa a partir de las 18:00 horas y se podrá ver a través de estos canales. La lista AQUÍ.
México espera en octavos
México será el rival en octavos de final del vencedor del partido que disputan a partir de las 18:00 horas Inglaterra y la RD Congo. Aquí puedes consultar el cuadro del Mundial 2026.
Alineación de RD Congo
Así salen los africanos al partido contra Inglaterra. Este es el once de la ilusión congoleña en su primera eliminatoria de un Mundial: Mpasi en portería; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe y Masuaku en defensa; Moutoussamy, Mukau y Sadiki en el centro del campo; Cipenga, Mbuku y Wissa en la delantera.
Alineación de Inglaterra
Este es el once con el que salen los ingleses: Jordan Pickford en portería; Djed Spence, Konsa, Marc Ghéhi y Nico O’Reilly en defensa; Declan Rice y Anderson en el centro del campo; Rashford, Noni Madueke en bandas, con Jude Bellingham de mediapunta y Harry Kane en la delantera.
¡Muy buenas tardes!
Buenas tardes. Bienvenidos a otro partidazo del Mundial 2026 que enfrentará a Inglaterra y RD Congo. Los de Thomas Tuchel entran en juego en la eliminatoria de dieciseisavos de final en un partido que se disputa en Atlanta.
Inglaterra a octavos
Inglaterra jugará los octavos de final del Mundial después de vencer a la RD Congo tras un doblete de Harry Kane (2-1). El cuadro inglés se jugará el pase a cuartos de final contra México.